A Samsung a SmartThings megoldásaival teremt kapcsolatot emberek és eszközök között a 2023-as IFA kiállításon

A Samsung az IFA 2023 kiállításon mutatja be az összekapcsolt otthonokra irányuló újításait és SmartThings megoldásaira vonatkozó elképzeléseit.

Az új lehetőségekkel a felhasználók Európa-szerte olyan témákra helyezhetnek még nagyobb hangsúlyt, mint az energiafelhasználás, a fokozott biztonság, a szórakozáshoz való hozzáférés vagy a hatékonyabb mindennapi élet elősegítésének kérdése. A folyamatosan bővülő SmartThings ökoszisztéma már 285 millió felhasználót támogat egyetlen olyan alkalmazással, amellyel több készüléket összekapcsolva, zökkenőmentesen és személyre szabottan irányíthatják otthonukat. A vállalat a rendezvényen a legújabb, otthoni technológiákkal és felhasználói igényekkel kapcsolatos regionális kutatását is bemutatta.

„A Samsungnál arra törekszünk, hogy felhasználóinkat a számukra legfontosabb emberekkel, helyekkel és időtöltéssel kapcsoljuk össze – mondta Benjamin Braun, a Samsung európai központjának marketingigazgatója. – Technológiai újításainknak köszönhetően a SmartThings ökoszisztéma egyszerre bővül és fejlődik, a felhasználók így még több fontos kapcsolatot teremthetnek.”

Még több otthoni lehetőség

A SmartThings alkalmazással a felhasználók szinte bárhonnan irányíthatják otthonukat, így egyszerre érezhetik magukat biztonságban, miközben zavartalanul kikapcsolódhatnak. A Samsung legújabb kutatásából kiderül, hogy az európai felhasználók életében az otthon egyre több területen játszik fontos szerepet, legyen szó munkáról, pihenésről vagy szórakozásról. Tízből hét válaszadó (71%) szerint a technológia pozitívan hat mindennapi életükre, mivel megkönnyíti és színesíti a családtagokkal, barátokkal való kapcsolattartás, a házimunka vagy a kikapcsolódás¹ lehetőségét.

A Samsung Food alkalmazás segítségével a gasztronómia iránt érdeklődők mostantól digitálisan is bekapcsolódhatnak a főzés és étkezés örömébe. Az új, átfogó alkalmazásnak köszönhetően a felhasználók egyaránt keresgélhetnek különféle receptek között, majd elmenthetik vagy akár meg is oszthatják azokat, valamint megtervezhetik étrendjüket és akár az élelmiszervásárlást is. A sajtótájékoztatón bejelentett applikáció 104 országban, nyolc nyelven érhető el. Az alkalmazás hatalmas tudásanyagot ad a felhasználók kezébe az élelmiszerekről, hogy következetesebben dönthessenek a hozzávalók, az alapanyagok és további, a főzéssel és az egészséggel kapcsolatos kérdésekben is. Emellett összekapcsolódik a konyhai berendezésekkel, és az étel kiválasztását követően azonnal informálja a Samsung okossütőt az optimális sütési időről és hőmérsékletről. Az applikációban tárolt 160 ezer különböző recept hosszú távon látja el ötletekkel a felhasználókat.

2023 végére a Samsung Food a Food MI megoldás használatával a felhasználók egyéni étrendjéhez igazított, személyre szabott recepteket kínál majd, a leírások például néhány érintéssel vegán változatban is elérhetővé válnak. A tervek szerint a későbbiekben az alkalmazás a Samsung Health szolgáltatással is összekapcsolódhat, így a személyre szabott étrend igazodhat majd az egyéni szokásokhoz és igényekhez. 2024-ben pedig az új, Vision MI technológiát alkalmazó Samsung Food az élelmiszerekről készült fényképek alapján ellenőrzi majd a tápértékadatokat, és a hozzávalók felismerésével a legjobb recepteket kínálja azok felhasználásához.

A tévépiacon 17 éve élvonalban járó vállalat a minőségi szórakoztatás elkötelezett híve. A Samsung az idén bemutatott 98 colos Neo QLED 8K és 4K felbontású Q80C készülékkel bővítette a vállalat magas minőségű televízióinak sorát. A Samsung a hordozható, sokoldalú, nagyképernyős Freestyle projektor második generációját is bejelentette. A Samsung webáruházából Magyarországon is megrendelhető készülék a vetítési felülettől függetlenül lenyűgöző nagyképernyős élményt nyújt. A felhasználók akár a mennyezetre is vetíthetnek vele. A Smart Edge Blending funkció fekvő- és álló elrendezést kínál, így két második generációs Freestyle projektor egymás mellé vetítve vízszintesen 160 col, függőlegesen pedig 120 col átmérőjű képet eredményez.

Fokozatos lépések a bolygó érdekében

A Samsung elkötelezett az olyan termékek és szolgáltatások fejlesztése mellett, amelyek egyaránt segítenek a háztartási költségek csökkentésében és a bolygó megóvásában. Ezek az ügyek a felhasználók számára is fontosak. A vállalat új kutatása szerint a válaszadók több mint háromnegyede (77%) energiatakarékos műszaki cikkeket keres. A megkérdezettek kétharmada (67%) fontosnak tartja, hogy a következő készüléküket olyan alkalmazásokkal társíthassák, amelyeken nyomon követhetik energiafogyasztásukat, és amelyek elősegítik annak csökkentését.

Az energiaárak európai szintű emelkedése kapcsán a megkérdezettek 72%-a aggodalmát fejezte ki az otthoni háztartási készülékek üzemeltetési költségei miatt. A tudatosabb energiafelhasználáshoz nyújthat segítséget a SmartThings Energy, amely a felhasználói igények alapján optimalizálja a készülékek energiafelhasználását, ennek köszönhetően csökkenhet a fogyasztás mértéke. A SmartThings MI energia mód lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy figyelemmel kísérjék és akár 70%-kal csökkentsék a mosógép energiafelhasználását. Ennek érdekében az eszköz az EcoBubble funkciót alkalmazva a mosás során a meleg helyett hideg vizet használ.

A Samsung az Ocean Wise nemzetközi óceánvédelmi szervezettel és a Patagonia ruhamárkával fogott össze, hogy megoldást találjon a mikroszálak leválásának problémájára. A Less Microfiber™ külső mosógépszűrő a mosás során felszabaduló mikroműanyagok akár 98%-át képes kiszűrni. Az IFA kiállításon Charlie Cox, az Ocean Wise mikroműanyag-megoldásokért felelős vezetője elmondta:

„Az Ocean Wise-nál büszkék vagyunk arra, hogy a Samsunggal és a Patagoniával való együttműködésünk során megmutathatjuk a teljes iparágnak, hogyan segíthetjük az óceánba kerülő mikroszálak megfékezését. A Less Microfiber™ szűrőhöz hasonló újításokkal a felhasználók is csökkenthetik otthoni mikroszálas lábnyomukat. Ez egy olyan egyszerű, mindennapi megoldás, amely pozitív hatással lehet az óceánok jövőjét illetően.”

A Samsung folyamatosan fejleszt az olyan egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fűtési technológiák terén is, mint a hőszivattyúk. A vállalat által forgalmazott okos léghőszivattyúk eladása 97%-kal nőtt 2022 óta. Ezek a készülékek melegvíz-tartályokkal és a Samsung ClimateHub rendszerével működnek együtt, és egész évben, időjárástól függetlenül járulnak hozzá az otthon kényelméhez. A hőszivattyúk a SmartThings ökoszisztémával is társíthatók, így a felhasználók nyomon követhetik és egyéni környezetükhöz igazíthatják energiafelhasználásukat. A legújabb, magas hőmérsékletű monoblokk hőszivattyús megoldások között debütál szeptemberben az EHS Mono R290.

A Samsung továbbra is olyan technológiákat fejleszt, amelyekkel a felhasználók a környezetre gyakorolt hatást csökkentve hozhatják ki a lehető legtöbbet a mindennapokból. A Galaxy Z Flip5 és Fold5 okostelefonok és a Galaxy Tab S9 tabletek többek között újrahasznosított alumíniumból, üvegből, műanyagból és az óceánba vetett halászhálókból, vizes hordókból és PET-palackból származó anyagokat is tartalmaznak. A Galaxy Watch6 okosórákba is beépítettek felhasználás utáni műanyagokból készült elemeket. Továbbá ezek a Galaxy készülékek mind újrahasznosított papíranyagokból készült dobozcsomagolásban érkeznek.

Előnyben az otthon biztonsága

A Samsung kiemelten fontosnak tartja, hogy a különböző generációk biztonsággal és egyszerűen használhassák a különböző okostechnológiákat. Az elvégzett kutatás egyik leghangsúlyosabb kérdése is a biztonságra irányul. Az okostechnológia nyújtotta legfontosabb előnyöknek köszönhetően a megkérdezettek 54%-a megfigyeli otthonát távolléte alatt, 39%-a nagyobb biztonságban érzi magát, amikor egyedül van otthon, 39%-a pedig biztonságban tudja családját, amikor nincs otthon.

A SmartThings ökoszisztéma számos olyan partner eszközével összehangolható, amely támogatja a felhasználók és az otthonok biztonságát. A vállalat partnerséget kötött az otthon biztonságában élvonalbeli szerepet játszó Yale vállalattal, ezért a Yale Linus® Smart Lock kulcs nélküli ajtózár és az új Smart Opener for Gate & Garage kapunyitó is kompatibilis az alkalmazással. A felhasználók így távolról is zárhatják az otthoni ajtókat és kapukat, gondoskodva családtagjaik biztonságáról.

Az okostechnológia a jövő lehetőségeit teremti meg

A Samsung a jövő vállalataként hisz a technológia által teremtett lehetőségekben. A vállalat egyik célja, hogy egyre nagyobb teret biztosítson az okosotthon-technológiáknak. A kutatás eredményei alapján az európaiak egynegyede kulcsfontosságúnak tartja az okostechnológia beépítését következő otthonukba, és a válaszadók több mint háromnegyede (77%)12 számára kívánatos egy teljesen működőképes okosotthon.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!