Ötödik sebességben az Ericsson

Az Ericsson (NASDAQ: ERIC) bemutatja új 5G platformját, amely az 5G első felhasználóinak igényeihez készült. A kommunikáció hatalmas tempóban halad a komoly adatforgalmat bonyolító alkalmazások felé, mint amilyen egyebek mellett a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság is. Ennek fényében az Ericsson elsőként vezet be olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a hálózatok zökkenőmentes átállását az új generációs hálózatokra.

Az Ericsson új 5G platformja 5G mag-, rádió- és felhordóhálózati portfóliókból áll, digitális támogató rendszerekkel, transzformációs és biztonsági szolgáltatásokkal együtt. Az 5G-re való felkészülés nagy lehetőségeket tartogat a mobilszolgáltatók számára.

Az Ericsson arra számít, hogy 2026-ra 582 milliárd dolláros piac alakul ki globálisan, amikor a mobilszolgáltatók elkezdik használni az 5G technológiát az ipar digitalizálására. A mobilszolgáltatók számára ez akár 34 százalékos bevételnövekedést is jelenthet 2026-ra. Egy új tanulmányban az Ericsson azt találta, hogy a mobilszolgáltatók számára a gyártó és energia valamint közműiparágak jelentik a legnagyobb bevételi lehetőségeket az 5G területén.

„Ezzel a portfólióbővítéssel bevezetjük az 5G platformunkat, amellyel elősegítjük a hálózati funkciók hatalmas változását, hogy ügyfeleink korszerűbb alkalmazásokat és új üzleti modelleket ajánlhassanak a saját ügyfeleiknek. Fontos mérföldkő ez, amely lehetővé teszi a mobilszolgáltatóknak, hogy folytassák útjukat az 5G felé”

– mondta el Arun Bansal, az Ericsson hálózati termékekért felelős vezetője.

„Örömmel látjuk, hogy az Ericsson milyen előrelépéseket tesz az 5G kereskedelmi bevezetésében”

– mondta Roger Gurnani, a Verizon technológiai igazgatója.

„Ügyféltesztjeink, amelyeket az 5G technológiával az USA 11 nagyvárosában végzünk, fontos lépés, hogy gyorsabban fejlődhessünk az új generációs vezeték nélküli szolgáltatások felé.”



5G a maghálózatban

Az Ericsson bevezeti első 5G maghálózati rendszerét, amely 5G alkalmazásokat nyújt a hálózati szeletek alapelvén. A hálózati szeletekkel a szolgáltató dedikált virtuális hálózatokat tud biztosítani, adott szolgáltatásra vagy ügyfélre szabott funkciókkal egy közös hálózaton.

Ez már ma is lehetővé teszi, hogy a mobilszolgáltatók egyes korai 5G alkalmazással növekedési lehetőségeket használjanak ki. Az Ericsson ezzel új funkciókat vezet be az 5G maghálózati rendszerében és alkalmazásaiban:

Szövetségi hálózati szeletek az 5G roaming számára kiterjeszti a koncepciót a látogatott hálózatokra. Ez a technológia lehetővé teszi a szolgáltatónak egy hálózati szolgáltatás globális biztosítását, így a vállalatoknak nem kell egyedi szerződéseket kötni különböző szolgáltatókkal a globális szolgáltatási környezet létrehozásához.

az 5G roaming számára kiterjeszti a koncepciót a látogatott hálózatokra. Ez a technológia lehetővé teszi a szolgáltatónak egy hálózati szolgáltatás globális biztosítását, így a vállalatoknak nem kell egyedi szerződéseket kötni különböző szolgáltatókkal a globális szolgáltatási környezet létrehozásához. Hálózati szeletek kezelése a szolgáltatási kapcsolatok felépítésének automatizálásához és a szolgáltatási minőség biztosításához, költségek megtakarításához és a rövid elérési időkhöz.

a szolgáltatási kapcsolatok felépítésének automatizálásához és a szolgáltatási minőség biztosításához, költségek megtakarításához és a rövid elérési időkhöz. 5G felhasználói jogosultságok és ügyféladatok a hálózati szeletekhez, hogy a felhasználók megfelelő szolgáltatási minőséget és adatintegritást kaphassanak.

a hálózati szeletekhez, hogy a felhasználók megfelelő szolgáltatási minőséget és adatintegritást kaphassanak. Elosztott felhő a késleltetésigényű alkalmazások, például a valós idejű arcfelismerés elősegítésére, az alkalmazások és a feldolgozási műveletek a hozzáférési réteghez közelebb mozgatásával. Ezenkívül az 5G kompatibilis csomagközpont lehetővé teszi a vezérlés és a felhasználói adatok teljes elválasztását, és a korábbinál sokkal nagyobb kapacitást és felhasználói adatátviteli sebességeket biztosít.

a késleltetésigényű alkalmazások, például a valós idejű arcfelismerés elősegítésére, az alkalmazások és a feldolgozási műveletek a hozzáférési réteghez közelebb mozgatásával. Ezenkívül az 5G kompatibilis csomagközpont lehetővé teszi a vezérlés és a felhasználói adatok teljes elválasztását, és a korábbinál sokkal nagyobb kapacitást és felhasználói adatátviteli sebességeket biztosít. 5G transzformációs szolgáltatások a hálózat és az üzemeltetés áthelyezésének biztosítására a korábbiakról az 5G központba, virtualizálva és automatizált üzemeltetési modell alapján.

Egy megoldást már sikeresen demonstrált a Deutsche Telekom, az Ericsson és az SK Telecom. A három vállalat megépítette a világ első interkontinentális 5G próbahálózatát, ahol hálózati szeleteket tettek elérhetővé a másik szolgáltató hálózatával lefedett területen.

A piacon az első 5G rádióhozzáférési és felhordóhálózati portfóliója

A rádiós és felhordóhálózati területen az Ericsson közép- és magassávú 5G New Radio (NR) rádiókkal bővíti a világ első 5G NR rádióportfólióját, amelyet a vállalat tavaly indított el. Az összes főbb (közép és magas) frekvenciatartományban elérhető rádiók az 5G kommunikáció előnyeit globálisan elérhetővé teszik.. Az 5G rádiós portfólió lesz az első, amely támogatja az új, szabványosított 5G fronthaul interfészt (más néven eCPRI).

Az új üzleti lehetőségek és új alkalmazások támogatása terabájtnyi adatok továbbítását igényli a hálózattól. A szükséges felhordóhálózati funkciók biztosításához az Ericsson optimalizált transzport-megoldásokat biztosít. MINI-LINK kapcsolatot , amely átviteli sebessége 10 Gbps, valamint a nulla helyigényű, sínre szerelt fronthaul és router termékeket.

Az Ericsson új innovációkat is biztosít majd az 5G felé vezető úton az LTE hálózatokon és

1 Gbps-os LTE megoldásokon keresztül. Új termékek egészítik ki a díjnyertes Ericsson Radio System rendszert, és növelik a 4G hálózatok és alkalmazáslefedettségi fejlesztések energiáját és spektrumhatékonyságát. Ezenkívül az új rádiók gyors 1 Gbps-os LTE hálózatokat fognak létrehozni.