Lakásdekor ötletek a tavaszi hónapokra

Sokunkból rendszeresen előbújik a természetes igény, hogy az otthonunkat, közvetlen környezetünket megújítsuk. Manapság ez különös hangsúlyt kap, hiszen korábban nem tapasztalt mennyiségű időt töltünk a megszokott négy fal között. Hamarosan beköszönt a tavasz, így még nem késő beszerezni a lakás dekoráció projekthez szükséges kiegészítőket.

Hogyan kezdjünk neki?

A legjobb lakás dekoráció akkor készülhet, ha előre megtervezzük a nagy képet, azaz áttekintjük, hogy melyik szobával mit szeretnénk kezdeni. A tavasz esetén adja magát, hogy a természetes éledése legyen a vezérmotívum. Ha lakásunk belső tervezésekor homogén, pasztell színekkel operáltunk, akkor igazán könnyű dolgunk van a díszítés során. Ha annak idején harsányabb színekben vagy egy különleges, egyedi stílusban gondolkodtunk, akkor némi extra válogatással szintén megtalálhatjuk azokat az egyedi apróságokat, amelyek elhelyezve otthonunkat mintha kicserélték volna.

Szerencsére ahhoz, hogy környezetünket megújítsuk, nem szükség egy nagygenerál – elég néhány olyan apróság, amely az adott időszakra emlékeztet bennünket. A látvány, egy illat máris közelebb visz bennünket a kívánt hangulathoz.

Kiegészítők

A profik trükkje a nappali és hálószobában található díszpárnák cseréje, amelyből az aktuális trendek szerint válasszunk bátran vintage darabot. A hozzá tartozó bútorokat még elmozgatnunk sem kell, az összképet pont ilyen apróságok fogják megváltoztatni.

Fontos tudni azonban, hogy a kellemes hangulat nem csupán a szemünk által látott kép alapján alakul ki. Ha más érzékszerveinket is bevonjuk, sokkal nagyobb hatást érhetünk el. Ennek egyik legegyszerűbb módja a szaglásunk bevonása! Helyezzünk el egy illatgyertyát a lakás központi helyiségében – például a tavasz jegyében otthonunk a levendula gyógyító és nyugtató illatával válhat teljessé. Ehhez trendi, egyedi gyertyatartók szerezhetőek be, melyek üveg és kerámia alapanyagból is elérhetőek. Az Ewalds széles kínálatában bizonyára találunk a tervezett hangulathoz passzoló tartókat.

A fotó forrása: PV productions/Shutterstock.com