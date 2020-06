Új generációs technológiával erősít szántóföldön a Syngenta

Virtuális Szer-Show-n mutatta be legújabb szántóföldi innovációit a Syngenta. Az online rendezvény közönsége új napraforgó- és repcehibridek mellett hibridárpa újdonságokat és innovatív növényvédő szereket ismerhetett meg.

Mint a Máté Endre regionális fejlesztési vezető kifejtette:

„A koronavírus világjárvány alaposan felforgatta a hazai gazdasági életet, a mezőgazdaság azonban nem állt meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodókat ezekben az időkben is információval lássuk el, ezért digitális csatornán keresztül mutattuk meg nekik idén a legfontosabb kalászos, repce, kukorica és napraforgó újdonságainkat. Vállalatunk rendkívül nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre, hiszen a termelőket a klímaváltozás okozta kihívások közepette is a kiválóan teljesítő fajtákkal szeretnénk ellátni, mellé pedig hatékony növényvédelmi technológiát adni számukra.”

A rendezvényen elsőként a Syngenta két új hibridárpát mutatott be.

„Az intenzív, magas termésre képes, kiváló értékekkel bíró SY Dooblin és SY Dakoota vállalatunk hibridárpa nemesítésének legújabb tagjai”

– mondta Balog László kampánymenedzser. Az SY Dooblin intenzív körülmények közé ajánlott fajta, amelyet jó bokrosodási készség és magasabb számú kalász jellemez. A korai hatsoros árpa általános betegségtoleranciája nagyon jó. Az SY Dakoota robusztus, korai hatsoros árpa. Az intenzív, kitűnő agronómiai tulajdonságú, magas termésű hibrid kiváló bokrosodási készséggel rendelkezik és magasabb számú kalászt hoz. A két új fajta optimális vetésideje szeptember 25.-október 30.

Asbóth András marketing menedzser az Amistar Prime-ot mutatta be, amely az Amistar Optit váltja 2021-től. A hosszú tartamhatású, azoxistrobin tartalmú készítmény jelentős élettani folyamatokat indít be a kalászos növényeknél és megóvja a kórokozóktól. A kombináció másik hatóanyaga a Fenpropidin, amely korai kijuttatási időpontban a főként a lisztharmat elleni védelemért felel. Triazolmentes kombináció, amely hűvösebb időben is megbízható hatékonysággal rendelkezik lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, rozsdabetegségekkel szemben. Aszályos évjáratban is fokozza a várható terméshozamot, csökkenti a növényi öregedést, kitolja a tenyészidő hosszát, ezáltal a termésre is pozitív hatással van.

Kalászos növények területén már bizonyított az egyedülálló hatásmechamizmussal bíró Elatus Era. Azon túl, hogy a főbb kórokozókat és a termésvesztő növénybetegségeket is kiválóan kontrollálja, egészségesen tartja az növény levélzetét, növeli a zászlóslevél méretét, amely a termésképzés egyik legmeghatározóbb eleme. Az Elatus Era a tavalyi fuzáriumos évben országszerte megmutatta minőségjavító, termésnövelő hatását. Nagyon fontos, hogy ebben a nehéz, átlagos évjárattól nagyon különböző körülmények között is megóvjuk a sok helyen nagyon nehezen képződött termés minőségét betakarítás előtt a csapadékos időszakok ellenére, tette hozzá Asbóth András.

Kukorica területén a Syngenta hamarosan egy új megoldással jelentkezik azon termelők számára, akiknek talajfertőtlenítést kell használniuk a talajlakó kártevők ellen és mikro starter műtrágyát is szeretnének alkalmazni. „Várakozásaink szerint a 2021-től érkező, jelenleg engedélyezés alatt álló Force Evo egyszerre nyújt megoldást erre a kérdésre. Az első olyan készítményünk lesz, amely egy szemcsében tartalmazza a rovarölő teflutrin hatóanyagot és a nitrogén, foszfor és cink tápanyagokat. Kijuttatása egyszerű, mivel gyakorlatilag pormentes, homogén és jól guruló szemcsék alkotják. Dózisa 16-20 kilogramm hektáronként”, ismertette Papp Zoltán termékmenedzser.

