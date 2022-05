Ne válaszoljunk ismeretlen üzenetekre!

A csalók nem szégyenlősek, amikor áldozataik célba vételéről van szó; proaktív módon küldenek spamet a címzetteknek dm-ben Twitteren, What’s Appon, Telegramon és más közösségi média platformokon keresztül és ártalmatlanul csevegnek a likviditás-bányászatról, hogy megpuhítsák célpontjaikat. Innentől a csalók a következő szintre léptetik az átverést.

Fenn látható egy képernyőkép egy beszélgetés kezdeti szakaszáról, amelyben egy svindler igyekszik csapdába csalni a célpontot. Bármennyire is spamnek tűnik ez a dm, sokan mégis áldozatul esnek annak, ami ezután következik: a likviditás-bányászat kripto-bűncselekménynek. Az üzenetek fordítása:

“Helló. Engem érdekelnek a kriptovaluták. Most, hogy Oroszország és Ukrajna háborúban áll egymással, minden valuta nagyot esett, vannak aktuális terveid a devizapiac jövőjével kapcsolatban?

Utánanéztem a Defi likviditás-bányászatnak a Coinbase Walletnél. Volna kedved közösen tanulmányozni?”

“Egyetlen Twitter üzenetből származó interakciók vezettek a Sophos vizsgálatához, amely több likviditás-bányászati csaló társaságot is felfedezett. A likviditás-bányászat a kriptovaluta alapú befektetés egyik formája a DeFi-ben, amely még akkor is bizonytalan és bonyolult, ha ‘legitim’”

– mondta Sean Gallagher, a Sophos senior fenyegetés-kutatója.

“Maguk a befektetések mögött meghúzódó stratégiák is összetettek, valamint a DeFi hálózat blokkláncába ágyazott “okos szerződés” kódon kívül nincs más szabályozás – ezt a kódot pedig sokan még akkor sem tudják könnyen értelmezni, ha nyilvánosan közzéteszik azt. Továbbá hiány van a megbízható információkból is az új befektetők számára arról, hogy hogyan működnek ezek a hálózatok. E kockázatok ellenére a likviditás-bányászat a legújabb kriptovaluta-befektetési őrület, ám ezen tényezők miatt a csalók számára is tökéletes platformot biztosít arra, hogy kihasználják azt. Sajnos arra számítunk, hogy a likviditás-bányászat kripto-bűncselekmény folytatódik; még nem érte el a tetőpontját. Több száz millió dollár forog kockán.”