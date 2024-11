Még két hétig jelentkezhetnek az IT hallgatók a K&H STEM ösztöndíjpályázatára

Az új határidő szerint november 17-én éjfélig fogadja a pénzintézet a pályamunkákat. A pályázatra – amelyben nyolc aktuális, innovatív téma közül választhatnak a jelentkezők – hazai IT képzést nyújtó egyetemek hallgatói jelentkezhetnek két kategóriában: mesterképzés és alapképzés. A nyerteseket szakmai zsűri választja ki, és akár 500.000 forint értékű díjazásban is részesülhetnek.

A hazai IT képzést nyújtó egyetemeken tanuló hallgatóknak szóló K&H STEM ösztöndíjpályázat beadási határidejét két héttel meghosszabbította a kiíró. Ennek eredményeképpen az új jelentkezési határidő november 17-e éjfél. A módosítás célja, hogy minél több hallgatónak biztosítson lehetőséget arra, hogy elkészíthesse és benyújthassa pályamunkáját. A kiírás szerint nyolc innovatív és aktuális IT téma közül választhatnak a jelentkezők, olyanokból, mint például a Big Data és az adatelemzés, a felhő alapú megoldások vagy éppen a mesterséges intelligencián alapuló megoldások használata a gyakorlatban.

„A K&H-nál régóta hiszünk abban, hogy a fiatal egyetemistáknak szüksége van egy olyan kiugrási pontra, ahol megmutathatják mit is tudnak, aktívan keressük a jövő fiatal innovátorait. Ez a pályázat nem csak arra ad nekik lehetőséget, hogy egy nagyobb pénzösszeget nyerjenek egy-egy jövőbemutató ötlettel, hanem egyúttal arra is, hogy egy fél éves projektmunka erejéig csatlakozhassanak a K&H IT csapatához, és így értékes tapasztalatokra tehessenek szert”