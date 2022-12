Továbbra is sok tévhit kering az egészséges táplálkozással kapcsolatban

A szakértők egyetértenek abban, hogy a megfelelő étrend az egyik legjobb módja a szív védelmének, valamint a szív- és érrendszeri betegségek elkerülésének.

Egy, a Huawei megbízásából 10 európai országban, köztük Magyarországon készült friss felmérés az étrenddel és a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésével kapcsolatos hiedelmeket is vizsgálta. A felmérésből kiderült, hogy az étkezési szokások kihatása a szív- és érrendszerre a magyar megkérdezettek körében jól ismertek: a válaszadók 94 százaléka gondolja úgy, hogy az étrend jelentősen befolyásolja a szív egészségi állapotát. Ezenfelül a megkérdezettek magas arányban voltak tisztában többek között a tengeri hal (70 százalék), a cékla (53 százalék), a zöld tea (52 százalék), a teljes kiőrlésű ételek (49 százalék), valamint az avokádó (39 százalék) és a dió (37 százalék) keringési rendszer szempontjából jótékony hatásával.

Az egészséges étkezéssel kapcsolatban azonban vannak régóta fennálló tévhitek is, ilyen a többek között a vörösbor rendszeres fogyasztásának pozitív hatása: a felmérés szerint a vizsgált országokban a válaszadók 39 százaléka gondolja úgy, hogy a vörösbor kiváló módja a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének, holott ez nincs így. Magyarországon a férfiak még ennél is magasabb arányban hiszik ezt tévesen, a megkérdezettek majd fele, 44 százaléka gondol a vörösborra a szívet védelmező italként. Ennek alapja, hogy a száraz vörösbor a rezveratrol forrása, egy antioxidánsé, amelyről úgy tartják, hogy védi a szívet. Ugyanakkor a rendszeresen fogyasztott kis mennyiségű alkohol is súlyos következményekkel járhat, mint például cirrózis és vérnyomás-emelkedés, ezért legfeljebb hetente kétszer javasolt egy-egy pohár vörösbort meginni.

„Még mindig sok magyar családnál kizárólag az ünnepekkor kerül hal az asztalra, az is halászlé vagy rántott hal formájában” – mondja Török Eszter dietetikus, több szakácskönyv szerzője. Pedig a dietetikus szerint zsírszegényebb konyhatechnológiával (pl. sütőzacskóban vagy sütőpapíron történő sütéssel) egészségesebb ételt kaphatunk: „A tengeri halak és a hazai busa omega-3 zsírsav tartalma kifejezetten védő hatást nyújt a szívbetegségekkel szemben is”

– tette hozzá a szakértő.

Étkezési tippek, különös tekintettel az ünnepi időszakra

Török Eszter szerint az ünnepek alatti családi és baráti összejövetelek során sem kell lemondanunk a finom falatokról az egészséges táplálkozás miatt. A dietetikus elmondta, a titok a megfelelő alapanyagokban rejlik, mint például a fehér helyett a rostokban gazdagabb barna rizs vagy árpagyöngy, valamint alternatív köretek, mint a bulgur, hajdina, quinoa, amaránt, köles, zab, tönkölybúza.

A táplálkozási szakértő szerint az édességek némi módosítással egészségesebb változatban is elkészíthetők, megtartva azok élvezeti értékét. A sütemények közül bármelyik megvalósítható teljes kiőrlésű változatban és cukormentesen: ha egy süteményben a liszt mennyiségének legalább 60-70 százaléka teljes kiőrlésű lisztből áll, akkor már lassabban szívódik fel, rost tartalma révén pedig kevesebb mennyiség is elegendő lesz belőle. A mákos- vagy a diós bejglit, az almás pitét vagy az islert kiválóan el lehet készíteni teljes kiőrlésű liszttel, édesítőszerrel.

A testmozgásra és az alvásra is figyelmet kell fordítani

Krzysztof J. Filipiak lengyel kardiológus szerint ugyanakkor nemcsak a helyes táplálkozás, hanem a rendszeres mozgás és a megfelelő minőségű alvás is elengedhetetlen a szív egészségének javítása szempontjából. A szakember szerint a felnőtteknek például legalább napi 30 percet javasolt mozogniuk, ami pedig az alvást illeti, az Amerikai Szív Társaság (American Heart Association) szív- és érrendszeri egészséghez szükséges szempontjai közé nemrégiben került be az optimális alvás kritériuma. A szív- és érrendszer egészsége érdekében felnőtteknek napi 7-9 óra alvást javasolnak. A Társaság szerint az alvásmérési módszerek – például a viselhető okoseszközök – fejlődése lehetővé teszi, hogy megbízhatóan és rutinszerűen nyomon követhessük otthoni alvási szokásaikat.

