Tizedik alkalommal hirdetik meg idén a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatát, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni.

A pályázatra minden olyan iskola, óvoda, önkormányzat vagy aktív közösség jelentkezését várják, akik szeretnének egy vidámabb, élettel telibb környezetbe visszatérni a járványhelyzet lecsengésével. A pályázatokat a jelentkezők az akciót szervező egyesület weboldalán május 7-ig nyújthatják be.

A Let’s Colour népszerű pályázata a tavalyi évben a járványügyi helyzet miatt elmaradt, de idén újult erővel tér vissza, és országszerte várja a jelentkezőket a kreatív projektötletekkel. Mivel a festéseket a nyár folyamán valósítják meg, a járványhelyzet várható javulásával a közösségek lassan visszatérhetnek megszokott környezetükbe.

„A pandémia nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megviselte az embereket, és a közösségi terek kihasználtsága, jelentősége átmenetileg jelentősen csökkent”

– mondta Nagy Gergely, a Let’s Colour Településszépítő Egyesület szóvivője. Hozzátette:

„Az idén 10 éves Let’s Colour projekttel éppen ezen terek színesítését célozzuk, ami most különösen aktuális. A mentális újratöltődés szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az emberek a járványhelyzet után egy színesebb, élettel teli környezetben folytathassák az életüket. Emellett az iskolákba és az óvodákba is boldogabban térhetnének vissza a gyermekek és a dolgozók.”

Nemcsak szebb, hanem biztonságosabb környezetet is kaphatnak a nyertesek

A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhat, akik tevékeny részt akarnak vállalni környezetük megszépítésében. A jelentkezéseket idén is két kategóriában várják, a tízezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó települések külön versengenek. A pályázat nyerteseinek a festéket, a grafikai terveket, a munka koordinálását, valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour biztosítja, az akciót pedig a közösségek önkéntesei együtt valósítják meg. Amennyiben a nyári hónapokban a korlátozások még érvényben lesznek, a szervező csapat előre felrajzolja a megtervezett mintát, amit később az engedélyezett létszámban a pályázó önkéntesei kifesthetnek. A nevezés feltétele, hogy a kifestendő kültéri vagy beltéri falfelületet – mely az adott közösség életében központi szerepet tölt be – a pályázó biztosítsa. A projekt külön érdekessége, hogy az akcióban használt beltéri festékek miatt maguk a falak is fertőtleníthetővé válnak, így nemcsak szebb, hanem higiénikusabb környezetet is kaphatnak a nyertesek.

Tíz éve tartó összefogás a színesebb közösségi terekért

A Let’s Colour Településszépítő pályázat a legsikeresebb ilyen jellegű kezdeményezés hazánkban: a szervezet működése során eddig több mint 27 ezer négyzetméternyi szürke falfelületet varázsolt színessé több mint 2500 önkéntes segítségével, amihez több mint 7200 liter festéket használtak fel. A projekt elindulása óta népszerű, rengeteg pályázat érkezett az ország minden szegletéből. Az előző felhívásra rekordmennyiségű, összesen 83 pályázatot regisztráltak, amire a szavazási időszak alatt több mint 85 ezer voksot adtak le.

Május 7-ig lehet jelentkezni

A pályázatok 2021. április 5-től május 7. 12:00-ig tölthetők fel a www.letscolour.hu weboldalra, amelyhez legalább 5 fotót és egy szöveges leírást szükséges csatolni. A megadott határidőn belül bármikor el lehet küldeni a jelentkezéseket, azok sorrendje nem számít a későbbi elbírálásnál. Ezt követően 2021. május 11-től egészen május 28-ig lehet szavazni a benyújtott pályázatokra, az eredményhirdetésre pedig május 31-én kerül sor. Az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata jut be a döntőbe. A döntős pályázatokat a korábban megszerzett szavazatok számától függetlenül értékeli a szakmai zsűri, és hirdeti ki a kategóriánkénti győzteseket. A döntőbe jutott, de nem nyertes pályázók idén is 50-50 liter Dulux színes falfestékkel „vigasztalódhatnak”. A festéseket legkésőbb 2021. augusztus végéig kell megvalósítani.

A Let’s Colour projektről

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület célja, hogy színessé varázsolja a közösségek által nap, mint nap használt tereket, legyen szó elhanyagolt városházáról, vidám gyerekzsivajtól hangos óvodáról, a falu orvosi rendelőjéről, vagy akár egy lehangoló látványt nyújtó betonkerítésről. A színek csodákra képesek, a megszínesített közösségi terek pedig új lendületet visznek az ott élők mindennapi életébe, inspirálnak és energiát adnak. A Let’s Colour 2011-ben vette fel először a harcot a szürkeséggel szemben. Látva az óriási érdeklődést és azt a példaértékű összefogást, amelyet a pályázók bemutattak, a Let’s Colour Településszépítő Egyesület a Dulux festékmárka támogatásával idén 10. alkalommal hirdeti meg országos pályázatát.

További naprakész információk: www.facebook.com/letscolourhu