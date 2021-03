„A pozitív mérleg szempontjából meghatározó volt, hogy a koronavírus okozta válság alatt is rugalmasak és tökéletesen működőképesek tudtunk maradni világszerte minden telephelyünkön. A többszöri lezárások és a globális raktércsökkenés ellenére végig képesek voltunk ügyfeleinknek megfelelő szállítási megoldásokat kínálni. Munkatársaink a nehéz körülmények között is kiválóan teljesítettek”

– mondta Wolfram Senger-Weiss, a Gebrüder Weiss igazgatótanácsának elnöke.

A digitalizációs folyamat egyik mérföldköve volt a vállalat 2020-ban bevezetett myGW online ügyfélportálja, amely egyszerű, gyors és közvetlen hozzáférést biztosít a Gebrüder Weiss valamennyi szolgáltatásához, valós idejű információkat nyújtva a szállítási és logisztikai megbízásokról.

„A Best of Both Worlds elnevezésű digitális stratégiánk – azaz a fizikai és a digitális kompetenciák összekapcsolása – válság idején is sikeresnek bizonyult. Képesek voltunk megmutatni, hogy nemcsak megbízható, hanem innovatív logisztikai partnerei is vagyunk ügyfeleinknek. A pozitív visszajelzések is megerősítenek minket abban, hogy stratégiánk helyes irányban halad”