A bankkártyaterminál-választás legfontosabb szempontjai

Az elmúlt pár év pézforgalmi trendjeinek markáns jellemzője a bankkártyás tranzakciók növekvő aránya.

Egyre gyakoribb, hogy a vásárlásainkat elektronikus úton rendezzük, a vállalkozások számára pedig megkerülhetetlen kérdéssé vált a bankkártyaterminál-választás dilemmája.

A kereskedelmi törvény módosításának következtében ráadásul 2021. óta minden online pénztárgépet üzemeltető vállalkozásnak kötelezően biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét a vásárlói számára. A POS terminál tehát nem csupán a versenyképesség feltétele, de törvényi kötelezettség is a legtöbb vállalkozás működtetéséhez.

Mit érdemes végiggondolni bankkártyaterminál-választás előtt?

Mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy szükségünk van-e hordozható terminálra, vagy fixen telepített megoldás is megfelelő számunkra. A bankkártyaterminálok alapvetően három nagyobb típusba sorolhatóak be ugyanis:

fix POS terminál: helyhez kötött, ezért csak abban az esetben alkalmazható, ha biztosan nincs szükségünk arra, hogy az üzlethelyiség eltérő pontjain is lehetőség legyen fizetni,

mPOS terminál: hordozható, ideális megoldás lehet például éttermekben,

softPOS terminál: azoknak praktikus, akik számára fontos a minél könnyebb hordozhatóság, ugyanakkor nincs szükségük mágnescsíkos, illetve microchipes kártyák leolvasására, és elegendő számukra az okostelefonon keresztül létrejövő NFC kapcsolat.

A bankkártyaterminál-választás következő lépése a szolgáltatók feltérképezése. Fix POS terminál, illetve mPOS terminál szinte mindegyiknél elérhető, a softPOS terminál azonban már ritkább, ezért ha erre van szükségünk, fontos tájékozódnunk, melyek azok a szolgáltatók, amelyek ezt a megoldást is biztosítani tudják.

Milyen szolgáltatókból választhatunk?

Kártyaolvasót alapvetően kétféle forrásból szerezhetünk: választhatunk a bankok által nyújtott ajánlatok közül, vagy dönthetünk valamelyik bankfüggetlen szolgáltató mellett.

Fontos különbség, hogy míg a bankok az esetek többségében meghatároznak egy bizonyos minimum forgalmat, amit a vállalkozásunknak el kell érnie ahhoz, hogy szerződést kössenek velünk, addig a bankfüggetlen szolgáltatóknál nem kell ilyesmivel számolnunk. Ezen kívül a számlavezetés tekintetében is kötöttebbek szoktak lenni a bankok ajánlatai, általában ugyanis a terminál üzemeltetéséhez szükségünk van egy ugyanannál a banknál vezetett számlára is. A bankfüggetlen szolgáltatóknál ezzel szemben többnyire bármilyen aktív számla megfelel a POS terminál üzemeltetéséhez.

Vásárlás vagy bérlés?

A Novopayment szerint erre is érdemes figyelned bankkártyaterminál választásnál, hiszen jelentős többletköltségektől kímélheted meg a vállalkozásodat. Bérlés esetén egyrészt nem kell egy összegben kifizetned egy olyan jelentősebb tételt, amit a kártyaolvasó vételára jelent, másrészt a bérlési konstrukció a felmerülő szervizköltségeket is fedezni fogja, hiszen továbbra is a szolgáltató fog felelni a készülék zavartalan működéséért.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!