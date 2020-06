Vodafone: technológiánkkal a magyar gazdaság újjáépítéséért

Az Infoparlament mai digitális ülésén Dr. Budai J. Gergő alelnök ismertette a Vodafone Magyarország ötpontos tervét, melynek célja – a kormányzati törekvésekkel összhangban – a hazai gazdaság és a versenyképesség újraindításának támogatása.

„Magyarország világviszonylatban is kiemelkedő minőségű hálózati infrastruktúrája, és ennek keretében a Vodafone Magyarország is jól vizsgázott az elmúlt hónapokban. Szolgáltatói oldalról kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban sikerrel teljesítettük első számú prioritásunkat: kapcsolatban tartottuk Magyarországot a járványügyi védekezés szakaszában, amikor a kapcsolattartás elősegítése volt az elsődleges cél. A válság jelenlegi, második szakasza a gazdaság és a versenyképesség talpra állításáról szól, és ebben az időszakban az infokommunikációs ágazat, így a Vodafone szerepe is abban áll, hogy elősegítse a gazdaság újraindítását az infrastrukturális beruházások és a digitalizáció felgyorsítása révén.”