Jön a Microsoft Viva, a forradalmian új munkahelyi élményplatform

A Microsoft teljesen újragondolta a belső kommunikáció, a HR és a munkahelyi kollaboráció eszközrendszerét.

A Microsoft Viva a dolgozók jobb kommunikációját, közérzetét, tanulását és a tudásmegosztását, a hatékonyabb munkafolyamatokat szolgáló új eszköz egy 300 milliárdos piacon.

A Microsoft ma egy olyan új platform bevezetését jelentette be, amely a dolgozókkal való jobb kommunikáció és munkahelyi közérzet megteremtését, a tanulást és a felfedezést csatornázza be a mindennapi munkafolyamatokba. A Microsoft Viva egyetlen platformon belül egyesíti a szakmai továbbfejlődést és önkiteljesedést támogató megoldásokat a Microsoft 365 és a Microsoft Teams produktivitási és kollaborációs megoldásaival.

„Ha csak egy tanulságot lehetne kiemelni az elmúlt egy évből, azt mondanám, hogy az nem más, mint a növekvő igény egy olyan megoldásra, ami a meglévő adatokat és információkat összegezve egy fenntartható és innovatív munkakörnyezet megteremtéséhez járul hozzá. Egy olyan új technológia, amely újraépíti azokat a személyes kapcsolatokat, amelyeket elveszítettünk a hibrid munkavégzés megjelenésével”

– mondta Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója.

„Ha a munkatársak munkakörülményein javítunk, az a befektetés mindig megtérül: a kollégák elkötelezettebbé válnak, a tehetségeket könnyebb megtartani, nő azügyfélelégedettség, ami további profitot teremt a szervezetek számára. Ha a munkatársaink jól érzik magukat, akkor az üzlet is jól megy”

– tette hozzá a vezérigazgató.

A Microsoft egy olyan időszakban jelentette be az új platformját, amikor a gazdasági és társadalmi folyamatok tartós változásokat jeleznek előre a munkahelyeken. Miközben egyre nő a digitális kollaboráció jelentősége, ezzel együtt a kereslet is egyre erőteljesebbé válik az olyan megoldások iránt, amelyek támogatják a vállalati kultúra átalakítását, a tudásmegosztást és felfedezést, a munka közbeni tanulást és a munkatársak közérzetének javítását. Piaci elemzések azt mutatják, hogy egy új piaci kategória van megszületőben, a munkahelyi élményplatformok kategóriája (Employee Experience Platforms – EXP), amelyre éves szinten a cégek mintegy 300 milliárd dollárt költenek világszerte. Ez manapság egy olyan piac, amely többféle szolgáltatást, infrastrukturális elemeket, különböző szolgáltatásokat foglal magában, amelyek egy részét a dolgozók még nem is igazán felfedezték fel és nem használják ki őket eléggé a mindennapjaik során, pedig a munkaadóik már jelentős összegeket fektettek ezekbe.

A Microsoft Viva a Teams és a Microsoft 365 csapatmunkát támogató megoldásaira épül, miközben egy közös platformon belül egyesíti a munkahelyi környezet négy meghatározó, a dolgozók teljesítményére leginkább kiható kulcstényezőjét: az elkötelezettséget, a közérzetet, a tanulást és a tudást. A Microsoft Viva új, beépített moduljai kiegészülhetnek a Viva-partnerek bővítményeivel, illetve a platform lehetőséget ad a már meglévő belső kommunikációs eszközök integrálására is, hogy így még inkább hozzáférhetővé és megismerhetővé tegyék ezeket a munkatársaik számára.

Ezek lesznek a Viva saját moduljai:

A Viva Connections egy személyre szabható „kaput” biztosít a munkatársaknak a digitális munkahelyükhöz. Itt érhetik el a belső kommunikáció híreit, de a közösségi élet színtereként is szolgál, illetve innen férhetnek hozzá a vállalati irányelvekhez és juttatásokhoz is. Mindez egy testreszabható applikáció formájában, amely beépül a Microsoft Teams-be. A Connections app előzetese az asztali gépeken a jövő hónaptól lesz elérhető, a mobil változata később, de még ebben az évben érkezik.

egy személyre szabható „kaput” biztosít a munkatársaknak a digitális munkahelyükhöz. Itt érhetik el a belső kommunikáció híreit, de a közösségi élet színtereként is szolgál, illetve innen férhetnek hozzá a vállalati irányelvekhez és juttatásokhoz is. Mindez egy testreszabható applikáció formájában, amely beépül a Microsoft Teams-be. A Connections app előzetese az asztali gépeken a jövő hónaptól lesz elérhető, a mobil változata később, de még ebben az évben érkezik. A Viva Insights minden egyes munkatársnak, valamint a közép és felső vezetőknek kínál személyre szabott és a gyakorlatba is átültethető javaslatokat, amelyek a szervezetben való jobb kiteljesedést segítik elő. A Viva Insights által nyújtott információk és elemzések kizárólag az adott munkavállaló számára lesznek láthatóak: segítenek az időbeosztásban, a rendszeres szünetek beiktatásában, a koncentrációban és a tanulásban, de a többi munkatárssal való kapcsolatok erősítését is támogatni fogják. A vezetők csapat- és szervezetszinten fogják átlátni a trendeket, továbbá javaslatokat kapnak majd arra vonatkozóan, miként egyensúlyozhatják ki a nagyobb hatékonyság és a jó munkavállalói közérzet iránti igényeket.

“A Microsoft Viva egy forradalmian új munkahelyi élményplatform, amely teljes egészében a dolgozók mindennapi, munkahelyi tevékenységeire fókuszál és ezzel egy új vállalati szoftver kategóriát teremt”

– mondta Josh Bersin, elemző, a munkahelyi élményplatformok szakértője.

„A Viva lehetővé teszi, hogy a vállalatok a munkakörnyezetet és kollaborációt meghatározó, egymástól független területeken működő megoldásaikat integrálhassák és a napi munkafolyamataik részeivé tehessék ezek használatát.”

További információ a Microsoft Viváról: link

Videó a Microsoft munkahelyi élményplatformjáról: link