Az Avison Young kibővíti tevékenységét Közép-Európában

Mark E. Rose, az Avison Young elnöke és vezérigazgatója bejelentette, hogy stratégiai kapcsolatot létesítenek az ingatlantanácsadó és vagyonkezelő csoporttal, a Limehouse-zal.

A cég mostantól az Avison Young márkanév alatt fog tanácsadó szolgáltatást biztosítani Magyarországon, de ezzel párhuzamosan saját vagyonkezelő tevékenységüket is folytatják, mint Limehouse Partners. A budapesti székhelyű Limehouse intézményi befektetők vagyonát kezeli globális szinten, mindemellett elkötelezettek a közép- és keleti-európai piac mellett, és nemrégiben portfóliójukat is bővítették, ezáltal tőkepiaci, ingatlankezelési és projektmenedzsment szolgáltatásokat is kínálnak meglévő ügyfélkörüknek.

„A Limehouse tanácsadói szakértelme továbbvisz minket európai bővülésünk útján, ahol számos fejlődési lehetőséget látunk innovációs és technológiai viszonylatban, valamint abban is, hogy befolyásolni tudjuk ügyfeleink ingatlanjainak értékét – nyilatkozta Rose. – Azáltal, hogy szélesítjük és mélyítjük globális platformunkat, azt a kollektív tudást tápláljuk, amely segítségével a bérlők és a befektetők gazdasági, társadalmi és környezeti eredményeket érnek el.”

A Limehouse a Lodge and Partners utódja, amelyet 2016-ban alapított Jake Lodge és Célestin Huot-Marchand. 2020 végén csatlakozott hozzájuk a tőkepiaci vezető Benjamin Perez-Ellischewitz a JLL-től, aki 20 évnyi tapasztalatot hoz a cégbe a magyar ingatlanügyletekben, illetve a nagy méretű portfóliós és platformüzletekben betöltött szerepének köszönhetően.

„Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy magas hozamot biztosítsunk ügyfeleinknek a kereskedelmi ingatlanbefektetések megszerzése, kezelése és növelése által – mondta Lodge. – Az Avison Younghoz csatlakozva a tanácsadói üzletágunk gyarapodik egy modern technológián alapuló multinacionális platformmal. Az Avison Young hálózata és meglátásai segítségével értéket teremthetünk azon ügyfeleink számára, akik professzionális ingatlanszolgáltatásra vágynak a közép- és kelet-európai piacon.”

A csapat jelentős tapasztalattal rendelkezik a térségben, korábban ugyanis egy több mint 1,6 milliárd eurót érő AXA-IM Real Assets portfóliót kezeltek Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország területén. Együttesen több mint 3,5 milliárd euró értékben bonyolítottak le kereskedelmi ingatlanügyleteket, és ma egy közel 68 ezer négyzetmétert kitevő portfóliót kezelnek intézményi befektetők és magánügyfelek (UHNWI) nevében.

„Jake, Célestin és Ben egyértelműen partnerek a közép-kelet-európai stratégiai növekedésünkben, amely kulcsfontosságú lépés a folyamatban lévő, 2021-re és azon túlra vonatkozó európai terjeszkedési terveinkben. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink az európai kontinens egészén profitálhassak zökkenőmentesen működő, integrált ajánlatunkból, amely a legjobb készségeket ötvözi a legkorszerűbb technológiával és a városi dinamika valódi ismeretével”

– tette hozzá Gerry Hughes, az Avison Young Europe igazgatója és elnöke.