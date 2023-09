Talán már közhelynek számít, hogy a 21. századi ember élettere félig-meddig már a virtuális térben zajlik. Az ezzel együtt járó kiberbiztonság jelentőségéről azonban – annak puszta szajkózásán túl, vagyis érdemben – sokkal többet kellene beszélnünk, különösen a közelmúlt botrányos hackertámadásait követően, amelyek Magyarország legfontosabb egyetemeit, sőt egyik emblematikus pénzintézetét, és minisztériumát is felettébb kellemetlen helyzetbe hozták.

A biztonságra való törekvés a pszichológia egyik központi témája. A motivációkutatás, amely azt vizsgálja, milyen késztetésből fakadnak tetteink, szintén az egyes „szükségleteket” veszi górcső alá, melyek közt a biztonságérzet mindjárt a biológiai alapszükségletek után következik.

Biztonságérzetünk manapság a „kiberbiztonság-érzetet” is feltételezi. Sajnálatos módon azonban a különféle szervezetek és vállalkozások – tartozzanak akár a privát, akár az állami szférához – hiába költenek hatalmas összegeket különféle kiberbiztonsági eszközökre – továbbra is folytonos támadások áldozataivá válnak.

Most egy bonyhádi IT biztonsággal foglalkozó cég vezetője, Nagy Balázs rukkolt elő egy merőben újszerű megoldáscsomaggal. Nagy Balázs nem csak üzletember, de egy igazi, innovatív gondolkodású IT-s szakember is.

Az új kibervédelmi szoftvercsomag protegIT névre hallgat. „Protegit” latinul annyit tesz: „megvéd”. Balázs jó ideje foglalkozik már a témával. Most a kiberbiztonsag.com szakmai portál tett közzé ismertetőt az új megoldáscsomagról. A website-ot természetesen fokozatosan fejlődő social media rendszer övezi.

De vajon mit tud az új termék?

A ProtegIT teljes körű védelmet biztosít a kiberfenyegetésekkel szemben, s innovatív megoldásai – a European Digital Operational Resilience Act (DORA) előírásainak megfelelően – utat mutatnak a tudatos védelmi képesség (reziliencia) kialakításában.

A protegIT – melynek már épül a saját weboldala a protegit.io domain alatt – lehetőséget kínál a ­folyamatos fenyegetéskezelés (continuous threat exposure management – CTEM), a támadási felület kezelése (attack surface management – ASM), illetve az előírásoknak való folyamatos megfelelés (IT Compliance) kibervédelmi feladatainak ellátására.

A ProtegIT összegyűjti és elemzi a hálózati eszközökből származó adatokat, hogy felderítse a rejtett sebezhetőségeket, melyeket még a legjobb egyedi eszközök sem láttak egyénileg, és a potenciális biztonsági eseményeket, amelyek – az előzőekből következően – gyakorta hosszabb ideig rejtve maradnak.

A termékcsalád három védelmi megközelítésen alapul, az ISO 27000-es szabványnak, illetve a NIST CSF keretrendszernek megfelelően.

A ProtegIT tehát olyan költséghatékony és célratörő, forradalmi megoldást biztosít, amely minden eddigi lehetőségen túlmutat, mivel az „összefésülés” elvén alapul. Integrálja az eddigi vívmányokat, vagyis teljes harmóniát teremt a rendszerben. Olyan, modulokra épülő biztonsági rendszer, amelybe a régi modulok is beépíthetők.

Az új megoldás olyan lehetőséget kínál, melynek segítségével a különféle vállalkozások és intézmények költséghatékonyan és a kockázatok minimalizálásával modernizálhatják és erősíthetik digitális biztonsági infrastruktúrájukat.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!