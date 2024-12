Kiderült, hogyan adományozik a magyar

Karácsonykor legtöbben beteg, hátrányos helyzetű vagy nehéz sorsú gyermekek javára terveznek adományozni – derült ki a Yettel karácsonyi szokásokat vizsgáló friss országos reprezentatív kutatásából.

Sokan szeretnék tudni, pontosan mi az, amire az adományozottnak szüksége van, és azt is, mire fordítják az adományt. A mobilszolgáltató és a Baptista Szeretetszolgálat közös kampányában most arra hívja fel a figyelmet, hogy miként lehet egyszerű és nyomon követhető az adományozás.

A Yettel idén már ötödik alkalommal mérte fel a magyarok karácsonyi szokásait a kapcsolattartástól az ajándékozáson keresztül az adományozásig. Utóbbival kapcsolatban többek közt megvizsgálták, hogy terveznek-e adományozni a megkérdezettek, és ha igen, kiket, mivel és milyen összeggel támogatnak majd.

A válaszadók háromnegyede általában szokott adományozni vagy önkénteskedni. Tavalyhoz képest valamennyivel emelkedett azok száma, akik csak adományoznak (41%) pénzt, tárgyi adományt vagy szolgáltatásokat. Némileg csökkent azok száma, akik adományoznak és önkénteskednek is (39% vs 34%). A kizárólagos önkénteskedés csupán a válaszadók 1%-ára jellemző. ​

Az alkalmanként felajánlott pénzbeli adomány összege némileg csökkent az elmúlt évhez képest. Idén az adományozók egynegyede (26%) ötezer forint felett ad egy-egy alkalommal, szemben a tavalyi egyharmados aránnyal. A többség (58%) most is ezer és ötezer forint közötti összeget adományoz alkalmanként a rászorulóknak​.

Így segítünk az ünnepek idején

Ünnepek alkalmával legtöbben (22%) idén is tárgyi adományokkal – ruhákkal, cipőkkel, iskolaszerekkel és egyéb hasznos eszközökkel – segítenek a rászorulóknak, de csaknem ugyanekkora arányban (20%) adnak pénzt. Szolgáltatásokat – például nyelvoktatást vagy tanácsadást – a tavalyihoz hasonló arányban adományoznak (5%), az önkéntes munkát végzők száma kismértékben (8-ról 7 százalékra) csökkent. ​

Idén karácsonykor tízből négyen terveznek adományozni és/vagy önkénteskedni, a megkérdezettek egyharmada pedig egyiket sem tervezi. Az anyagi helyzet (56%) és az időhiány (31%) mellett a legfőbb indok a bizalmatlanság: sokan (22%) nem látják biztosítottnak, hogy adományuk a megfelelő helyre kerül. A felmérés tízből hét válaszadója (69%) – nemcsak karácsonykor, hanem általában is – szeretné tudni, hogy pontosan mire fordítják az általuk felajánlott adományt, míg az emberek kétharmada (64%) számára könnyebbséget jelentene, ha tudnák, mire van szükség, minek örülnének a támogatottak.

Fókuszban a nehéz sorsú gyerekek

A különböző adományozási és önkénteskedési lehetőségek közül legtöbben beteg (46%), hátrányos helyzetű, nehéz sorsú (43%) vagy állami gondozásban élő gyermekek (41%), illetve állatmenhelyek (44%) javára terveznek karácsonykor adományozni vagy önkénteskedni.

„Azt tapasztaljuk, hogy általában a 13-18 év közötti fiataloknak érkezik a legkevesebb felajánlás. Ennek az lehet az oka, hogy a támogatóink körében inkább a fiatalabb gyermekeket nevelő szülőkben nagyobb a hajlam az adományozásra – mondta el Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. – Pedig a hátrányos helyzetű tinik számára külön értéke van az ajándéknak. Nekik alapvető kihívás a jövőkép kilátástalansága vagy az elhelyezkedési kényszer a munkaerőpiacon. Így talán hamarabb maguk mögött kell hagyni a gyermeki lét felhőtlenségét is. Egy-egy ajándék nemcsak örömöt okoz nekik, hanem azt is kifejezi, hogy van, aki gondol rájuk, nincsenek teljesen magukra hagyva, és ők is fontosak.”

Minél többen teszünk jót, annál szebb lehet az ünnep – ezt üzeni a Yettel idén karácsonykor. Az adományozás megkönnyítésében és a megfelelő adomány és adományozott megtalálásában nyújt segítséget, valamint az időhiányra ad megoldást a mobilszolgáltató Baptista Szeretetszolgálattal közös adományozási kampánya, melynek keretében 1200 gyerek idei kívánságát teljesítik. Az ügyfelek országszerte húsz Yettel üzletben találkozhatnak 60-60 díszt tartalmazó karácsonyfával. A díszeken egy-egy QR kód található, amelyek egy-egy tinédzser kívánságára vezetnek. Az ajándékról és annak eljuttatásáról a mobilszolgáltató és a Baptista Szeretetszolgálat gondoskodik. A Yettel az ügyfelei számára is készül meglepetésekkel az adventi időszakban: mobilalkalmazásában december 1-től minden adventi vasárnapon egy-egy virtuális ablak válik kinyithatóvá. Ezek a digitális adventi ablakok országosan igénybe vehető, értékes meglepetéseket rejtenek, melyek között felbukkanhat a kultúra, a technológia vagy a divat is.

