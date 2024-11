Egymás után harmadjára is a Microsoft Magyarország lett a tech szektor legvonzóbb munkahelye

A PricewaterhouseCoopers (PwC)nemzetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég 90 ezer ember bevonásával elkészült kutatása szerint a Microsoft Magyarország lett idén Magyarország legvonzóbb munkahelye a technológiai szektorban. Ez már a harmadik egymást követő év, hogy a felhőszolgáltatásairól, irodai alkalmazásairól és mesterséges intelligencia alapú megoldásairól híres vállalat elnyerte Magyarországon ezt a címet.

Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta: „Nagy megtiszteltetés az egész vállalat számára, hogy az idén is a Microsoft Magyarország nyerte el ezt a kiemelkedő díjat. Nem csak az elismerésnek örülünk, hanem annak is, hogy az elmúlt években sikerült egy rendkívüli közösséget építenünk itt Magyarországon, a munkatársaink és a partnereink körében is.

Én személy szerint nagyon hiszek abban, hogy az emberek hihetetlen dolgokra képesek, ha olyan környezetben dolgozhatnak, amely inspiráló, nyitott, barátságos, és ahol mindenki szabadon hallathatja a véleményét, még akkor is, ha esetleg nem ért egyet másokkal. Azt gondolom, hogy csak ha jól érezzük magunkat a mindennapokban, akkor lehetünk egyre jobbak abban, amit csinálunk. Fontos, hogy nap-mint-nap fejlődünk, mert csak ezzel az érzéssel a szívünkben tudjuk egymást is kiemelkedő teljesítményre ösztönözni.”