Mivel töltjük az időnket karantén idején?

Mindenki tudja, mert megtapasztalta: a pandémia alatti bezártság alatt az ember napirendje, életvitele, lelki egyensúlya sokféle módon megbomlik.

A megváltozott rendszerben új napirendre, más életvitelre rendezkedünk be. Vajon mit csinálunk a bezárt napokon? Természetesen vásárlunk – webshopokból rendeljük házhoz nemcsak az élelmiszert, hanem az életvitelünkhöz szükséges eszközöket is: ez pedig rámutat arra, hogy mivel is töltjük ki az időnket. Ennek jártunk utána az Alza.hu saját belső kutatása alapján.

Az Alza webáruház termékkínálata elég széles skálán mozog ahhoz, hogy általános képet alkossunk arról, hogy mik a legnépszerűbb programok manapság Magyarországon a pandémia idején. Takács Csaba, az Alza magyarországi vezetője elmondta:

„Mivel a jelenlegi szigorítások között a webshopok azon kevés lehetőség közé tartoznak, ahol az emberek beszerezhetik a számukra szükséges legtöbb terméket, az online vásárlás hűen tükrözi jelenlegi érdeklődésüket és tevékenységeiket. Ezért értékesítési adataink mélyére ástunk, hogy felderítsük a legforróbb trendeket.”

Már az első öt legnépszerűbb kategória is sokat elárul.

A LEGNÉPSZERŰBB KATEGÓRIÁK

home office eszközök sportolás, kertészkedés eszközei, autós-motoros kiegészítők háztartási eszközök, konyhai nagygépek, világítás játékkonzolok és játékok, digitális fotózás és videózás szépségápolás

Tehát az biztos, hogy rengetegen vagyunk, akik otthonról dolgoznak, tanulnak. Ebben nincsen semmi meglepő, hiszen már a karantén első szakaszában is sok szó esett a távmunkáról, távtanulásról, digitális oktatásról. Ennek minden bizonnyal vannak előnyei is, mint például a közlekedési igény csökkenése, a mérsékeltebb stresszfaktorok, a megszokott otthoni környezet, de a második csoport rámutat a hátrányaira is. Valószínűleg sokunknak megy már az agyára az otthon üléssel és monitornézéssel töltött egész napos robot, ezért egyre népszerűbb a sportolás, kertészkedés, az otthonból a természetes környezetbe való menekülés vagy éppen pihenés, terápia terjedése.

Az otthonnal való foglalkozás a harmadik legnagyobb csoport, ami magától értetődően következik abból, hogy túl sokat vagyunk otthon és sokkal több minden szemet szúr. Főleg a háztartási munkára és a konyhára koncentrálunk, így aztán azt szépítgetjük, oda választunk új berendezéseket.

A szabadidőt, feltöltődést úgy tűnik, egyre szélesebb körben szeretjük konzolok előtt tölteni, és a fotózásra, filmezésre is több időt fordítunk, mint normális időkben. Ez mind arra mutat, hogy a családdal töltött többlet időből megpróbáljuk a legtöbbet kihozni, és pozitívan megélni a kényszerhelyzetet.

És nem felejtettünk el magunkkal foglalkozni, sőt minden jel arra mutat, hogy több időt szánunk magunkra: a szépségápolás termékkategóriája az ötödik helyével azt mutatja, hogy bizony kihasználjuk a megnövekedett szabadidőt a saját magunkkal való törődésre.

A LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEK

Ha a legnépszerűbb termékeket nézzük, ez is megerősíti a fentiekben elmondottakat.

Az egyik legkeresettebb laptop az ASUS Vivobook sorozat egyik középkategóriás gépe, amely munkához és szórakozáshoz egyaránt megfelelő eszköz – ez még nem is annyira meglepő, de ha hozzátesszük, hogy a Microsoft 365 programcsomag előfizetésére is jelentősen megélénkült az érdeklődés, már karakteresebb képet kapunk: az otthoni, profi munkához profi eszközöket használunk. A HP nyomtatópatronjai iránti kereslet pedig rávilágít, hogy még mindig jobban szeretünk otthon nyomtatni, mint egy nyomtatószalonban, és az is lehetséges, hogy a távoktatás közel sem annyira digitális, mint amennyire hisszük: a papír-alapú tanulás még mindig erős alternatívája a képernyőn történő munkának.

