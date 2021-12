Kína elkezdi építeni a jelzőlámpás megfigyelőrendszerét

Kiszivárgott dokumentumok szerint az országba látogató és helyben dolgozó újságírók ellen fejleszt egyedi megfigyelési technikát Kína. A szakértők szerint a munka ijesztő és számos kérdésre nincs válasz.

A kínai kommunista rezsim hosszú ideje próbálja ellenőrzése alatt tartani az országba belépő idegeneket, különösen, ha az adott személyt munkája hozta az országba. Például azért, hogy tudósítson egy ott kialakult helyzetről. Új dokumentumok szerint ez a fajta megfigyelés a jövőben sem áll le, sőt: még rosszabbra fordul.

A félelem alapját egy különleges, „jelzőlámpás” rendszer jelenti, mely a BBC szerint az ilyen eszközökön látható színeknek megfelelő besorolást társít az újságírókhoz. Aki például a zöld sávba kerül, azt a rendszerre ártalmatlan egyénként tartják nyilván, ha viszont a sárgába teszik, akkor általános aggodalomra okot adó személyként tüntetik fel az adatbázisban. A legrosszabbat a piros jelenti: akit ilyen színkódot kap, azt a potenciális veszélyforrásként azonosítja a rezsim, akit ennek megfelelően kell kezelni – de azt már nem tudni, hogy ez pontosan mit jelent.

Az új rendszerhez tartozó dokumentumok egy adatszivárgás eredményeként jelentek meg. Ezekben arra is felhívták a figyelmet, hogy a kínai cégeknek lehetőségük van pályázni a szisztéma kiépítésére. A munkát viszont már el is nyerték: a NeuSoft lett a befutó, így a jelek szerint ez a vállalat dolgozhatja ki a módszer technikai részleteit.

A BBC hozzáteszi, hogy a „jelzőlámpa” alapú megoldást nem Kína-szerte, hanem a 100 millió lakosú Henan tartományban tervezik bevezetni. A rendszer alapját az arcfelismeréses eszközök jelentenék: ezek szkennelnék be az illető arcát, hogy az így létrejött képből elkészülhessen a besorolását is tartalmazó dosszié. Az új adatokat ugyanabban az adatbázisban tárolnák, ahol a tartományban élő személyes adatai is megtalálhatók, de esetükben egy külön könyvtárat hoznának létre.

A rendszer az újságírók mellett a külföldről érkező diákokat is veszélyességi fokozatuk alapján rangsorolná, de az nem világos, hogy rájuk is ugyanazok a következmények vonatkoznának-e.

Az arcfelismeréses rendszerek korlátozásáért küzdő IPVM szerint a Kínában zajló tömeges megfigyelés régóta tartó folyamat, de az, hogy az állam az újságírók ellen külön módszert hoz létre, az több mint szokatlan.