Arduino – a holnap jövője itt kezdődik

Az Arduino egy olyan professzionális chipekkel és alaplapokkal foglalkozó márka, amely a leginnovatívabb módon fejleszti és képviseli a jövő és a jelen technológiáját. Egy gyártó, amely már most elhozza számunkra a holnapot, és amelynek a TME kínálatában szinte minden terméke megtalálható.

A jövő elektronikája

Egyértelmű, hogy az IT az a terület, amely a leggyorsabban fejlődik, és amelyre leginkább szükség lesz az elektronika minden területén. A mesterséges intelligenciával vezérelt eszközök napról napra egyre nagyobb mértékben veszik át az irányítást a megszokott „buta” gépek helyett. Az otthonok pedig már egyre elterjedtebben intelligencia által vezéreltek, miközben a számítógépek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően szintén egyre nagyobb mértékben váltják ki az emberi munkaerőt. Manapság már egyáltalán nem szokatlan az, ha robotok gyártanak alkatrészeket vagy szerelnek össze egy komplett autót. Ehhez azonban rengeteg speciális áramkörre és kártyára van szükség, amit az Arduino , pl. https://www.tme.eu/hu/katalog/p,arduino_881/ fejleszt. A szokásos informatikai eszközökön kívül olyan alkatrészeket is gyárt, amelyek például robotok készítésénél is nagymértékben alkalmazhatók.

Professzionális szoftverek az oktatásban és a fejlesztésben

Az Arduino nem csak alkatrészeket gyárt, hanem olyan szoftvereket fejleszt, amelyeket például a modern gyárak automatizálását segítik. Ezen kívül rendkívüli jelenléttel bír az oktatás területén, szoftverei és termékei között kifejezetten egyetemeknek és középiskoláknak szánt szettek is megtalálhatóak. Ezen kívül a nyílt forráskódú szoftverei azt szolgálják, hogy összekösse a kutatókat és a fejlesztőket egy olyan platformon, amely a jövő haladását szolgálja. Az Arduino pontosan emiatt sok közöz vonással rendelkezik a TME cégcsoporttal, hiszen mindkét cég a fiatalos dinamika jegyében a modern emberiség élhetőbb jövőjéért küzd. Ezért nem véletlen az, hogy a TME számára az egyik legkedvesebb gyártónak számít. Mindkettő cég elkötelezett támogatója ugyanis a tudománynak és az oktatásnak, amelyet nem csak az alkatrészeiben mutat meg, hanem a jótékonysági projektjeiben is. Ahogyan a TME, úgy az Arduino is ahol tudja, segíti a tudásra szomjazó fiatalokat. Az Arduino termékei szintén megtalálhatóak a tme.eu oldalon széles kínálatban és rendkívül kedvező árakon szakembereknek és magánszemélyeknek egyaránt.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!