A Garmin Tri mellkaspántja megerősítheti azt a megfigyelésünket, hogy a futás, kerékpározás, túrázás egyre népszerűbb elfoglaltság: kimozdulást jelent a levegőre, terhelést, elfáradást, ezzel is kompenzáljuk a sok otthon töltött időt. Az is sokat mondó, hogy a Compass Dolphin vonóhorogra szerelhető, egyszerre 3 kerékpár szállítására alkalmas eszköz népszerűsége is ennyire megnőtt: sokunk valószínűleg autóval megyünk a természetbe egy-egy kerékpártúrára, ahol kisebb esélyünk van tömegbe keveredni. Vannak, akik otthon maradnak, a kertesek kedvence, a Crefit Premium trambulin is a legnépszerűbb termékek egyike – arról nem is beszélve, hogy a gyerekeket végre valami megmozgatja, addig se foglalják a mi laptopjainkat, és békésen el tudjuk végezni a saját munkánkat, amíg a gyerekek a kertben kiugrálják magukat.

Nem meglepetés, hogy a háztartási gépek közül mik a legnépszerűbbek. A Concept 2 az 1-ben robotporszívójának ilyen emelkedése alátámasztja a feltételezést, hogy a háztartások egyre gyakrabban választják az önmaguktól eljáró robotporszívókat. Ha többet vagyunk otthon, több koszt csinálunk, a robotporszívó viszont ezt, ha nem is észrevétlenül, de legalább az aktív közreműködésünk nélkül is lerendezi. Nem tudjuk, hogy a teregetés mennyire népszerű, de ismerőseinket körbekérdezve valószínűleg ez a leggyűlöltebb háztartási munka. Ezt mindenképpen alátámasztja, hogy a Bosch ruhaszárítója megelőzi népszerűségben a mosógépeket: úgy tűnik, mindenkinek elege lett a lakást betöltő szárítókból, és az otthoni létezést kifejezetten akadályozza a teregetett ruhák okozta akadálypálya. Az otthoni okoseszközök között a Philips Hue GO v2 vezet, ami egy hordozható beltéri lámpa hangvezérléssel, mobilvezérléssel és különleges, nyugtató fénykombinációkkal – elősegíti például a pihentető alvást vagy a relaxálást. Főleg egy nagyobb családi környezetben ad kapaszkodót a szülőknek az ellazuláshoz.

Az aktív feltöltődést, regenerációt segítő Xbox X széria népszerűsége sem okoz nagyobb meglepetést, de a Canon EOS M50 élre törése már karakteresebbé rajzolhatja a képet. Valószínűleg a konzolozás egy idő után nem szolgálja a valós, természetközelben eltöltött fizikai igényeinket, és nem vagyunk képesek minden szabadidőnket a monitor előtt tölteni. A Canon M50-es gépe egyszerre tökéletes választás fotózáshoz is és videózáshoz, középkategóriás ára pedig elérhetővé teszi a lelkes amatőrök számára is, hogy a családi eseményeket megörökítsük vele, legyen az egy másfél órás séta vagy egy egész napos túra a természetben. Igen, gyíkemberek, lövöldözés és robbanások nélkül.

A L’Oreal Casting hajfestékjei közül a karamell szín viszi a prímet, és nem meglepő, hogy a fodrászatok bezárásával, a szabadidő megnövekedésével milyen sokan választják az önálló hajfestést, a saját szépségükért is, és azért a programért, ami a hajfestéssel jár. És amíg hajat festünk, a gyerekek eljátszhatnak a jacuzziban. Ami megint csak egy népszerűségében nagyot ugró termék: a Belatrix Luxury felfújható, mobil jacuzzija beltéren és kültéren egyaránt felállítható. Kifejezetten segíti a regenerációt, a fejben való kikapcsolódást, stresszoldást, és jól jön az egész családnak, ha már mindenkinek kezd az agyára menni a karantén.