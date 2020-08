Sokkal kevesebbet nyomtatnak a magyarok

Milliós nagyságrendben csökkent a kinyomtatott lapok száma a magyar irodákban – tájékoztatott a nyomtatóbérlés piacán évtizedek óta jelenlévő soproni Master Partner Kft.

A friss elszámolási adatok és az iparági tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy az otthoni munkavégzés és az online kapcsolattartás miatt fellendült a digitális dokumentumkezelés, amelyre a vártnál sokkal gyorsabban álltak át a magyar kis- és középvállalkozások.

A járványhelyzet rengeteg cégnél kényszerítette ki az évek óta halogatott informatikai fejlesztéseket. Az országosan több mint 500 viszonteladó partnert kiszolgáló Kvazar.cloud kutatása alapján a mindennapi kommunikáció megkönnyítésével a projektek és feladatok kezelése is átláthatóbbá vált a vezetők szerint, akik azzal is egyetértettek, hogy a pozitív tapasztalatnak köszönhetően más digitális megoldások felé is nyitottabbá váltak. Ezt a trendet erősíti meg a most kiadott, a nyomtatóhasználat drasztikus visszaszorulását jelző Master Partner jelentés is.

Már az átállás elejétől kezdve érdemes rendszerekben gondolkodni

„Amennyire örömteli a vállalkozások nyitottsága a megoldások felé, annyi buktatót és kockázatot is rejtenek magukban a fejlesztések, ha nem szakértő segítségével valósulnak meg” – figyelmeztetett Németh Patrik, a Master Partner informatikai szakértője. Hozzátette: „A dokumentumkezelésnél is jobb már az elejétől kezdve rendszerben gondolkodni, hiszen később sokkal nehezebb felderíteni a szálakat, és bizony rengeteg idő megy el azzal, hogy a digitális térben egyszerűen elvesznek a fájlok.”

Egy digitális dokumentumtár létrehozása minden esetben a cég megismerésével kezdődik. A háttérrendszernek ugyanis hasonló struktúrában kell felépülnie, mint magának a szervezetnek. A jogosultságok, az információs biztonság és a könyvtárak kialakítása mind megelőzi a konkrét program beszerzését és beépítését. Már egy 10-15 fős cég esetében is van valamilyen szintű szervezett munkamegosztás és kialakultak a felelősségi körök. A szerződések és a bizalmas információk kezelése a digitális térben sem maradhat ellenőrizetlen, erre kiemelt figyelmet kell fordítani az átálláskor.

„Az előkészület, a szervezet megismerése a munka 70%-a és csak a maradék 30% vonatkozik a technológia beépítésére és használatának betanítására”

– tette hozzá Németh Patrik.

Sokat érhet az informatikai fejlettség, ha valóban jön a második hullám

A nyomtatott lapszámok csökkenése tehát összességében trendfordulót jelez a kkv-k digitális fejlettségében.

„Ez a pár hónap öt évet gyorsított a magyar kkv-k digitális átállási folyamatán. Az eddigi tapasztalatok alapján a bevezetett változások tartósak maradnak. A cégek megszokták és megszerették ezeket a megoldásokat, ezt az adatainkból is látjuk”

– mondta Németh Patrik. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a tűzoltás után most a konszolidáció időszaka következik, amely során érdemes minden téren átlátható informatikai és digitális rendszert teremteni, és felkészülten nekivágni a közeljövő hasonló kihívásainak.