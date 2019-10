Az Fujitsu menedzselt szolgáltatói státuszt szerzett az AWS-től

A felhőalapú átalakulás felgyorsításához nyújtott képességei elismeréseképpen a Fujitsu elnyerte az AWS-től a „menedzselt szolgáltató” (AWS Managed Service Provider, MSP) státuszt.

Ennek birtokában a vállalat üzleti megoldások formájában értékesítheti az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgálatásait. A gyorsabb innovációra való képesség biztosításával a Fujitsu segíteni tud a nagyvállalatoknak és a kormányzati ügyfeleknek rövid idő alatt levezényelni a digitális átalakulást.

Az AWS legmagasabb partnerakkreditációs szintjére való továbblépés a Fujitsu és az AWS stratégiai együttműködésének legfrissebb eredménye. Ennek keretében került sor nemrég a Fujitsu Cloud Service for AWS konstrukció bevezetésére is. Az AWS MSP partnerprogramja azoknak az AWS partnerhálózatához tartozó tanácsadó partnereknek szól, akik a felhőinfrastruktúra és az alkalmazásmigráció terén felhalmozott szakértelmüknek köszönhetően értékes támogatást tudnak nyújtani az ügyfeleknek környezetük proaktív monitorozása, automatizálása és felügyelete terén. Az akkreditációnak köszönhetően máris több ügyfél döntött a az új Fujitsu Cloud Service for AWS konstrukció megrendelése mellett.

Az AWS-sel folytatott együttműködés fontos szerepet tölt be a Fujitsu felhőkínálatában, amellyel a vállalat a digitális változásokra való reagálásban és a digitális átalakulás előmozdításában kíván segíti a szervezeteknek azzal, hogy felgyorsítja számukra a felhő bevezetésének következő szakaszát.

Az ügyfeleknek további előnyt jelent a Fujitsu bevált módszertana az átalakulás felgyorsítására. Az induló felméréstől kezdve a migráción át a folyamatos felhőoptimalizálásig, a Fujitsu a teljes folyamatot egyszerűsíti számukra.

„Ügyfeleink sikeres digitális átalakulása szempontjából az a legfontosabb, hogy velük közösen alakítsuk ki az adott vállalat igényeire szabott felhő-ökoszisztémát. A Fujitsu Cloud Service for AWS konstrukcióval zökkenőmentesen beillesztjük az AWS-t ügyfeleink nagyvállalati IT-környezetébe – biztosítva számukra az üzleti modellek, az alkalmazások és a szolgáltatások gyors bevezetéséhez szükséges egyszerű skálázhatóságot, agilitást és eszközöket. Az AWS rangos MSP státuszának elnyerése bizonyítja a Fujitsu képességeit az AWS megoldások nyújtása terén, és elismeri azt a komoly oktatási befektetést, amellyel munkatársaink ezreit készítettük fel az AWS-minősítés megszerzésére”

– nyilatkozta Mark Phillips, a Fujitsu többfelhős szolgáltatásokért, értékesítésért és értékesítéselőkészítésért felelős EMEIA-régióbeli vezetője.