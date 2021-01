Továbbra is piacvezető a Magyar Suzuki

Az év első 11 hónapjának eladásai alapján 11,33 százalékos piaci részesedéssel, 13 064 darab regisztrált új személygépjárművel a Magyar Suzuki Zrt. egy hónappal az év vége előtt magabiztosan vezeti a 2020-as hazai új személyautó értékesítést.

A márka, elsősorban a már hibrid változatban elérhető Vitara és SX4 S-CROSS modelleknek köszönhetően négy éve uralja a hazai új személygépjármű eladásokat.

November hónapban és összesítésben is vezet a Suzuki

2020 novemberében 2276 darab új Suzuki személygépjárművet helyeztek forgalomba, ez közel kétszerese a második helyezett márka regisztrált darabszámának. Ezzel a mennyiséggel a Magyar Suzuki több mint 17 százalékos piaci részesedést ért el, így éves összesítésben is az első helyen áll az év első 11 hónapjának új személygépjármű regisztrációi alapján.

Továbbra is az Esztergomban készülő Vitara bizonyul a magyar újautóvásárlók kedvencének, amelyből 6178 darab került forgalomba 2020. január 1-je és november 30-a között. A teljes személyautó piac TOP 3 modellje között a második helyet foglalja el a szintén hazai gyártású Suzuki SX4 S-CROSS. A legnépszerűbb, alsó-középkategóriás újautóból pedig csaknem 5000 darabot helyeztek forgalomba november végéig Magyarországon.

Alternatív meghajtású járművekkel erősítik a kínálatot

A Suzuki Csoport fenntartható autózási törekvéseivel összhangban a Magyar Suzuki 2019 decemberében megkezdte a hibrid járművek sorozatgyártását Esztergomban. 2020 januárjától pedig már hibrid meghajtású gépkocsikat értékesítenek az uniós piacokon. Az idei gyártás több mint 65 százaléka már hibrid gépjármű volt.

Két új import modell értékesítése is megkezdődik Európában. Az elektromos hálózatról is tölthető SUV, az Across forgalmazása november első felében előértékesítés formájában indult el, a hibrid rendszerrel felszerelt Swace modellek eladásai pedig várhatóan jövő januárban kezdődnek. A nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott Suzuki típusok közül a Swiftből több mint 1200 darab, Ignisből pedig közel 600 darab került forgalomba idén november végéig.

Hibrid autók megszokott márkaminőségben

„A motorra, váltóra, turbó meghibásodásra, valamint a hibrid elemekre is érvényes Hybrid Pro 3+7 év garanciának, az országos kiterjedésű szervízhálózatunknak és természetesen a megszokott márkaminőségnek köszönhetően az újautóvásárlók kedvezően fogadták a Suzuki alternatív meghajtású modelljeit is. Az év első 11 hónapjának adatai alapján tehát a 2020-as év zárását illetően is bizakodóak vagyunk”

– kommentálta az eredményeket Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója.