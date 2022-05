A klímavédelem érdekében a beruházási prioritások sürgős átgondolására és határozottabb közös fellépésre szólítja fel a Világgazdasági Fórum (WEF) napokban zajló davosi találkozóján a résztvevőket a Schneider Electric. Az energiamendzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat Fenntarthatósági Kutatóintézetének friss elemzése szerint a jelenlegi 2-3-szorosára kellene gyorsítani az épületfelújítások ütemét Európában, hogy sikerüljön elérni a Párizsi Megállapodásban megfogalmazott célokat.

A Schneider Fenntarthatósági Kutatóintézetének elemzése szerint a keresletvezérelt átállás ösztönzése az egyetlen olyan forgatókönyv, amely lehetővé teszi, hogy a károsanyag-kibocsátás elég gyorsan csökkenjen ahhoz, hogy a globális felmelegedés mértéke ne lépje túl a 1,5 fokot az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. A kutatóintézet Davosban mutatja be a „Towards Net Zero Buildings: a practical pathway” című e-könyvét, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a kereslet és a kínálat közötti jelenlegi patthelyzetből kilépni.

Európában évente az épületállomány mindössze 1-1,5 százalékát újítják fel. Márpedig a felújítások ütemének el kellene érnie az évi 3 százalékos szintet a Párizsi Megállapodásban foglaltak eléréséhez.

A fenntartható épületekbe történő beruházások legnagyobb akadálya továbbra is pénz kérdése, holott a szén-dioxid-mentesítő technológiákba, a digitális és a városi ökoszisztéma-szolgáltatásokba történő befektetés valamennyi érdekelt fél számára maximális értékteremtést eredményezhet. Ráadásul az energiahatékonysági technológiák a földrajzi elhelyezkedéstől és a meglévő eszközök minőségétől függően akár 10-60 százalékos energiafogyasztás-csökkentést is eredményezhetnek. A digitális energiahatékonysági megoldások használata pedig 20-30 százalékos szén-dioxid-csökkentést jelentene az épületállomány egészében, ami azt jelenti, hogy az átlagos 8 évnél jóval rövidebb idő alatt megtérülnek ezek a befektetéseket és hoznak komoly költségmegtakarítást a beruházók és az üzemeltetők számára.

A Schneider Electric Fenntarthatósági Kutatóintézete által készített e-könyv gyakorlati útmutatót kínál a kormányok és az iparágak számára, hogy hogyan teremthetnek egyensúlyt az energetikai átállás költségei és a közösségekre nehezedő többletterhek között, különösen a jelenlegi, kiszámíthatatlan környezetben. Emellett a tanulmány egy új, a Világgazdasági Fórummal közösen kidolgozott keretrendszert is tartalmaz a jövőtálló épületek létrehozására, ami egy követhető modellt és eszköztárat is ad a városoknak a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő beruházások felgyorsítására.

A Schneider Electric már 20 éve a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve működik, és a vállalatnál úgy látják, hogy a magas és gyorsan változó energiaárak miatt a fenntarthatósági törekvések felgyorsítására van szükség, ami stratégiaváltást is igényel. A megújuló energiakapacitás növelését célzó beruházások mellett elengedhetetlen a tiszta energia iránti kereslet megteremtése, amit a fogyasztók által ösztönzött átállás révén lehet elérni.

Ezzel a megközelítéssel összhangban a Schneider Electric világszerte 2500 zöld munkahely létrehozását is bejelentette, hogy segítse az éghajlatvédelmi intézkedések felgyorsítását a gazdaság minden területén. Az új pozíciókat betöltő munkatársak elsősorban szolgáltatási feladatokat látnak el, a Schneider Electric ügyfeleit támogatják a digitalizálásában és a létesítmények szén-dioxid-mentesítésében, az eszközállományuk korszerűsítésében a fenntartható és körforgásos gazdaság szempontjainak figyelembevételével; valamint a fenntarthatósági stratégiákkal kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végeznek.

“A megújuló energiába történő beruházásoknak továbbra is gyors ütemben kell haladniuk, de a történelem során minden energiaipari átmenetet a piaci kereslet hajtott. A beruházások esetében a fogyasztóközpontú, keresletvezérelt megközelítésre való áttérés nem csak felgyorsítja a dekarbonizációt, hanem a jelenlegi modellekben szereplőknél biztatóbb eredmények elérését is lehetővé teheti. Ezt a változást tehát a fogyasztók vezetik, vagyis maga a kereslet idézi elő a változást. Ezt a keresletet kell mindenek előtt új technológiákkal kiszolgálnunk és a felhasználók számára nyújtott előnyöket biztosítanunk“

– hangsúlyozta Jean-Pascal Tricoire, a Schneider Electric elnök-vezérigazgatója.