A Hankook Ventus evo SUV prémium nyári gumiabroncsa a sportos CUPRA Terramarhoz

A teljesítmény találkozik a prémium abroncsokkal: az új CUPRA Terramar Hankook Ventus evo SUV gumiabroncsokon gördül a vásárlókhoz.

A prémium nyári gumiabroncs három, 18 és 20 col közötti méretben kapható a sportos SUV-hoz. A különböző modellek speciális igényeihez aprólékosan megtervezett 18 és 19 colos változatok fejlesztésekor a fő prioritás a nagyfokú vezetési kényelem volt. A CUPRA Terramar csúcsmodellek, amelyek opcionálisan nagy teljesítményű plug-in hibrid technológiával is rendelhetők, kérésre a 20 colos Ventus evo SUV abroncsokkal is felszerelhetők. Valamennyi gumiabroncs oldalfalán a CUPRA eredeti felszereltségét jelző „+” szimbólum látható és a gumiabroncs kereskedőknél is kapható lesz.

„A Terramarral a CUPRA megmutatta, hogy a családbarát kivitel és a sportos teljesítmény kiegészíthetik egymást. Tökéletesen passzol a Ventus evo SUV prémium nyári gumiabroncsainkhoz, amelyek kiválóan adják át a motor teljesítményét és a sportos vezetési stílust az utakon”

– mondta el Klaus Krause, a Hankook alelnöke és az európai műszaki központ vezetője.

„Az abroncsfejlesztés során kialakított kapcsolat a CUPRA-val megmutatkozik az egyes gumiabroncs-méretek optimális illeszkedésében. Ez lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen hozzájáruljunk a CUPRA-család legújabb tagjának sportos teljesítményéhez.”

Csendes, kényelmes – és igény szerint sportos

A kétéves fejlesztési időszak során a Hankook kiemelt hangsúlyt fektetett a Ventus evo SUV sportos vezetési adottságainak fejlesztésére, az alacsony zajszint feladása nélkül. A fejlesztőcsapatnak a gondosan kialakított futófelülettel és alapanyag-keverékkel sikerült különösen csendes gördülési tulajdonságokat fejlesztenie. A 66 decibel alatti értékkel a Ventus evo SUV a CUPRA saját gyártói specifikációja alatt marad, így hozzájárulva a CUPRA Terramar 68 decibeles maximális össz-zajszintjéhez. A Ventus evo SUV műszaki jellemzői közé tartozik az Opti Pitch technológia, amely a futófelületi blokkok ideális méretére és elhelyezésére irányul, valamint a Kerf kialakítás, amelynek célja a zajszint minimalizálása. A Dual Pitch technológia biztosítja a futófelület belső és külső oldalán lévő blokkok optimális számát a maximális kormányzási pontosság érdekében, ugyanakkor figyelembe veszi a futófelület alacsony zajszintű mintázatára vonatkozó követelményeket is. Emellett a futófelület magasságát is úgy állították be, hogy a tapadás, a fékezési viselkedés, a kanyarstabilitás és a maximális futásteljesítmény veszélyeztetése nélkül csökkentse a zajszintet.

Tökéletesen összehangolt karakterisztika, mérettől függetlenül

Legyen akár próbapadon, akár terepen, vagy a Nürburgring Nordschleife szívóssági tesztjein: a CUPRA Terramar gumiabroncsainak minden verziója, mérettől függetlenül átment a szigorú teszteken a teljesítmény maximalizálása érdekében. Míg a Ventus evo SUV 18 és 19 colos változatai a lehető legnagyobb vezetési kényelmet biztosítják, a Hankook mérnökei a 20 colos gumiabroncsot egyértelműen sportosabbra tervezték, hogy hangsúlyozzák annak dinamikus jellegét.

Az új Ventus evo SUV kizárólag a vállalat ultramodern európai telephelyén, Rácalmáson készül. A Ventus evo SUV minden mérete elérhető a CUPRA Terramar piacain, bizonyítva a Hankook kiváló minőségű, minden igényt kielégítő abroncsának sokoldalúságát.

A CUPRA Terramar Hankook-gumiabroncsainak méretei Méret Típus Profil 235/55 R18 Nyári Ventus evo SUV 255/45 R19 Nyári Ventus evo SUV 255/40 R20 XL Nyári Ventus evo SUV

