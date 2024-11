A fémmegmunkálás új dimenziói – Messer Hegesztés- és Lézertechnológiai Innovációs Fórum novemberben

A hegesztés és vágástechnológia területén jártas szakemberek számára ismét izgalmas szakmai programot kínál a Messer Hegesztés- és Lézertechnológiai Innovációs Fórum, amely 2024. november 26-án a Hotel Aquaworldben, Budapesten kerül megrendezésre. A konferencia célja, hogy bemutassa a legújabb fejlesztéseket és technológiai újdonságokat, különös tekintettel a hegesztés, vágás, lézertechnológiák és az Ipar 4.0 aktuális trendjeire.

Az innovációs fórum egyik központi témája a hidrogénes vágás – a Messer szakértői bemutatják ezt a forradalmi, fenntarthatósági célokat is támogató új technológiát. A valós üzemi környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatokat a tudományos és ipari szektor neves képviselői vitatják meg egy panelbeszélgetés keretében.

A fórum mellett egy szakmai kiállítás is várja a résztvevőket, ahol a Messer mellett többek között olyan cégek is bemutatkoznak, mint a TRUMPF, REHM Hegesztéstechnika, CROWN/CLOOS, TÜV Thüringen Hungary, Rabacsa 247Jobshop, Varinex Industrial 3D printing, Freedee, Bay Zoltán Kutatóintézet, KL-SYSTEM Környezet-és Légtechnikai Kft., Soyer, Optimum Hungária. Ez a rendezvény egyedülálló lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatok építésére és a legújabb fejlesztések megismerésére.

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje: 2024. november 15. Az érdeklődők a fórum hivatalos weboldalán jelentkezhetnek.

Időpont: 2024.11.26. (kedd)

Helyszín: Hotel Aquaworld, 1044 Budapest, Íves út 16. (Amazonas terem, 1. emelet)

Jelentkezés: az esemény weboldalán lehet regisztrálni. Jelentkezési határidő: 2024. november 15.

RÉSZLETES PROGRAM:

HyCut: hidrogénes vágás – Zöld forradalom a vágástechnikában

Előadó: Halász Gábor, hegesztő szakmérnök, Messer Hungarogáz Kft.

Az előadásban szó lesz a hidrogén újrafelfedezéséről, a dekarbonizáció lehetőségeiről az autogéntechnikában. Összehasonlításra kerülnek a különböző égőgázok tulajdonságai, a velük végzett vágások kapcsán a CO 2 , NOX, valamint a füstrészecskék emissziós értékei, valamint a keménységértékek, illetve a diffúzióképes hidrogén mennyiségének alakulása. Az előadás kitér a vágási költségekre is, illetve a hidrogén autogéntechnikai alkalmazásaiból mutat be néhány érdekes példát.

Hidrogénes vágás gyakorlati tapasztalatai valós üzemi környezetben – tények, adatok, best pratice-ek – kerekasztal beszélgetés

Résztvevők: Halász Gábor (Messer Hungarogáz Kft.), Törköly Tamás (műszaki igazgató, MVM OVIT Zrt. Göd) és Kuti János (tanszéki mérnök, Óbudai Egyetem)

A résztvevők a hidrogénes vágással kapcsolatos saját gyakorlati tapasztalataikat osztják meg. A hidrogénnel történő vágások esetében bemutatásra kerülnek a különböző paraméterek hatásai a vágott felület minőségére, illetve a felszíni réteg felkeményedésére vonatkozóan. Konkrét lemezvastagságok esetében összehasonlításra kerülnek a vágási költségek. A beszélgetés foglalkozik a hidrogén alkalmazásának technikai lehetőségeivel is, amivel kiaknázhatók a benne rejlő előnyök a CO 2 kibocsátás csökkentését, illetve az egészségesebb környezet fenntartását illetően.

Optimális gázválasztás lézerhegesztéshez: argon, nitrogén vagy formálógáz?

Előadók: Varbai Balázs (BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék) és Ujvári József (hegesztő szakmérnök, Messer Hungarogáz Kft.)

Nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is napjaink aktuális témája a kézi lézerhegesztésnél alkalmazandó védőgázok. Az utóbbi időben ömlenek be a kézi lézerhegesztő gépek az országba és szinte kivétel nélkül minden gyártó, illetve forgalmazó a nitrogént ajánlja védőgázként a különböző anyagok, anyagkombinációk esetében. Ebben a blokkban két előadásban foglalkozunk a témával; az elsőben saját tapasztalatainkat osztjuk meg a különböző argon alapú védőgázok, hélium, CO 2 , nitrogén hatását illetően kézi lézerhegesztésnél. Bemutatásra kerülnek a különböző védőgázok alkalmazásánál szerzett tapasztalatok, a porozitásokra, a beolvadásokra, illetve az esztétikára gyakorolt hatás. A második előadásban arra keressük a választ, hogy milyen hatást gyakorol a nitrogén az anyagszerkezetre, a mechanikai tulajdonságokra a különböző anyagok (szerkezeti acél, rozsdamentes acél, horganyzott, alumínium) lézeres hegesztésénél.

