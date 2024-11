AI fotogrammetriával bővült az Artec Studio 19, az Artec 3D piacvezető 3D szkennelő szoftvere

A professzionális 3D szkenner megoldásokat gyártó Artec 3D bemutatta az Artec Studio, átfogó 3D szkennelő, adatfeldolgozó, reverse engineering és minőségellenőrzési célszoftver legújabb verzióját. Az AS19-et többek között széleskörű szkenner-integrációval, nagyobb teljesítménnyel és mesterséges intelligencia alapú fotogrammetriával fejlesztették, hogy még jobban megfeleljen a különböző iparágakból érkező szakemberek igényeinek. A szoftver egyik legizgalmasabb újítása, hogy már nemcsak 3D szkenek, de fényképek és videófelvételek alapján is képes 3D modellek létrehozására.

Mint a cég minden szoftverfrissítésekor, az Artec 3D most is arra törekedett, hogy az Artec Studio legújabb verziója a felhasználói élmény szintjén „egy új szkenner” beszerzésével legyen összevethető. Valójában az Artec Studio 19 kiterjesztette a szoftver lehetőségeit a 3D szkennerek felhasználóin túlra, hiszen az AI fotogrammetriának köszönhetően a legújabb AS már hasznos eszköz lehet bárkinek, aki képes digitális fényképek és videók készítésére.

„Az Artec Studio 19 jelenti a következő lépést iparágvezető szoftverünk fejlődésében.” – mondta Art Yukhin, az Artec 3D elnök-vezérigazgatója. „Az AI fotogrammetriával és a kiterjedt, új 3D modellezési, visszatervezési és minőségellenőrző eszközökkel az AS19 tovább bővíti a szakemberek lehetőségeit, egyben megnyitja az ajtót bárki előtt a 3D technológiák korlátlan lehetőségeinek felfedezéséhez.”

Mitől egyedi az Artec Studio?

Az Artec Studio 19 szoftver sokoldalúságával tűnik ki a 3D szkennelő szoftverek közül. Egyetlen platformon egyesíti a 3D szkenneléshez, adat-feldolgozáshoz, szerkesztéshez, visszamodellezéshez és minőségellenőrzéshez szükséges alapvető funkciókat. Az AS19 ezáltal lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a digitalizálási célokhoz kapcsolódó feladatok akár 80%-át egyetlen szoftveren belül hajthassák végre, csökkentve ezzel az egyéb csúcskategóriás, nagyértékű szoftverek szükségességét. Ez idő- és költséghatékony megoldássá teszi az Artec 3D szkennereket és az AS19-et számos iparágban és felhasználási területen.

A szoftver gördülékenyen működik minden Artec 3D szkennerrel, beleértve a LiDAR-t, a lézert és a strukturált fény technológiát is. Az AS19 kompatibilitását most terjesztették ki az új metrológiai Artec Point lézerszkennerre, amely pontos méréseket biztosít a legnagyobb igényeket támasztó QI feladatokhoz. Ezenkívül bevezették a fotogrammetriát, amely bármilyen kamerával szerelt eszközről, beleértve az okostelefonokat is, képes integrálni az adatokat.

Az Artec Studio Smart Fusion algoritmusának segítségével a felhasználók akár egyesíthetik is a különböző típusú 3D szkennerekkel rögzített adatokat. Minden egyes felvételből a legnagyobb felbontású adatokra építve a Smart Fusion rendkívül részletes 3D modellek gyors létrehozására képes.

Artec Studio 19: Gyorsabb, intelligensebb és felhasználóbarátabb

Az Artec Studio fejlesztése mindig is központi stratégiai kérdés volt a gyártó életében. Az egyedülálló szoftver legújabb verziója jelentős fejlesztéseket hoz a gyorsabb adatfeldolgozás, a könnyebb szerkesztés és elemzés, valamint az új képadattípusok integrálása érdekében. Az okosabb algoritmusok tovább gyorsították az adatok feldolgozását, így a teljes utómunka folyamat ismét legalább kétszer olyan gyorsan képes lefutni, mint korábban.

Az AS19 jelentősen könnyíti a 3D szkenek szerkesztését és elemzését is. A továbbfejlesztett automatikus felületgenerálás (Auto-surfacing) lehetővé teszi a szkennelt adatok szilárd CAD-felületekké alakítását a korábbinál sokkal jobb eredménnyel. Hasonlóképpen, a felhasználók gyorsabb Boolean műveletekre támaszkodhatnak a 3D modellek egyesítése, kivonása és metszete során.

A metrológiai felhasználók örömére az 5 mikron pontos Artec Micro II tárgyszkenner már támogatja a teljes mérési munkafolyamat automatizálását, így egyetlen kattintással rögzíthetik az adatokat és elindíthatják az előre beállított analitikai folyamatot.

AI fotogrammetria: Hozzáférhető, kiváló minőségű 3D modellezés

Az Artec Studio 19 legizgalmasabb új funkciója, az AI fotogrammetria lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy élethű 3D modelleket készítsenek bármilyen, kamerával szerelt eszközzel, például okostelefonnal rögzített fényképekből és videókból. A házon belül fejlesztett AI motorral meghajtott technológia nagy pontossággal képes leképezni hagyományosan kihívást jelentő fényes, átlátszó, összetett és jellegtelen felületeket is.

„Az AI fotogrammetria integrálása az Artec Studio 19-be mindent megváltoztat.” – tette hozzá Yukhin. „Mostantól már bárki, aki rendelkezik kamerával, akár csak egy okostelefonnal is, könnyedén készíthet professzionális, élethű 3D modelleket.”

Az AI fotogrammetria mögött fejlett algoritmusok állnak, amelyek hétköznapi 2D felvételekből rekonstruálják az objektumokat és a jeleneteket. A technológia segítségével a hobbi felhasználók gyorsan létrehozhatnak 3D nyomtatható modelleket, a múzeumok bárhol archiválhatnak, míg az e-kereskedelmi vállalkozások speciális hardver nélkül is digitalizálhatják a termékeket.

A mesterséges intelligenciára épülő fotogrammetriával az AS19 a 3D szkennerek által elérhetetlen területeket is képes rögzíteni, levegőből, tenger alatt vagy mikroszinten digitalizálni. Ez új lehetőségeket teremt a 3D szkenneléssel foglalkozó szakemberek számára. Például az Artec Ray II LiDAR térszkennerrel rögzített adatok drónfelvételekkel történő kiegészítésére is megoldást kínál.

Elérhetőség és további információk

Az Artec Studio 19 már elérhető. További részletekért keresse a FreeDee csapatát, mint az Artec 3D márka hazai képviseletét!

