Itt a FIBARO új távvezérlője

A FIBARO KeyFob egy kis méretű távvezérlő, ami az ergonomikus, lapított ellipszoid formájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik felhasználója tenyerébe. Segítségével a hatótávolságon belüli Z-Wave hálózatba kapcsolt eszközöket könnyedén tudjuk vezérelni. A KeyFob képes a standard Z-Wave Plus modulokkal és az újabb szériás Z-Wave 5 modulokkal is kommunikálni. Összehasonlítva a standard Z-Wave Plus protokollal, az új Z-Wave 5 hatótávolsága 50% nagyobb, valamint garantálja az összes rendszerbe illesztett, hatótávolságon belüli eszköz gyorsabb működését.

A 6 ergonomikusan elhelyezett gomb lehetővé teszi a KeyFob használója számára, hogy vagy aktiválja az előre felprogramozott jeleneteket vagy más eszközöknek adjon ki parancsot közvetlen működésre, mint például egy eszköz fel- és lekapcsolása, a fény színének változtatása vagy egy termosztát bekapcsolása.

Mindemellett a kényelmes és kompakt KeyFob távvezérlő pont akkora, hogy kulcscsomón is elfér, így kulcstartónkon bárhova magunkkal vihetjük.

Ezt az apró FIBARO távirányítót RGB LED-del látta el a gyártó, hogy visszajelzést tudjon adni az eszköz állapotáról. Tudja jelezni, ha az eszköz bekapcsolt, vagy ha tovább tart az adott jelenet aktiválása, vagy ha az eszközben elemet kell cserélni. A távirányítóban lévő elem kapacitását is figyelemmel lehet kísérni, ugyanakkor jelez is a készülék, hogy alacsony a benne lévő elem töltöttsége. Így biztosan nem merül le teljesen, és még időben ki tudjuk cserélni, hogy zavartalanul működjön a távirányító. A KeyFob általános használat mellett 2 évig nem igényel elemcserét.

A KeyFob biztonsági okokból automatikusan lezár. Ezzel megelőzhető a véletlenszerű vagy jogtalan felhasználás. Ezt a tiltást fel lehet oldani a felhasználó igénye szerint beállított gomb kombinációval.