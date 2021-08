Ikarus-hétvége a Közlekedési Múzeumnál

Megismerni egy frissen restaurált Farost, az Ikarus első sorozatban gyártott csuklós buszának vezetőfülkéjében ülve megtapasztalni, milyen lehet buszvezetőnek lenni, vagy játékos feladatokat megoldani régi magyar buszok és mozdonyok között – mindez lehetséges lesz a Közlekedési Múzeum által szervezett Ikarus fesztiválon augusztus 28-án és 29-én a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokában, Kőbányán.

Az Ikarus-rajongók nem fognak csalódni, hiszen a márka képviselőinek kisebb arzenálját lehet majd megtekinteni augusztus utolsó hétvégéjén a Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az egykori Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. Az Ikarus-hétvégén 12 legendás Ikarus buszt állítanak ki. A közönség megnézheti a Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési programja keretében frissen restaurált Ikarus 66-ost, népszerű nevén Farost. A most először látható Ikarus 66-os modell több éves restaurálási munka során nyerte el eredeti állapotát. A típus elterjedt becenevét, a Farost a jármű farmotoros elrendezése, és az ehhez kapcsolódó jellegzetes, a járműtestből hátra kinyúló motorsátor ihletett. Látható lesz továbbá a gyár exportsikereit megalapozó Ikarus 311-es, valamint egy 211-es autóbusz – a két jármű szintén a Közlekedési Múzeum tulajdona, utóbbi felújításával ugyancsak nemrég készültek el. Ide fog érkezni egy régi Ikarus 180-as, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár első sorozatban gyártott elővárosi-városi csuklós busza, egy Volkswagen LT 55 teherautó alvázára épített városi midibusz típusa, egy 521-es, egy Ikarus 60-as és egy Ikarus 260-as, továbbá egy Ikarus E15-ös, egy Ikarus 521-es a BKV Zrt. jóvoltából. Lesz továbbá egy Ikarus 266-os és egy Ikarus 55-ös, amelyeket a Volánbusz Zrt. bocsát rendelkezésre. Ezen kívül a Közlekedési Múzeum kiemelt partnere, az Aeropark kiállítóhelyet működtető Légiközlekedési Kulturális Központ muzeális Ikarus autóbuszai is meglátogatják a rendezvényt a szombati napon, nevezetesen az Ikarus 250 Malév, az Ikarus 350 Malév és a Magyar Honvédség Ikarus 250 vezérkari tárgyalóbusza. Végül, de nem utolsó sorban a Lanta Kft. régi Ikarus 620-asa is látható lesz a Dízelcsarnokban.

Középpontban tehát az időszaki kiállítás mozdonyai mellett ezúttal az Ikarus buszok lesznek, miközben programokban sem lesz hiány, hiszen a szervezők szombaton betűkereső játékkal, kitűzőkészítéssel és színezéssel várják a gyerekeket, az időszaki kiállításban pedig kurátori tárlatvezetéseket tartanak. A Dízelcsarnokban álló autóbuszok vezetőfülkéjébe be is lehet majd ülni, így bárki kipróbálhatja, milyen lehetett egy Ikarus volánja mögé ülni.

Érkezzen szombaton nosztalgiajárattal a Népligetből!

A Népliget és a Kőbányai úti helyszín között az Ikarus gyár egyik legismertebb busztípusa, egy Ikarus 55-ös (“Bözsi”) nosztalgiajárat is közlekedni fog szombaton. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti. Erre a járatra külön jegyet kell váltani elővételben online az alábbi linken, vagy a készlet erejéig az autóbusz-vezetőnél:

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/37387?fbclid=IwAR1X2xM07Zd__I0q442hWaCPTIowSXwKw0rYw_hugzKcn7VSDOjCaUCC0t8

A járatról további információ: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/37387

Helyszín, jegyvásárlás, további információ

Ikarus-hétvége: Északi Járműjavító, X. Kőbányai út 30. augusztus 28-án és 29-én 12 és 19 óra között.

Egy jegy, két program: Az Ikarus-hétvégén való részvételhez a “Volt egyszer egy Északi…a történet folytatódik” című időszaki kiállításra kell a kívánt napra jegyet vásárolni, így a mozdonyok mellett most a buszok is megtekinthetőek ugyanazzal a jeggyel.

További információ a kiállításról: https://azeszaki.hu.

Online jegyvásárlás: https://jegy.kozlekedesimuzeum.hu/

Az Ikarus-fesztivál folyamán, a Kertem nevű szórakozóhely 12 órától hajnali 1 óráig várja a látogatókat.