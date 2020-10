Mindannyiunknak vannak online titkai, amiket nem szívesen osztunk meg másokkal.

Van, amikor egy délután alatt végignézzük a Jóbarátok teljes harmadik évadát. Van, amikor már a negyedik pár cipőt rendeljük meg a hónapban. Néha hajnali 2-kor szurkolunk a kedvenc csapatunknak, és arra is volt már példa, hogy a „fifike93” jelszót állítottuk be minden fiókunkhoz – a sorozatnézéssel ellentétben ezt azonban nem neveznénk ártalmatlan hobbinak, hiszen akár a bankkártyánk adatai is bánhatják.

Idén az életünk soha nem látott mértékben került át az online térbe – képernyőkön keresztül tanulunk, dolgozunk, vásárolunk, és próbálunk meg kikapcsolódni is. Ez azonban nem titok, így a rosszindulatú szereplők is felfigyeltek rá, és a hétköznapok változásaira reagálva a különböző átverések és rosszindulatú támadások megszaporodtak az interneten.

Személyes információk, bankkártya adatok, belépési adatok, emailek – a hackerek bármiből képesek hasznot húzni, ezért bármi is legyen a kedvenc online tevékenységünk, kiemelten fontos, hogy közben a biztonságunkra is ügyeljünk.

Nézzük, mit kockáztatunk, ha nem vagyunk elég figyelmesek az online térben:

Pénzügyi és bankkártya adatok – bár az egészségünket tekintve biztonságosabb opció az online vásárlás, a bankkártyánk számára nem biztos. A csalók számos, egyre fejlettebb trükkel verhetnek át, ha nem vagyunk tisztában a legfontosabb szabályokkal. Találkozhatunk például hamis webshopokkal, amelyek elsőre egy megbízható áruház látszatát keltik, ám a valóságban a rendelés kifizetése után sosem kapjuk meg a csomagunkat, sőt, a legrosszabb esetben akár a bankkártyánk adatait is eladják. Márciusban az ESET szakemberei olyan átverést azonosítottak Magyarországon, amelyben egy hamis webshopon keresztül próbáltak személyes adatokat lopni a felhasználóktól.

Otthoni router – azaz a lakásunk központja, amely összeköti az összes internetre kapcsolódó eszközt, a számítógépünktől kezdve a robotporszívón át egészen az okos légtisztítóig. Az otthonunk „szíveként” nagy odafigyelést érdemelne, de általában igencsak elhanyagoljuk, és nem változtatjuk meg a gyári alapbeállításokat, sőt a jelszót sem. Ez azonban nem csak azt eredményezheti, hogy 1-2 ártalmatlan „potyautas” kapcsolódik rá a hálózatunkra, de akár az online tevékenységeinket is megfigyelhetik.

A titkos online életünk áll az ESET legújabb kampányának fókuszpontjában, melynek célja, hogy felhívja a felhasználók figyelmét a mindenkit érintő internetes veszélyforrásokra, és tanácsokkal segítse őket a személyes és pénzügyi adataik védelmében. Nem számít, hogy egy videó alapján próbálunk-e otthon hajat vágni, vagy épp a Gyakori kérdéseket böngésszük – a legfontosabb, hogy közben legyünk biztonságtudatosak, és vigyázzunk a személyes adatainkra, hogy a titkaink valóban titkok maradhassanak.

Hogyan szűrhetjük ki a gyanús webshopokat? Mivel tehetjük biztonságosabbá a routerünket? Mire figyeljünk, ha online játékokkal játszunk? Az ESET szakértői összegyűjtötték a leggyakoribb IT biztonsági tévhiteket, és könnyen alkalmazható tippeket adnak ahhoz, hogy megnehezítsük a hackerek dolgát

Nézd meg az ESET figyelemfelhívó videóját: