Hitelkalkulátor és nyugdíjbiztosítás: két fontos eszköz a jövőd pénzügyi tervezéséhez

A hosszú távú anyagi biztonság megteremtése bizony nagy körültekintést igénylő feladat, hiszen egyszerre kell figyelni az aktuális döntéseidre és felkészülni a jövőre. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy például egy nyugdíjbiztosítás kötése is aktuális lehet számodra, akár már igen fiatalon is.

Ennek igen egyszerű oka van, lévén hazánk társadalombiztosítási rendszere még mindig a felosztó-kirovó elven alapszik, miközben a korfa fokozatosan elöregszik, így aztán arányaiban egyre kevesebb pénz jut a nyugdíjakra és az egészségügyre. Ennek hatásait már most is a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, ám a következő évtizedekben a helyzet valószínűleg még tovább romlik majd. Nagyon fontos tehát, hogy jó előre felkészülj, és ehhez olyan szakértői segítségre lesz szükséged, ahonnét minden lényegi információt azonnal megkaphatsz. Ennek is köszönheti a népszerűségét a Grantis nyugdíjbiztosítási tanácsadó. Tudniillik az évtizedes tapasztalattal rendelkező specialisták az összes fontos szempontot egyszerre vizsgálják, így biztosan a legmegfelelőbb megoldás mellett határozhatsz majd.

A nyugdíjbiztosítás előnyei és a lehetséges alternatívák

A biztosítói öngondoskodási forma hihetetlen nagy népszerűségnek örvend immáron hosszú ideje, mégpedig rendkívül előnyös tulajdonságainak köszönhetően. Tudniillik ez az egyetlen olyan, nyugdíj célú előtakarékossági forma, amelynél a kifizetés időpontja a szerződéskötéskor érvényben lévő korhatárhoz kötött. Ugyanis akár a nyugdíj-előtakarékossági számla, vagy épp az önkéntes nyugdíjpénztár feltételeit vizsgáljuk, azoknál azt láthatjuk, hogy mindig az épp érvényben lévő életkor a mérvadó. Tekintetbe véve, hogy a következő évtizedekben jó eséllyel ez akár többször is emelkedni fog, a nyugdíjbiztosítás segítségével akár jóval korábban hozzáférhetsz megtakarításodhoz. Ez pedig óriási előnyt jelenthet ebben az időszakban. Ugyancsak fontos szempont, hogy ez a konstrukció egyben egy életbiztosítás is, azaz használatával komoly védőhálót adhatsz szeretteidnek. Ez különösképp fontos lehet, ha például nagyobb hiteled van, és kisgyermekeket nevelsz, és bevételeidtől többen is függnek. Természetesen a NYESZ és az ÖNYP is kiváló jellemzőkkel bír, így aztán portfóliód összeállításánál mindegyik alkalmazását fontolóra kell venned.

Komoly problémáktól is megóvhat a hitelkalkulátor használata

A nyugodt anyagi helyzet elsősorban a tudatos pénzügyi döntéseken alapszik. Akár privát nyugdíjad megteremtéséről, netán egy nagyobb kölcsön felvételéről is legyen szó, kardinális, hogy alaposan utánajárj minden apró részletnek. Például egy saját ingatlan megvásárlása gyakorta csak banki segítséggel oldható meg, ám egyáltalán nem mindegy, melyik ajánlat mellett teszed le voksod. A BiztosDöntés hitelkalkulátor sokaknak segített már ebben. Rengeteg módozat közül kiválasztanod a neked megfelelőt és bizony komoly eltéréseket is tapasztalhatsz, ami hosszú távon bizony akár milliós nagyságrendű eltérésekhez is vezethet. Egy hitelkalkulátor segítségével az ebből fakadó problémákat pillanatok alatt elkerülheted. Néhány alapvető adat megadását követően, listázva megkapod a legjobb alternatívákat. Itt már könnyedén összehasonlíthatod a THM-et, a várható törlesztőrészletet, és azt is látod, az adott ajánlat esetleg valamilyen feltételhez van-e kötve. Ezzel együtt, egy kölcsön kiválasztásánál a hitelkalkulátor nem feltétlen elégséges. Mérlegelni kell anyagi helyzeted, a várható kiadásaidat, és még jó néhány tényezőt ahhoz, hogy biztos ne okozzon problémát a törlesztés, hosszú távon se. Ebben a folyamatban pedig egy független pénzügyi szakember tanácsai rengeteget tudnak segíteni.

