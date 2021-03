Az otthoni film- és sorozatnézés talán sosem volt még olyan elterjedt szórakozási forma, mint napjainkban.

A kutatások azt mutatják, hogy a felhasználók egyre jobban figyelnek az otthonuk berendezésére, egyharmaduk számára fontos, hogy az érzelmi jólétükhöz is hozzájáruljon minden, a lakásban fellelhető eszköz. Egy jól megválasztott film pedig csodákra képes. A hazai tévétulajdonosok háromnegyede néz rendszeresen filmeket, 55 százalékuk pedig sorozatokat, a Samsung legújabb készülékeit pedig éppen a házimozi szerelmeseinek találták ki.

A házimozi moziélmény két fontos feltétele a sötétben is látványos és éles kép, valamint az erőteljes hangzás, amely képes betölteni a helyiséget. A felhasználók legtöbbször ezeket a tulajdonságokat veszik figyelembe, mikor új készüléket vásárolnak, a magyarok számára például a felbontás a legfontosabb. A Samsung egyedülálló Neo QLED 4K és 8K készülékeivel a felbontás a tartalomtól függetlenül magas marad, hiszen a tévék Neo Quantum processzora képes a bejövő jelet 4K vagy 8K minőségűre optimalizálni. Indulhat a családi mozihétvége, előkerülhetnek a klasszikusok és akár még jobban is mutathatnak, mint ahogy emlékszünk rájuk.

A mozifilmek varázsa a látványos képekben, a vibráló színekben és a rendkívüliségükben rejlik. Elég, ha a lélegzetelállító sci-fikre, egy fordulatos útifilmre vagy akár csak a Los Angeles-i naplementében tündöklő pálmafákra gondolunk. Az apró részletek és árnyalatok korábban sosem látott minőségben jelennek meg a Quantum Mini LED technológiának köszönhetően, amelyet úgy terveztek, hogy a mérete a hagyományos LED-ek 1/40-ed része legyen, így rendkívül finom átmenetek és lenyűgöző színek érhetők el vele. Az akár 85 colos képernyőn ultra realisztikus minőségben jelenik meg a tartalom, így a felhasználók akár a legapróbb jeleket is észrevehetik egy csavaros krimiben vagy lenyűgöző minőségben utazhatnak a film szereplőivel együtt.

A kép mellett a hangoknak is kiemelten fontos szerepet játszanak a moziélmény létrehozásában, több legendás alkotás is erősen hagyatkozik a zenére és a hangokra, hogy elérje a kívánt hatást. A Samsung modellek az Object Tracking Sound és SpaceFit Sound technológiákkal képesek a képernyőn történtekhez és a készülék környezetéhez igazítani a hangot, így az pontosan úgy és ott fog szólni, ahogyan azt a képen láthatják a felhasználók. A hangzás szerelmesei még egy lépést tehetnek, és a Samsung hangprojektorok segítségével teljes térhangzás mellett élvezhetik kedvenc filmjeiket.

Azok számára, akik az ultranagy képet és az igazi házimozi élményét hiányolnák, a Samsung megalkotta a The Premiere, három csatornás lézerprojektort, amely akár 130 colos (330 cm) méretben is képes közvetlen közelről a falra vetíteni a filmeket. A 4K felbontás és a beépített hangszórók teszik teljessé a filmélményt, a lenyűgöző képminőség pedig kényelmesen elérhető, hiszen a Samsung okostévé rendszere is megtalálható az eszközön. Amikor a vetítés véget ér, a Premiere szinte alig észrevehető, hiszen letisztult vonalaival és kis méretével kiválóan illeszkedik a legtöbb nappali berendezéséhez.