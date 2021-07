Folyamatos veszélynek vannak kitéve az online játékosok

Miközben 2020-ban az országok világszerte lezárásokra kényszerültek, az online játékosok száma az egekbe szökött. 2020. március végére mind az aktív felhasználók száma, mind a Steamen aktívan játszó egyidejű felhasználók száma abszolút rekordot ért el (a Steam a legnépszerűbb online játékplatform, közösség és áruház).

A rekordot 2021. márciusában ismét megdöntötték, ekkor ugyanis a platform felhasználóinak száma megközelítette a 27 milliót.

Magától értetődik, hogy az online játékok népszerűségének növekedésével párhuzamosan a kiberbűnözők is igyekeztek a saját hasznukra fordítani ezt a trendet. Tavaly tavasszal a Kaspersky kutatói megállapították, hogy jelentősen megnőtt az antivírus-szoftverek által észlelt olyan weboldalak száma, amelyek népszerű játékok és platformok nevének álcája alatt aknázták ki a játéktémát: 2020. áprilisában a blokkolt átirányítások napi száma 54%-kal nőtt 2020. januárjához képest.

A játéktémát kiaknázó webes támadások számának növekedése még a lezárások tavaszi enyhítését követően is folytatódott, és 2020. novemberében megközelítette a 2 500 000-et, ami abszolút rekordot jelent. A 2021 elején tapasztalható visszaesést követően a webes támadások száma megint emelkedésnek indult, és 2021. áprilisában elérte az 1 125 010-et, ami 34%-os növekedést jelent ez év márciusához képest.

A játéktémát kiaknázó webes támadások száma 2020. január és 2021. május között

A tavalyi évhez hasonlóan a csaliként használt legnépszerűbb játék most is a Minecraft volt, bár a 2021-es év későbbi szakaszában a Counter Strike: Global Offensive már folyamatosan megelőzi a Minecraftot a csaliként használt legnépszerűbb játék szerepében. E tekintetben a Dota esetében is komoly megugrás volt megfigyelhető 2020 nyarán. A játéktémát kihasználó kártékony linkekbe rejtett leggyakoribb fenyegetések különféle trójai vírusok voltak (kártékony fájlok, amelyek segítségével a kiberbűnözők az adatok törlésétől és blokkolásától a számítógép működésének megszakításáig bármit megtehetnek). A malware-t ingyenes verzióknak, frissítéseknek, népszerű játékok bővítményeinek, valamint csaló programoknak álcázták.

„Mostanság példátlanul magas – csaknem 3 milliárd – a játékosok száma világszerte, és a videójátékokkal való játszás remek módot kínál a kikapcsolódásra ebben a pandémia sújtotta időszakban. Ez természetesen azzal jár együtt, hogy a kibertámadók továbbra is érdeklődést mutatnak a téma iránt, és tekintettel arra, hogy egyre többen játszanak a munkához használt eszközeiken, a vállalati erőforrások is veszélybe kerülnek. Ugyanakkor vannak módszerek arra, hogy a játékosok biztonságosan adhassák át magukat a játék örömeinek. Csak annyit kell tenniük, hogy követik az alapvető kiberbiztonsági legjobb gyakorlatokat”

– mondta Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.

A videójátékokkal kapcsolatos webes támadásokról a Securelist oldalon található bővebb információ.

A Kaspersky szakértői szerint így lehetünk védve a támadásoktól játék közben: