Már nagyban működik az e-aláírás mobilon

Az előrejelzések szerint évente átlagosan negyedével bővül majd a következő időszakban az e-aláírást támogató megoldások piaca.

A fejlődésnek komoly lökést adtak a COVID-járvány által kikényszerített változások és az otthoni munkavégzésre történő tömeges átállás. Mindemellett – és a járványtól függetlenül is – általánosan erősödik a személyes találkozó nélküli ügyintézés igénye, amely ugyancsak hozzájárul az elektronikus aláírás terjedéséhez.

Évi 26 százalékos bővülés globálisan, gyors növekedés itthon is

Évente átlagosan 26 százalékkal bővülhet az elektronikus aláírást támogató szolgáltatások globális piaca 2021 és 2030 között a ResearchAndMarkets.com előrejelzése alapján, amely a vizsgált időszak végére 12,7 milliárd dollárt is elérheti. A megoldás térhódításában szerepet játszik az internet elérés általánossá válása is, ami világszerte megteremti a lehetőséget a technológia alkalmazására. Az elemzés arra is rávilágít, hogy az ellátási láncok gördülékenyebb működése, a hatékonyabb munkafolyamatok és a biztonság iránti fokozódó igény is kedvez a digitális, távoli azonosítási és hitelesítési technológiák elterjedésének. Mindezt számos országban az állam is ösztönzi a szabályozás kedvező alakításával. Magyarországon például tavaly óta már videóazonosítással is elvégezhető a minősített e-aláírás igényléséhez szükséges folyamat, amely korábban személyes jelenléthez volt kötve.

Home office és távoli ügyintézés igénye: velünk marad a járvány után is

Fontos szerepet játszik az e-aláírás növekvő elfogadottságában a COVID-járvány kényszerűsége. A NETLOCK rendszereiben például tavaly év végén tízszeresére nőtt az e-aláírások száma az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A pandémia alapvető változásokat hozott az irodai munkavégzésben. Közepes- és hosszabb távon is tömeges távmunkára álltak át a cégek és számos szektorban marad is ez a típusú munkavégzés, így az üzleti szektorban is egyre fontosabb az elektronikus aláírás alkalmazása. Ezt a trendet látszik erősíteni a PwC idén augusztusban az amerikai munkavállalók körében végzett felmérése (US Pulse Survey) is, melynek során a megkérdezett munkavállalók 44 százaléka jelezte, hogy hetente legalább 3 napot az irodától távol szeretne dolgozni. A McKinsey elemzése szerint, a hatékonyság csökkenés nélkül, távolról is végezhető feladatok esetében a fejlett gazdaságokban a munkaerő 20-25 százaléka akár 3-5 napot is dolgozhatna otthonról egy héten.

Természetesen ennek ellentmondó törekvések is láthatók, de az biztosnak tűnik, hogy a járvány előtti időszakhoz képest az otthoni, távoli munkavégzés jóval nagyobb arányban lesz majd jelen életünkben, még akkor is, ha a jelenlegi helyzethez képest, némileg csökken majd az ilyen formára átálló vállalatok száma.

Senki sem szeret ügyfélszolgálatra járni…

Azonban nem csak a munkáról van szó. Bár a lezárások alatt a személyes ügyintézés is még körülményesebbé vált, de a távoli ügyintézés igénye már a járvány előtt is magas volt. Azaz, hogy egyszerű módszerekkel, a leghétköznapibb ügyek esetén is, távolról, elektronikusan és biztonságosan tudjanak hitelesíteni akár üzleti, akár magán dokumentumokat az ügyfelek.

„A COVID-járvány miatt érthető módon sokan igyekeztek minimálisra csökkenteni a személyes kontaktussal járó ügyintézést. Erre számos területen ma már kiváló megoldást nyújt az e-aláírás. Ráadásul már az e-aláírás kiváltásához sem kell kilépni otthonról. A NETLOCK-nál például lehetőség van arra, hogy távolról, videóazonosítással igényeljék meg a minősített e-aláíró tanúsítványt és online rendszerben, vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül használhassák a szolgáltatást ügyfeleink”

– mondta el Frecska Ábel az e-aláírás specialista NETLOCK ügyvezetője.

Mit várnak a fogyasztók?

A NETLOCK saját piackutatásai azt mutatják, hogy a technológia elterjedésének két fő gátja volt korábban. Az egyik az e-aláíró tanúsítvány kiváltásához szükséges személyes jelenlét igénye. A másik, hogy maga a technológia, az e-aláíró platformok nem követték az okostelefonokhoz szokott felhasználók igényeit. Az első problémát már megoldotta a videóazonosítás lehetősége. A közelmúltban, pedig megjelent a kényelmesebb, platformfüggetlenül használható, saját okostelefonos alkalmazással elérhető, felhőből működő e-aláíró megoldás is.

Gattyán György: nem utópia, hogy az okostelefonunkat használjuk ügyfélszolgálatként

„Néhány éve még utópiának tűnt, hogy egy rövid, okostelefonon keresztül történő videóazonosítás után elérhető legyen egy olyan applikáció, amellyel jogilag teljes hitelességgel írható alá elektronikusan bármilyen dokumentum. Ha úgy tetszik a technológia legyőzte a térbeli korlátokat. Akár otthonról, de a világ bármely pontjáról jogilag, éppen olyan hiteles módon írhatunk alá magán jellegű vagy üzleti dokumentumokat, mintha személyesen egy irodában vagy egy ügyfélszolgálaton tennénk meg mindezt. Ez a jövő, a papírmentes ügyintézéshez vezető legbiztonságosabb út, sőt sok helyen már a jelen megoldása is”

– mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa.