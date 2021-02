RISE with SAP: új modellben értékesíti üzleti intelligencia termékeit az SAP

Globális online konferencia keretében jelentette be az SAP vezérigazgatója, Christian Klein azt az új szolgáltatási modellt, mellyel a vállalati folyamatok korszerűsítéséhez kínált felhőalapú szoftvereit fogja mostantól értékesíteni a német szoftveróriás.

A RISE with SAP koncepció nemcsak a tanácsadói attitűdben hoz változást, hanem többek közt a bevont felhőinfrastruktúra egyablakos menedzselésében is új mérföldkövet jelent. A konferencián egyúttal bejelentették, hogy az SAP megvásárolja az üzleti folyamatirányításra szakosodott, berlini Signavio GmbH-t.

“Nemcsak a járványhelyzet, hanem többek közt a környezeti kihívások és a geopolitikai feszültségek kezelése is megnehezíti idén a vállalatok életét, így teljesen új szintre kell ugorjon a változáskezelés képessége”

– magyarázta felvezető előadásában Christian Klein, az SAP vezérigazgatója. Mint fogalmazott, a rugalmasság, gyorsaság, digitalizáltság új fokának elérése érdekében az SAP a partnercégeivel közösen az “üzleti transzformációt mint szolgáltatást” (“Business Transformation as a Service”) fogja kínálni, de a magas induló költségek nélkül.

A RISE with SAP mentén a vállalatok – legyenek jelenleg a digitalizáltság bármely szintjén – egy előfizetéses rendszerben tudnak majd végighaladni az Intelligens Vállalat víziójának eléréséig, egy szerződésben megegyezve a szolgáltatási szintről, a működtetésről, a támogatásról, és a kapcsolódó infrastrukturális igényekről. Ebben a gyakorlatilag egyablakos rendszerben a felhőbe való migráció előkészítésétől az üzleti folyamatok korszerűsítésén át a további digitalis transzformációig minden igényre megoldást kapnak a vállalatok. Ezzel a holisztikus megközelítéssel egy egyszerű technikai migráció helyett a folyamatos átalakulás lehetőségét kínálja az SAP.

Az SAP kiterjedt partner-ökoszisztémájával együttműködve az alábbiak mentén fogja támogatni a vállalatokat az üzleti átalakulásban: Üzleti folyamatok újratervezése 25 iparág, 400 ezer ügyfél: az SAP kiemelkedő szakértelme az üzleti folyamatok átalakítása terén ezekre az ügyéltapasztalatokra támaszkodik. Az SAP ügyfelei összemérhetik saját eredményeiket ágazati mutatókkal, és iránymutatást nyerhetnek a szükséges új fejlesztésekhez. Ez az üzleti intelligencia a folyamatokba is beültethető, robotizált folyamatautomatizálást és más, mesterséges intelligenciát tartalmazó elemeknek köszönhetően. Technikai átállás képessége Az SAP ökoszisztéma és a partneri hálózat révén nagyon gyorsan levezényelhető a felhőbe való költözés, standard és moduláris megoldások egész sorával.

Ezt az SAP akár saját adatközpontjában, akár más ismert hyperscaler felhőszolgáltató rendszerében képes lebonyolítani, röghözkötöttség nélkül. Intelligens vállalkozás felépítése A Business Technology Platform révén egy közös fogalmi környezetben kezelhetőek mindazon szoftverek és kiegészítő alkalmazások, melyeket az üzleti transzformáció során bevezet a vállalat. Ezekkel értékes üzleti információk nyerhetők, akár valós időben, az egyre elterjedtebb, kódolást nem, vagy alig igénylő kiegészítők bevonásával. További előnye, hogy rugalmasan fejleszthető és könnyen integrálható harmadik fél megoldásaival, vagy akár összeköthető helyi, felhőalapú, esetleg SAP-környezeten kívüli rendszerekkel a 2200 API révén.

Az SAP egyúttal üzleti kapcsolatokat is teremt: közösségi hálózatában beszállítók, vevők megtalálásához biztosít hozzáférést világszerte.

Nem utolsósorban, az SAP S/4HANA Cloudban a nagyvállalatok az egyedülállóan komplex ületi folyamataik fejlesztéséhez nyernek támogatást mesterséges intelligencia és szoftverautomatizáció révén.

Éppen a közép- és nagyvállalati üzleti környezetben erősítheti az SAP versenyelőnyét a konferencián bejelentett akvizíció is. Az SAP megállapodott a berlini székhelyű, kétezer szervezet egymillió ügyfelét kiszolgáló Signavio GmbH-val, annak megvásárlásáról. A versenyhivatali jóváhagyás esetén 2021 második negyedévében lezajló akvizíció révén az SAP ügyfelei még gyorsabban alakíthatják át üzleti folyamataikat az egész vállalatukra kiterjedően, ami az újonnan bejelentett RISE with SAP koncepciónak egyébként is az egyik legfontosabb sarokpontja. A Signavio az üzleti folyamatok tervezésének és menedzsmentjének egyik legkorszerűbb megoldását kínálja, a Business Transformation Suite elsősorban a közép- és nagyvállalati környezetben vívott ki az elmúlt években megbecsülést azzal, hogy segítségével nagyszabású folyamat átalakításokat lehet páratlanul gyorsan és kötegelve lebonyolítani, ráadásul mindezt felhőalapon.

Az esemény felvételei itt megtekinthetőek.