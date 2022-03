Fantomszoftverek és -szolgáltatások húzzák le a cégeket

Nem használt, de a háttérben folyamatosan működő fantomszoftverek és online szolgáltatások okoznak jelentős pénzügyi veszteséget és biztonsági kockázatokat a cégeknek, és észre sem veszik. A veszteség több százezer forint is lehet vállalkozások esetén, országos szinten pedig akár milliárdos nagyságrendű, pedig némi odafigyeléssel roppant egyszerűen elkerülhető lenne a probléma.

A felhőalapú szolgáltatások elterjedésével egyre több vállalkozás használ előfizetéses informatikai szolgáltatásokat és programokat. Tipikusan ilyen a tárhelyszolgáltatás, a domain nevek regisztrációja, és megannyi szoftver, amelyeket a vállalkozások általában használnak, a számlázóprogramtól az online hírlevelek küldésén át az irodai programcsomagig.

“A felhőalapú szolgáltatások számos előnye közül kétségtelenül a legvonzóbb a relatív alacsony előfizetési díj. Viszont, ahogy nő a vállalkozás, úgy nő a szoftverek és az informatikai szolgáltatások száma is. A cégek idővel hajlamosak elfelejteni, hogy egy programot vagy szolgáltatást ki és miért rendelt. Így pedig az alacsony előfizetési díj már nem is alacsony. Főleg, ha kiderül, hogy jelentős részét kidobjuk az ablakon”

– magyarázza Fekete Attila, az fws online Kft. ügyvezetője.

Talán a legrosszabb a helyzet a webtárhelyekkel és a domain nevekkel. Az a tapasztalat, hogy minden webfejlesztő az általa ismert vagy éppen a saját maga által üzemeltetett tárhelyszolgáltatóval szeret dolgozni, ezért ahány webes dolgozik vagy dolgozott valaha egy cégnek, az sok esetben annyi tárhely-előfizetést jelent. Mivel a kis- és közepes vállalkozásoknál nincs a feladatnak dedikált felelőse, a végén már senki nem látja át, hogy mire van szükség és mire nincs.

“Ez egy visszatérő probléma a vállalkozásoknál. Nem ritka, hogy négy-öt tárhelyet, két-három e-mail-szolgáltatást is fizet a vállalkozás éveken keresztül, miközben egy is elég lenne. Olyan ez, mintha egyszerre több biztosítónál is fizetnénk kötelező biztosítást és cascót, valamint több önkormányzatnál súlyadót ugyanarra az autóra – szemlélteti a problémát egy példával a szakértő.”