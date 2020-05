Speciális védőszemüvegeket gyárt a nyíregyházi LEGO

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben az egészségügyi dolgozóknak nagy szüksége van védőeszközökre, hogy miközben másokon segítenek, ők maguk védettek legyenek a fertőzésveszéllyel szemben.

A LEGO Csoport őket támogatja most aktívan azzal, hogy a magyarországi gyárában is speciális védőszemüvegek gyártásába kezdett. A legyártott eszközöket az országos egészségügyi hatóságok rendelkezésére bocsátják, igény esetén pedig az egyes intézményekhez is eljuttatják.

Csütörtökön az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak adtak át nagyobb mennyiségben védőfelszerelést. A Nyíregyházán és környékén működő gyermekorvosokhoz juttatják el azokat a csomagokat, amelyekben a védőszemüvegeken kívül gyermek méretű maszkok, fertőtlenítőszerek és egyéb védőfelszerelések találhatók.

A vállalat a most átadott csomagok mellett 15 000 védőszemüveget ajánlott fel a nyíregyházi polgármesteri hivatal részére, hogy a városi fenntartású intézmények dolgozóihoz is eljusson a felszerelés.

A kezdeményezés a vállalat dániai központjában indult, ahol a mérnöki tervező részleg munkatársainak jutott eszébe, hogy védőszemüvegeket gyártsanak, miután tudomásukra jutott, hogy szűkösen állnak csak rendelkezésre védőeszközök. A csapat villámgyorsan megtervezte a szemüvegeket, tesztelte a termelést és a gyárban több fröccsöntő gépet is e termék gyártására állítottak át. Egy ilyen folyamat a szokásos körülmények között fél évet vesz igénybe, de ebben az esetben mindössze három hétre volt szüksége a LEGO Csoport munkatársainak.

Miután Dániában tesztelték és jóváhagyták az új védőszemüveget, Nyíregyházán is megkezdték a védőeszköz gyártását, ezzel támogatva a koronavírus elleni harcot Magyarországon. A nyíregyházi gyár jelenleg naponta 3 700 darab védőszemüveget képes előállítani.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a kialakult helyzetre gyorsan tudtunk reagálni, dániai és magyarországi üzemeinkben több mint 100 kolléga dolgozott mindent beleadva azon, hogy elkészülhessenek a védőszemüvegek”

– mondta Ruzsinszky-Takács Ilona, a LEGO Manufacturing Kft. minőségért és munkavédelemért felelős igazgatója.

„Nyíregyházán 10-15 fő dolgozik műszakonként a szemüvegek gyártásán, a fröccsöntéstől egészen azok raktárba kerüléséig.”

A nyíregyházi LEGO gyárban a speciális védőeszközök gyártását kifejezetten erre a célra kijelölt gépek végzik, így ez a kezdeményezés nincsen hatással a játékok gyártására, ami zavartalanul folyik tovább.