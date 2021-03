Az e-aláíró tanúsítvány távolról, videóazonosítással kiváltható

Digitális robbanás zajlott tavaly Magyarországon. A járványhelyzettel járó tömeges távmunka után egy új jogszabály adhat újabb lökést a digitalizációnak Magyarországon, amely személyes megjelenés nélkül, videóazonosítással is elérhetővé teszi a e-aláíró tanúsítványhoz szükséges regisztrációt. A NETLOCK szeretné segíteni és még népszerűbbé tenni a járványhelyzetben a távolról történő hitelesítést ezért, magánszemélyek számára most díjmentesen kínálja a minősített e-aláíró szolgáltatások új generációját, amelyre videóazonosítással a www.netlock.com oldalon lehet regisztrálni.

Egy év alatt megtízszereződött az e-aláírások száma a NETLOCK-nál

A világjárvánnyal járó karantén és a tömeges otthoni munkavégzés miatt robbanásszerűen nő az e-aláírás használók száma Magyarországon: 2020 decemberére – éves viszonylatban – közel megtízszereződött az elektronikusan aláírt dokumentumok száma a NETLOCK rendszereiben. Egy új jogszabálynak köszönhetően pedig most még könnyebben, videóazonosítással is lehet igényelni, egyszerűn és gyorsan az e-aláíráshoz szükséges tanúsítványokat. Mindez további lendületet adhat a digitális transzformációnak Magyarországon és különösen aktuálissá teszi azt, hogy a NETLOCK új e-aláíró szolgáltatását magánszemélyek most ingyenesen igényelhetik magánhasználatra. A vállalat ezzel is szeretné támogatni, hogy a vírushelyzetben minél többen tudják ügyeiket távolról, elektronikus hitelesítéssel intézni.

Videóazonosítás: digitális mérföldkő az új jogszabály

„A videóazonosítás törvényi kereteinek megalkotásával a kormányzat egy meghatározó mérföldkövet tett le Magyarország digitalizációjában, mert korábban a körülményesnek mondható személyes igénylési folyamat jelentős gátja volt az e-aláírás elterjedésének. Mostantól viszont sokkal kényelmesebb és egyszerűbb lesz igényelni és kiváltani a szükséges e-aláíró tanúsítványt”

– mondta el Somkuti András, a Docler Holding elnöke és az e-aláírás-specialista NETLOCK vezetője.

„Az e-aláírás-megoldások sok szempontból el voltak maradva az okostelefonok világához szokott felhasználók igényeitől. Ma már senki sem akar chipkártyákat, speciális és nehezen érthető szoftvereket használni. Ugyanolyan egyszerűen szeretnénk e-aláírni, mint ahogyan egy utalást intézünk a netbankban. A NETLOCK ezt kínálja. Nemzetközi szinten is versenyképes új szolgáltatásunk minden tekintetben megfelel egy XXI. századi felhasználó elvárásainak”

– mondta el a Somkuti András. Az új szolgáltatása www.netlock.com oldalon érhető el és folyamatosan fejlesztés alatt áll. Jelenleg az üzleti felhasználói területen leginkább várt fejlesztésekre koncentrálnak, de a végcél egy olyan digitális identitás tárca létrehozása, amely részben vagy egészében képes kiváltani a klasszikus, pénztárcában tárolt plasztikkártyákat, és teljeskörű digitális identitást biztosíthat a felhasználónak.

Az e-aláírások új generációját kínálják

A NETLOCK névre hallgató e-aláíró megoldás új dimenzióba helyezi a digitális hitelesítést: modern, okostelefonra optimalizált és lényegesen leegyszerűsíti az e-aláírás folyamatát. Ennek része az is, hogy a tanúsítványigénylés és a videóazonosítás önkiszolgáló, teljesen automatizált, a nap 24 órájában elvégezhető. Nem kell operátorral egyeztetni vagy ügyfélszolgálatra bemenni, nagyjából 5 perc az igénylési folyamat. A NETLOCK új, kényelmes és üzletileg is előnyös aláírási funkciókat is kínál. Ilyen például a több aláíró bevonását támogató szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy dokumentumot – például szerződést– könnyedén alá tudjon írni több partner is a rendszeren belül, e-mailezés nélkül. Az alkalmazásban folyamatosan nyomon lehet követni, hogy rákerültek-e már a szükséges aláírások a dokumentumra, amelyet minden aláíró csak akkor tud letölteni a rendszerből, ha már minden érintett aláírta azt.

„Egy nagyvállalatnál, több aláíró esetén ez egy nagyon értékes funkció. Összességében a korábbi e-aláíró megoldásokhoz szokott felhasználóknak olyan élményt jelent a NETLOCK, mintha egy középkategóriás autóból átülnének egy sportkocsiba”

– összegezte Somkuti András, hozzátéve, hogy a rendszerben aláírt dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokirati joghatással bírnak az EU teljes területén.

Gattyán György: mindenki számára szeretnénk elérhetővé tenni az e-aláírást, amelyre most ingyenesen regisztrálhatnak a magánszemélyek!

„A NETLOCK átvezeti a XXI. század világába a digitális hitelesítést. Büszkék vagyunk rá, hogy nemcsak Magyarországon, de európai és világviszonylatban is csak néhány cég képes ilyen színvonalú szolgáltatásra. Szeretnénk, ha minél több magyar ember megismerné mindezt és sokak számára biztosíthatnánk az elektronikus aláírás képességét. Ezért új fejlesztésünket most a magánemberek számára, magáncélú felhasználásra ingyenessé tettük. A magunk részéről ezzel is szeretnénk hozzájárulni Magyarország digitális fejlődéshez, különösen most, amikor a járvány miatt még inkább előtérbe kerül, hogy ügyeinket távolról, személyes érintkezés nélkül is el tudjuk intézni.”

– mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító-tulajdonosa.