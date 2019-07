Nyomkövetés a termelékenység növelése érdekében

Hogyan növelhető a termelékenység az iparban a belső nyomkövetés segítségével. Három konkrét példán keresztül mutatjuk be ezt: Budweiser, VW és ENEL.

Az ipari folyamatoknak az egyik kritikus tényezője az idő. Az idő emellett összeköttetést teremt a maximális eredményesség és a kifejezetten rossz hatékonyságú folyamatokra elköltött pénz, valamint a dolgozók biztonságát befolyásoló kockázatok között is. Cikkünkben röviden bemutatjuk, hogy a Budweiser, a Volkswagen és az ENEL vállalatok miként küzdötték ezt le egy valós idejű helymeghatározó-rendszer használatával a gyártóüzemeikben. A rendszer bevezetésével kedvezőbb rálátást biztosíthatnak a logisztikai és gyártási folyamataikra, valamint nagymértékben megnövelhetik a termelékenységüket és a munkavállalók biztonságát is.

Sörgyári tapasztalatok

A Budweiser név minden sörfogyasztó számára garancia a jó minőségre. A cég sörfőző üzemükben 20 000 raklapon tárolnak sört kétféle méretben és mintegy 360 változatban. Összesen 76 országot szolgálnak ki innen és nap, mint nap 50 teherautó hagyja el a gyárat. A Budweiser cégnek a különböző országokból érkező megrendelések teljesítése érdekében új valós idős idejű helymeghatározási rendszer kiépítésére volt szüksége. Ezzel minimalizálhatják az emberi hibákat a különböző termékekkel és változattal végzett munka során, továbbá a karbantartásra fordítandó kiadásokat is sikerült alacsony szinten megtartani.

A raktár teljes területén (15 000 m2) dolgozó 15 targonca mindegyike ultraszélessávú (UWB) címkét kapott, és emellett telepítésre került 70 vevőegység is. Ezzel a Budweiser most már valós időben képes nyomon követni 30 cm-es pontossággal 20 000 raklap mozgását. Ezzel lehetővé vált az ellenőrzése valamennyi targonca-járművezetőnek. Kontrollálhatják, hogy a megfelelő raklapot gyűjtötték-e be a targoncával és a megfelelő helyen rakták-e le, és ha esetleg hiba történt a folyamatban, át lehet irányítani a járművet. Azután, hogy a korábban használt RFID-rendszert a Sewio UWB-alapú RTLS-ére cserélték, a teljes rendszer üzemideje 99%-ot ért el (24%-kal növekedett), a raktárterület kihasználtsága is növekedett 19%-kal. Ezen felül a logisztikai vezetők minden egyes targonca kihasználtságát bemutató mérőszámok teljes spektrumát megkapják.

Ösztönzők az üzletben

A Volkswagen szlovákiai autógyárában öt autómárkát szerelnek össze. Emiatt kiemelt fontosságú az üzem területén mozgó targoncák éppen aktuális állapotának, pontos tartózkodási helyének és mozgási pályájának meghatározása, hogy a targoncaflottát maximálisan kihasználhassák és hatékonyan mozgassák.

A Volkswagen Slovakia a Sewio ultraszélessávú valós idejű helymeghatározó-rendszerének (RTLS) a bevezetése során egyrészt teljes körű rálátást kapott a járművek aktuális állapotaira, mozgási útvonaluk előzményeire, a spagetti-diagrammokra és hőtérképekre is, másrészt a targoncák és egyéb járművek mérőszámaival, a gépjárművezetőknek is segíteni tudtak az optimális útvonalak lekövetésében. Ennek segítségével sikerült 10%-kal csökkenteni a targoncák és egyéb járművek által megtett összes távolságot. Mind ezek mellett annak a ténynek az ismerete, hogy az egyes targoncák mikor vannak mozgásban vagy mikor állnak, mikor haladnak rakománnyal és mikor üresjáratban rávilágított a nem optimálisan használt raktárterületekre is. Ennek ismeretében a raktárterületek további optimalizálásával 20%-kal „bővítették” bármilyen építkezés nélkül, csupán a hatékonyabb kihasználtsággal.

Az üzemterület digitalizálása segített a célok elérésében, hogy a gyártási és logisztikai folyamatokat digitális innovációval hatékonyabbá tegyék. Emellett az egész üzemterület virtuális modelljével elérhetővé vált a folyamatok előzetes szimulációja, mellyel elkerülhetővé váltak a jövőbeli esetleges csapdák.

A biztonság az első helyen

A biztonság napjainkban kiemelt szempont minden iparvállalat számára. A 30 országban zöld energiát termelő Enel esetében is így van ez. A vállalat a San giacomói hidroelektromos erőműve esetében is folyamatosan rendelkezniük kell azzal az információval, hogy az adott pillanatban mennyi ember és mennyi jármű van jelen. Mindemellett a 2 km hosszú alagút és a további belső területek legpontosabb ismerete életet menthet. Elkerülhetővé válhatnak a további veszélyek, és megakadályozhatják a hozzáférést a korlátozott területekhez, ha vészhelyzet esetén minél gyorsabban és pontosabban képesek segítséget nyújtani. A sokszor nedves környezet, a méret, valamint a 30 km/h-s átlagsebességgel mozgásban lévő járművek azt jelentette, hogy a területeket és tranzitzónákat mikroterületekre osztották fel. Az UWB RTLS-címkék és RGB-kamerák párosításával az Enel ma már valós időben tudja beazonosítani a helyszíneken jelen lévő járműveket és személyeket. A kamerák segítségével képesek arra is, hogy megszámolhatják a jelen lévő személyeket, még abban az esetben is, ha nincs rajtuk azonosító. Mindennek eredményeként 81%-kal csökkent az illetéktelen hozzáférés az egyes zónákhoz, hibamentesebb és egyszerűbb lett ezzel a jelenlét nyilvántartása, továbbá vészhelyzet esetén gyorsabb lett a hozzáférés a sérült emberekhez is.

Ön oldalán van az idő

A digitalizálás útján elérhetjük azt, hogy valós időben ráláthatunk az épületeinkre, üzemcsarnokainkra, továbbá az ott jelen lévő személyekre, járművekre és eszközökre. A folyamatok központjában a kimagasló pontosságot nyújtó helymeghatározás, leegyszerűsítés és a munkavállalók biztonsága áll. További előnyöket hozhat ezen a technológiai lehetőségek használata, valamint jelentős összegek megtakarítását is kínálja. Most már nem szükséges, hogy az időt ellenségünknek tekintsük; immár lehet a szövetségesünk is. Magyarország területén a Sewio RTLS rendszert a megvalósítást nyújtó partnerek szállítják.