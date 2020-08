A Skanska mintegy 65 millió eurós befektetéssel valósítja meg Magyarországon az új budapesti H 2 Offices irodakomplexum első ütemét. Az irodaépület körülbelül 26 000 négyzetméter bérelhető területet kínál majd. A WELL és LEED minősítések megszerzését célzó és ezzel összhangban tervezett projekt kiemelkedik fenntartható megoldásaival, erősíti a természettel való kapcsolatot és intelligens, innovatív funkciókat alkalmaz.

A Skanska megkezdte a jövőképes H 2 Offices épületegyüttes fejlesztését, ami a vállalat tizedik projektje Magyarországon. A Fővárosi Vízművek egykori területén található, és annak örökségére épülő H 2 Offices zöld környezetet fog kínálni Budapest egyik legforgalmasabb pontján. A komplexum három épületből áll majd, összesen 65 000 négyzetméternyi bérelhető területtel. Az első épület nyolc emeletből és három föld alatti parkolószintből fog állni. A 13. kerületben, a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Váci úti irodafolyosó szívében fekvő projekt egy közlekedési csomópont közvetlen közelében található, így kiváló elhelyezkedést kínál. A városközpontból autóval 5 percen belül megközelíthető. A helyszín adottsága kiemelkedő láthatóságot biztosít a bérlők számára.

Az épületegyüttes koncepciójának középpontjában a természetközeliség és a környezettudatosság áll. A dán Arrow Architects által tervezett irodaépület különleges elegyét kínálja a jövőképes városi infrastruktúrának, az innovatív megoldásoknak és a parkosított közösségi tereknek, a koncepció összekapcsolódik a hely örökségével. A multifunkcionális, a víz elemet kiemelő nagy kert a nagyközönség előtt is nyitva áll majd, különböző kikapcsolódási lehetőségeket nyújtva, így egyszerre fog találkozási pontként és a közösségi élet színteréül is szolgálni.

“A H 2 Offices épületegyüttesével egy természet által inspirált, lenyűgöző munkakörnyezetet kívánunk létrehozni annak érdekében, hogy az emberek élvezzék a hely békés hangulatát annak ellenére, hogy az épület a Váci út egy forgalmas üzleti csomópontjában helyezkedik el. Mi a Skanskánál jövőképes munkahelyeket hozunk létre, amelyek hosszú távon jótékony hatással vannak az emberi egészségre és produktivitásra. A modern üzleti igényekhez tökéletesen illeszkedő új irodakomplexum mérföldkő a budapesti fenntartható irodafejlesztés és építészet piacán. A H 2 Offices megvalósulásával olyan épület jön létre Budapesten, amely egyszerre pezsdíti fel az üzleti életet és közösséget is teremt”

– mondta Alexandra Tomášková, a Skanska magyarországi és csehországi üzleti tevékenységért felelős ügyvezető alelnöke.

Az épület egyediségét hangsúlyozza a játékos homlokzat, a földszinti szerkezetek átláthatósága finom és zökkenőmentes áramlást teremt beltér és kültér között, a kertet pedig dinamikus szabadtérré formálja. A tágas, dupla magasságú előcsarnokot a Skanska skandináv hagyományaival összhangban alakítják ki. A hangsúlyt az épületet használók egészségét és jóllétét támogató szabadidős terek kialakítására helyezik, mint amilyen például a tetőtéri futópálya, ahonnan kilátás nyílik a városra, valamint a zöld teraszkertek és a járható előtető.

A kerékpárral érkezők számára biciklitárolók, szekrények és zuhanyzók állnak majd rendelkezésre, míg az elektromos autót használókat elektromos töltőállomások várják. Az épületegyüttes otthont ad a bérlők és a környéken lakók kényelmét szolgáló kereskedelmi egységeknek és más szórakozási lehetőségeknek is. A H 2 Offices a környék adottságait figyelembe véve fog illeszkedni a város életébe, biztosítva a környéken élők szabad mozgását.

A vállalat célja, hogy az épületeket használók számára biztonságos munkakörnyezetet teremtsen, ezért a Skanska „Care for Life Office Concept” néven új ajánlatot dolgozott ki a munkahelyek és azokat használók jelenlegi igényeihez igazodva. A vállalat ajánlásokkal segíti a bérlőket a biztonság, a fenntarthatóság, a design és a társadalmi szempontok egyensúlyának megteremtésében a modern irodaterekben. Ezt a megközelítést a legfejlettebb technológiai megoldások is támogatják, ilyen például a Connected by Skanska, a vállalat saját integrált operációs rendszere. Egyetlen alkalmazáson keresztül olyan funkciók érhetők el, mint az érintés nélküli be- és kilépés, az intelligens parkolási rendszer, a virtuális recepció és a kártyamentes beléptetés, sőt még az irodai funkciók távvezérlése is, és ehhez csupán egy okostelefonra van szükség!

A projekt a WELL és LEED Platinum minősítések megszerzésére törekszik. Az építési munkák megkezdődtek, a befejezés 2022 harmadik negyedévében várható.