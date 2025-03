CEIV Pharma tanúsítvány – Újabb mérföldkő a cargo-partner Kft. életében

A NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. vállalatcsoporthoz tartozó cargo-partner Kft. kiérdemelte a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által kiállított CEIV Pharma tanúsítványt, amely a gyógyszerlogisztika területén nyújtott kiemelkedő szolgáltatásokat igazolja.

A tanúsítvány megszerzésével a cargo-partner Kft. tovább erősítette pozícióját és elkötelezettségét a legmagasabb szintű minőségirányítás mellett.

A cargo-partner Kft. Magyarországon három telephelyen működik: Budapesten, Gyálon – a Prologis és a GLP ipari parkban –, valamint a budapesti repülőtéren, a BUD Cargo Cityben. A logisztikai szolgáltató a Budapest Airport területén található telephelyén végzett tevékenységei teljes mértékben megfelelnek a gyógyszeripari szállítmányozásra vonatkozó legszigorúbb előírásoknak, amelyeket a CEIV Pharma tanúsítvány is megerősít.

Érvényes CEIV Pharma tanúsítvány 2028. január 30-ig

A CEIV Pharma (Centre of Excellence for Independent Validators in Pharmaceuticals) egy nemzetközileg elismert tanúsítvány, amelyet az IATA olyan logisztikai szolgáltatóknak állít ki, akik kiemelkedő minőségű logisztikai megoldásokat kínálnak a gyógyszeripari szegmens számára. A tanúsítvány célja, hogy biztosítsa a hőmérséklet-érzékeny gyógyszeripari termékek (például vakcinák, biológiai készítmények, gyógyszerek) biztonságos, időben történő és megfelelő minőségű szállítását az egész ellátási lánc során. Ez kulcsfontosságú a gyógyszerek hatékonyságának megőrzésében és az emberek egészségének védelmében. A CEIV Pharma tanúsítvány megszerzése megerősíti, hogy a cargo-partner Kft. megfelel a legszigorúbb iparági előírásoknak, beleértve a hőmérséklet-szabályozást, a megfelelő tárolást, a nyomonkövethetőséget és a dokumentációs követelményeket, melyek 2028. január 30-ig garantálják a cargo-partner Kft. szolgáltatásainak minőségét.

„A tanúsítvány megszerzésével a cargo-partner Kft. tovább erősítette pozícióját és elkötelezettségét a legmagasabb szintű minőségirányítás iránt”

– mondta Becze Attila, a cargo-partner Kft. ügyvezetője.

„Célunk, hogy a gyógyszeripari szereplők mindig számíthassanak ránk, amikor hőmérséklet-érzékeny termékek szállításáról van szó.”

Hőmérséklet-érzékeny szállítások

A cargo-partner a gyógyszerlogisztika terén személyre szabott és átfogó megoldásokat kínál ügyfelei számára, legyen szó gyógyszerkészítmények alapanyagai, vakcinák, ritka gyógyszerek vagy más hőmérséklet-érzékeny termékek szállításáról. Az SPOT rendszer révén, amely a teljes ellátási láncot kiszolgáló saját fejlesztésű, felhő alapú szállításirányítási rendszer, a cargo-partner Kft. biztosítja a szállítás átláthatóságát, lehetővé téve a termékek folyamatos nyomon követését. A logisztikai cég minden egyes szállítmányra kiemelt figyelmet fordít, hogy megfeleljen a legmagasabb iparági elvárásoknak, és garantálja a hőmérséklet-érzékeny termékek optimális állapotban történő eljuttatását a célállomásra. Ennek érdekében a cargo-partner a következő kulcsfontosságú szolgáltatásokat kínálja:

Hőmérséklet-szabályozott szállítási megoldások: innovatív technológiai megoldások segítségével, hogy a termékek minősége végig fenntartható legyen a szállítás teljes időtartama alatt

innovatív technológiai megoldások segítségével, hogy a termékek minősége végig fenntartható legyen a szállítás teljes időtartama alatt Speciálisan képzett szakemberek: a cargo-partner csapatai szakmailag felkészültek a hőmérséklet-érzékeny áruk kezelésére, ezzel garantálva a legmagasabb szintű szállítást és kezelést

a cargo-partner csapatai szakmailag felkészültek a hőmérséklet-érzékeny áruk kezelésére, ezzel garantálva a legmagasabb szintű szállítást és kezelést Részletes nyomon követés és monitoring: a fejlett digitális rendszerek lehetővé teszik, hogy a logisztikai szolgáltató ügyfelei folyamatosan nyomon követhessék a szállítmányt

a fejlett digitális rendszerek lehetővé teszik, hogy a logisztikai szolgáltató ügyfelei folyamatosan nyomon követhessék a szállítmányt Rugalmasság a szállításban: szolgáltatásaik rugalmasan igazodnak az egyedi ügyféligényekhez, így biztosítva a leggyorsabb és legoptimálisabb megoldást

„A CEIV Pharma tanúsítvány megszerzése nem csupán minőségi garanciát nyújt ügyfeleink számára, hanem azt is megerősíti, hogy képesek vagyunk megfelelni a legszigorúbb iparági követelményeknek”

– nyilatkozta Becze Attila.

„A tanúsítvány révén továbbra is arra törekszünk, hogy gyógyszeripari ügyfeleink számára átfogó támogatást és teljes biztonságot nyújtsunk.”