Előadásában elhangzott: növényvédelem oldaláról megközelítve a kukoricatermesztést, megjelentek a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke első lárvakártételei. Különösen ez utóbbi kártevő megjelenése adhat okot aggodalomra. Mindkét kártevő és a később megjelenő kukoricabogár imágó és levéltetvek is ellen megoldást nyújt az Ampligo 0,2-0,3 liter/hektár dózisban.

Repce területén a Syngenta nemesítés fókusza Kelet-Európára tevődött, jelenleg is ígéretes jelölteket tesztelnek a kísérletekben.

„Ez a magyar gazdálkodók számára is jó hír, hiszen a közeljövőben nagy termőképességű fajtákkal frissül a hibridválasztékunk”

– hangsúlyozta Ácsné dr. Szekeres Dóra kampánymenedzser. Ennek a folyamatnak az első „hírnöke” az SY Iowa, amely tavaly ősszel került először termesztésbe. Az új hibrid a közkedvelt Bluestar és a Florida tökéletes kombinációja: kiválóan ötvözi a két hibrid előnyös tulajdonságait, magas olajtartalom mellett a betegségeknek is ellenálló-képességgel rendelkezik.

Napraforgó terület piacvezető vállalataként a Syngenta folyamatosan bővíti portfolióját: jelenleg 14 hibridet kínálnak a gazdálkodók számára. Az idei év nagy újdonsága a Suman, amely a méltán elismert NK Kondi Express® toleráns változata. Magas olajtartalommal és jó betegség ellenállósággal rendelkezik, terméspotenciálját tekintve a legmagasabb termőképességű Syngenta Express toleráns hibrid.

Az idei évben meghirdettünk egy hosszú távú szakmai programot, amelyre az ország minden részéről jelentkeztek napraforgóval foglalkozó termelők – ismertette dr. Nagy Viktor fejlesztőmérnök. – Ennek célja, hogy a teljes termesztéstechnológiát felülvizsgálja, kontroll alatt tartva a lehető legnagyobb termést tudjuk realizálni egy-egy területen. Az elmúlt években elért 3,01 tonnás hektáronkénti eredmény rendkívül történelmi eredmény, azonban tapasztalataink szerint vannak még bőven tartalékok a növényben. Az itt megszerzett információkat a későbbiekben közzé fogjuk tenni, hogy mások is tanulhassanak belőle.

A napraforgó növényvédelem elengedhetetlen eleme ma már az alap gyomirtás, hangsúlyozta dr. Nagy Viktor. A Gardoprim Plus Gold használata esetén még kevés csapadék esetén is számíthatunk olyan hatásra, amely megkönnyíti a később alkalmazandó posztemergens gyomirtások időzítését. Napraforgótípustól függően Listego (CL), a Listego Plus (CLP) és Fluence (Express-toleráns) kezelések teszik teljessé a napraforgó gyomirtását.

A következő időszak teendőiről szólva dr. Nagy Viktor elmondta: a csapadékos medárdi időszak következménye a nagyobb kórokozó nyomás lehet. Különösen a fóma, a diaporte és a fehérpenészes szárkorhadás jelenléte erősödhet, de az alternária is komoly gondokat okozhat. A júniusi időszakban elvégzett gombaölő szeres kezelés jelentős károktól mentesítheti az állományokat. A Syngenta javaslatában az Amistar Sun szerepel erre a célra 0,8-1,0 liter/hektár dózisban. A készítmény a legfontosabb leveleket, szárat és tányért fertőző kórokozók ellen kimagasló hatékonysággal rendelkezik. Az elmúlt években elvégzett vizsgálatok szerint az Amistar Sun alkalmazásával akár 500-800 kilogramm hektáronkénti termést lehet megmenteni, amelynek értéke 60-100.000 forintot is elérheti.