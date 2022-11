Felokosították az ágyhoz való fejtámlát

Fut a közösségi finanszírozási kampánya az AirTulip Sleep névre keresztelt, felokosított, ágyhoz való fejtámlának. A cég szerint ez az egyetlen a piacon, ami beépített légtisztítót is kapott, ULPA-szűréssel.

A fejtámla nem csak a levegőt tisztítja meg minden pollentől, portól, szőrtől és szennyeződéstől, de a hőmérsékletet is szabályozza, összességében jó hatással lehet a horkolók és éjszaka izzadók számára.

A hideg és meleg levegő fújására is képes technológia kétzónás, külön vezérelhető, 4 fokkal tudja hűteni vagy fűteni a szobát. A fejtámla okosórákhoz is kapcsolható, az Apple Watch mellett a Fitbit és a Garmin támogatott, de az Oura okosgyűrű is – így az alvási adatok követhetőek.

Hátul akad tárolópolc, kérhető továbbá világítás, olvasólámpa, USB port, vezeték nélküli töltő is. A kampány keretében 1124 dollárért foglalható a fejtámla, jövő júniusban szállítják.

