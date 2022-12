A rendszeres karbantartással sokat lehetne spórolni

Ezek a nélkülözhetetlen munkaeszközök pedig jelentős kiadásokat jelenthetnek a cégeknek, amiken egy kis odafigyeléssel és rendszeres karbantartással látványos összegeket lehetne spórolni. A Laptophardware.hu a hazai kis- és középvállalkozások laptophasználati szokásairól készített felmérést.

A válaszadók háromnegyede válaszolta azt, hogy évente 1 millió forintnál kevesebbet költ laptopokra, azonban a felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók negyede esetenként akár 10 millió forintot is rááldozhat új eszközök beszerzésére vagy éppen szervizelésére. Mindössze 17% cseréli le a céges laptopokat egy-két évente, a többiek jellemzően három-öt évente vásárolnak új számítógépeket.

– hangsúlyozta a Krajnyák Tamás, a Laptophardware.hu operatív vezetője. Ez különösen előnyös lehet a cégek számára, hiszen így nem kell egy-két évente súlyos költségekbe verni magukat, emellett a munkatársak is elégedettek lehetnek készülékük teljesítményével.

A felmérés kitért arra is, hogy melyek a munkatársak által leggyakrabban felvetett problémák. A válaszadók 42%-a arról nyilatkozott, hogy a kollégáknak problémát okoz a készülékek elavultsága, illetve 33%-ban szokták szóvá tenni, ha a használt készülék lassan működik, ami megnehezíti a munkavégzést.

„A laptopok gyorsítása érdekében sokszor megoldás lehet a gépek mechanikai tisztítása. Ugyanis így a gépet megszabadítjuk a portól, hiszen amennyiben ez benne van, elősegíti a melegedést. Amennyiben kicseréljük benne a hőátadó pasztát, akkor gyorsabb lesz” – hívja fel a figyelmet Krajnyák Tamás. „Egy készülék abban az esetben is lényegesebben gyorsabbá fog válni, ha az operációs rendszert lecseréljük, tisztítjuk, vagy bővítjük. Ha pedig nagyon régi operációs rendszert használunk, megoldás lehet az újratelepítés”

– tette hozzá a szakértő.

Természetesen nagyon sokan jelölték meg legfontosabb szempontként, hogy az adott készüléknek milyen az ár-érték aránya, azonban legalább ennyien választanak az alapján, hogy a laptopot mire fogja használni a kolléga. Emellett sokan preferálnak adott márkákat, viszont mindössze 15% veszi figyelembe informatikus vagy éppen a munkatársak javaslatát.

Mindössze a válaszadók fele nyilatkozott arról, hogy abban az esetben is elviszik évente a laptopokat szervizbe, amennyiben nem érkezik rájuk panasz vagy nincsen velük nagyobb probléma. A résztvevők másik fele csak abban az esetben keresi fel a szakembereket, amikor már valamilyen érezhető probléma van. Ez ugyan azzal a következménnyel jár, hogy nem kell sokat költeni a szervizelésre, azonban súlyos terhet róhat a cégek költségvetésére, amikor újonnan kell beszerezni több készüléket.

„Az már a legtöbb ember számára természetes, hogy eljár rendszeresen szűrővizsgálatokra, vagy elviszi az autóját szerelőhöz, hogy megelőzze a nagyobb bajt. Pontosan ezt kellene tenni a laptopokkal is, ugyanis sokat lehet rajta spórolni, és az élettartamát is hosszabbá tenni. A cégek is felelősséggel tartoznak azért, hogy munkavállalóik számára olyan eszközöket biztosítsanak, amelyek hosszú ideig kifogástalanul működnek”