A hegesztést-vágást érintő szabályozási aktualitások

Előadó: Wiegand Krisztina, ügyvezető, TÜV Thüringen Hungary Kft.

Hogyan alakulnak a jelenleg érvényben lévő, hegesztést-vágást szabályozó előírások, jogszabályok az Európai Unióban? Az 1866-ban alakul TÜV Thüringen nemzetközi vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezet magyar leányvállalatának ügyvezető igazgatója beszél a hegesztést és vágást, és különösen az újabb technológiákat érintő szabványokról, valamint a várható módosításokról, változásokról.

Új lézerek, új technológiák: Milyen lehetőségeket nyitnak az új lézerek az anyagmegmunkálásban

Előadó: Dr. Buza Gábor, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A ’80-as években azt tartották, hogy a „lézer egy új szerszám, ami keresi alkalmazásait”. Először a lézer sugárforrások fényteljesítményének növelése zajlott, később a nyaláb minőségének javítása, majd a hullámhosszúság csökkentése. Az alkalmazások sokféleségét pedig mára már számba venni is nehéz. Azt, hogy milyenek lesznek a közel- vagy a távolabbi jövő eszközei és technológiái sok tényező befolyásolja, ezek közül a fizikai ismeretek, amikre biztonsággal támaszkodhatunk.

A Rabacsa 4 világa és a magas automatizáltságú 247Jobshop fémmegmunkáló üzem ipar 4.0 környezetben Előadó: Racker Balázs, ügyvezető, Rabacsa Metalltechnik

A 19.századig visszanyúló Rabacsa Metalltechnik a régi kovácsmesterségbeli tudást ötvözi a legmodernebb technológiákkal; az építőipar számára készítenek egyedi kovácsoltvas, rozsdamentes acél, alumínium, Corten acél, valamint acélszerkezeteket. Szentgotthárdi intelligens üzemükben a saját fejlesztésű DMWSOFT szoftverüknek köszönhetően és az Ipar 4.0 technológiák révén a legújabb automatizálási rendszerek segítségével, teljesen ellenőrzött környezetben zajlik a termelés, amelynek köszönhetően a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető a méretre vágott lemezek, csövek és komplex alkatrészek okosgyártása.

Váll-Ker sikertörténet: A tűz ereje az otthon melege – Lemeztől a csúcsminőségű kandallókig

Előadó: Szabó Balázs, ügyvezető, Váll-Ker Kft.

A Váll-Ker Kft., amely Magyarországon az egyik legnagyobb kandallógyártó, 1992 óta működik, és azóta számos technológiai újítással bővítette kínálatát. A cég története a gyártási kapacitás és termelési volumen folyamatos növelésével jellemezhető, beleértve a fatüzelésű, pellet tüzelésű és hibrid rendszereket is. Az iparági kihívások, mint például az egyre szigorodó emissziós előírások, innovatív megoldásokat igényeltek, mint az elektronikus levegőszabályzás és katalizátor használat. A gyártási folyamatok automatizálása és a minőségbiztosítás területén szintén jelentős előrelépéseket tettek, így a cég képes a vevői igények maximális kielégítésére. A termékek fejlesztése a koncepciótól a gyártás bevezetéséig teljeskörűen az európai tüzeléstechnikai szabványoknak eleget téve, a legkorszerűbb technológiai háttér alkalmazásával történik.

Újdonságok és fejlesztések a hegesztés, vágás és additív gyártás területén nemzetközi szakvásárok tekintetében (Euroblech, Formnext)

Előadó: Halász Gábor, hegesztő szakmérnök, Messer Hungarogáz Kft.

Az EUROBLECH 2024, valamint a FORMNEXT 2024 szakvásárok újdonságai, érdekességei kerülnek bemutatásra. Többek között szó lesz a termikus vágások, ívhegesztés, automatizálás újdonságairól. Bemutatásra kerülnek a kézi lézeres alkalmazások (hegesztés, vágás, tisztítás) legújabb fejlesztései és a biztonságtechnikai kihívásokra adott válaszok. A továbbiakban egy válogatáscsokrot láthatnak a résztvevők, amely felöleli a fém additív gyártás érdekességeit az alapanyagoktól a különleges termékeken át az additív technológiák újdonságain keresztül egészen a nagy térfogatú termékek sorozatgyártására alkalmas gyártórendszerekig.

JELENTKEZÉS:

Az Innovációs Fórumra az esemény weboldalára kattintva lehet regisztrálni. Jelentkezési határidő: 2024. november 15. A rendezvényen a részvételi létszám korlátozott, a regisztrációkat azok beérkezésének sorrendjében veszik figyelembe.

További információ a marketing@messer.hu email címen kérhető.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!