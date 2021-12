Pegasus segítségével törték fel az amerikai külügyminisztérium dolgozóinak mobiljait

A mostani volt a legszéleskörűbb támadás amerikai célpontok ellen, bár korábban is voltak arra utaló információk, hogy amerikaiak is ellen bevetették a szoftvert. Az amerikai külügyminisztérium nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit. Hasonlóan tett az Apple és a washingtoni ugandai nagykövetség is.

Az Egyesült Államok egyébként korábban három másik céggel együtt tiltólistára tette a kémszoftver gyártóját, az izraeli NSO Groupot, vagyis csak különleges engedéllyel üzletelhetnek amerikai cégekkel. Az NSO-nál nem tudnak arról, hogy az ő szoftverüket használták volna a támadás során, de felfüggesztették az érintett felhasználói fiókokat, és kivizsgálják az esetet.

Júliusban jelent meg az első cikk arról, hogy egy nemzetközi tényfeltáró csapat (amelynek magyar tagja a Direkt36) az Amnesty International jogvédő szervezettel közösen hozzájutott egy, az NSO ügyfeleinek tevékenységével kapcsolatos adatbázishoz. Ebben több mint 50 ezer olyan telefonszám szerepel, amelyeket a tényfeltáró projekt kutatásai szerint az NSO-ügyfelek megfigyelési célpontként választottak ki 2016-tól kezdve a világ több mint 50 országából. Köztük volt Magyarország is, a listán újságírók, kormányzati szereplők, ellenzéki politikusok, ügyvédek és üzletemberek telefonszáma is rajta van, többeknek bizonyítottan feltörték a telefonját a Pegasus nevű kémszoftverrel. A hosszú és szövevényes sztorit itt foglaltuk össze röviden.