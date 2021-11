Home Office kedvezmény lehet a gépjárműbiztosításokra

Becslések szerint év végéig fél millió autótulajdonosnak kell még döntenie a január 1-jétől kezdődő, következő évi gépjármű-felelősségbiztosítása sorsáról.

A zaj érzékelhető a témában, azonban egyelőre kevés piaci szereplő reagált rugalmasan a koronavírus-járvány újabb és újabb hullámaival érkező változásokra: a Genertel káradatai alapján 2019-ről 2020-ra közel 25%-kal csökkent a bejelentett károk mennyisége, és a 2021-es év előzetes adatai alapján a trend idén is folytatódik. Többet dolgozunk otthonról home office-ban és kevesebbet közlekedünk, miközben a gépjármű- és alkatrészárak, valamint a szervízdíjak is meredeken emelkednek, emiatt pedig sokan nem érzékelhetik a kötelező díjaik csökkenését. Vajon milyen előnyöket érdemes keresni a következő hetekben a biztosítók ajánlatait böngészve?

Habár az utóbbi években már nem kizárólag a január 1-jei fordulóhoz kötve választhatnak az autósok a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások között, az év végi kampány a tapasztalatok szerint továbbra is több mint fél millió személygépjárművet érint. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) ráadásul idén is jelentős piaci mozgásokra számít: becslésük szerint kb. százezer autós válthat biztosítót 2021 végéig. A kgfb-piac szereplőinek november elejéig kellett kihirdetniük a 2022-re megállapított tarifáikat, a döntésre ugyanakkor nincs túl sok idő, ugyanis az ügyfelek december elejéig jelezhetik a szolgáltatóknál a szerződés felmondását, az új biztosítási csomagot pedig év végéig köthetik meg – a karácsonyfa mellett pedig már jobb nem ezen gondolkozni.

COVID-hatás: kevesebb közlekedő, kevesebb kár

A pandémia jelentősen átalakította mindennapjainkat és ez a közlekedési szokásainkat sem hagyta érintetlenül. A Magyar Nemzeti Bank 2020-ra vonatkozó adatai szerint 23%-kal csökkent a kgfb-károk száma, míg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara frissen publikált kutatása arra a következtetésre jutott, hogy miközben a közösségi közlekedést inkább mellőzték a fertőzéstől tartó magyarok, nem emelkedett számottevően az autóra, robogóra vagy egyéb eszközre váltók száma. Sőt, a budapestiek harmada úgy nyilatkozott, hogy a járvány lecsengése után sem szeretnének többet tartózkodni az utakon. A Genertelhez érkező bejelentések is hasonló tendenciát mutattak: 2020-ra közel negyedével csökkent a szerződésszámra vetített károk száma.

„Úgy tűnik tehát, hogy tartós változásokra kell számítani a közlekedésben, ami természetesen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos döntésekre is kihat. A vírussal szembeni védekezésben az egyik legfontosabb tényező a tartós otthoni munkavégzés, akinek pedig nem kell bejárnia naponta az irodába, annak kisebb a közúti károkozáshoz köthető kockázata is. A friss felmérések szerint a számítógéppel dolgozók többsége (77%) ráadásul hosszabb távon is a hibrid munkavégzésre szavaz”

– mondja Árr Mariann, a Genertel marketing és online értékesítési igazgatója.

Az otthonmaradók és a fiatalok is könnyítést kapnak

A változó élethelyzetekre és közlekedési viszonyokra reagálva a Genertel home office díjkedvezménnyel készül a kötelező biztosítást kötő ügyfelei számára. A home office kedvezményre vonatkozó opciót többek között azok a 65 év alatti szerződők választhatják, akik személygépkocsijukat szeretnék biztosítani, és minimum heti két napot töltenek home office-ban: számukra új kötésnél és indexben is járhat a 8%-os kedvezmény. A biztosító emellett a 30 évnél fiatalabb sofőrökre is gondol, akik jellemzően magasabb kgfb-díjak mellett szerződhetnek, hiszen kevesebb balesetmentes év áll mögöttük, mint amennyit a tapasztaltabb sofőrök fel tudnak mutatni. Őket most 30%-kal kedvezőbb tarifa várhatja a Genertelnél, ha személygépkocsira kötnek, és legalább B03-as a bonus malus fokozatuk. A fizetendő biztosítási díjat egyébként számos tényező befolyásolja, ezért érdemes alaposan körülnézni, és a saját preferenciáink alapján megtalálni a legmegfelelőbb ajánlatot.

„Kevesen tudják például, hogy a gondos autótulajdonosok azzal is spórolhatnak a biztosítás díján, ha az évszaknak megfelelő gumiabroncsot használnak. Ha egy ügyfél éves fizetési gyakoriságot, inkasszós díjfizetést és online kapcsolattartást együttesen választ, akár 22% kedvezményt is kaphat. Azt javasoljuk a váltani készülőknek, hogy ne várjanak az utolsó pillanatig, mérjék fel a lehetőségeket és készítsék el személyre szabott kalkulációjukat a döntés előtt. Így nyugodt lehet az év vége”

– teszi hozzá Árr Mariann.