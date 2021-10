Újabb nemzetközi elismerés: a magyar fejlesztésű ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ digitális sporttechnológiai megoldását — a népszerű szurkolói képmegosztó alkalmazást — is beválasztották a 2021-es Social Football Summit Awards legjobb három jelöltje közé, így versenyben van a szakmai fődíjért a Top Fan Engagement kategóriában. A verseny nyílt voksolás útján dől el, november 2-ig várják a szervezők a szavazatokat a jelöltekre.

A Social Football Summit egy labdarúgásra fókuszáló olasz szervezet, mely szerte a kontinensen figyeli a sportág előremutató technológiai megoldásait. Évente egyszer, nagyszabású díjátadó esemény keretein belül hirdetik ki díjazottjaikat — az adott időszakban példamutatónak ítélt szakmai projekteket, 12 különböző kategóriában.

A digitális transzformációra és szurkolói aktivitásra fókuszáló Top Fan Engagement kategóriában olyan kiemelkedő, technológiai újításokkal előremutató megoldásokat jelöltek, amelyek szorosabbá teszik a kapcsolatot a sportszervezetek és rajongóik között. A 2021-es mezőnyben három kiválóan teljesítő, kreatív cég került a figyelem középpontjába: a Seyu mellett az olasz 45° Minuto és a Sorare alkalmazásai vannak versenyben.

A magyarok számára is nyitva a szavazás

Izgalmas időszaknak nézünk elébe: november 2-áig a magyarok számára is elérhető a külön erre a célra készült online szavazófelület, így ők is lehetőséget kapnak, hogy leadják voksaikat az általuk legjobban kedvelt projektre.

A nyertesek személyes meghívást kapnak majd az exkluzív díjkiosztóra, amely november 15-én Rómában megrendezendő Social Football Summit nevű kétnapos rendezvénysorozat alatt tartanak meg.

A rendezvénysorozat Olaszország legnagyobb olyan eseménye, ahol nemzetközi előadók tartanak beszédeket, kimondottan a labdarúgással kapcsolatos üzleti fókuszú témákra koncentrálva. A rendezvény helyszíne az S.S. Lazio és az AS Roma hazai meccseinek is otthont adó Stadio Olimpico lesz.

Egyre nagyobb nemzetközi figyelem övezi a Seyu megoldását

A ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ egy olyan digitális sporttechnológiai újítás, amely lehetőséget ad a sportrajongóknak arra, hogy kedvenc csapatukat vagy sportolójukat virtuálisan, akár saját otthonukból is motiválják. A megoldás szurkolók milliói számára teszi lehetővé, hogy egy mobil applikáción keresztül oszthassák meg képeiket és a hozzá tartozó üzeneteiket a stadionok LED felületein, óriáskivetítőin, illetve a közösségi médiában is a mérkőzések során. Az innovatív megoldás ezáltal egy újfajta, még mélyebb összetartozási élményt biztosít a rajongóknak, bárhol is legyenek a világon.

A Seyu-val folytatott együttműködés abban is segít a kluboknak, hogy még több figyelmet, szurkolói aktivitást és kézzelfogható üzleti értéket generáljanak. A Magyarországon már több mint 300 eseményen bizonyított (Magyar Labdarúgó Válogatott, Telekom Veszprém, MOL Fehérvár FC, Újpest FC, DVSC) cég a nemzetközi piacon is egyre