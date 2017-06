A ŠKODA KODIAQ öt csillagot kapott az Euro NCAP összesített biztonsági értékelésén

A legmagasabb fokú biztonsági értékelést érte el a ŠKODA KODIAQ. Az Európai Új Autó Értékelő Program (Euro NCAP) a cseh gyártó nagyméretű szabadidő-autójának a legmagasabb, ötcsillagos értékelést adta, ezzel tanúsítva, hogy a ŠKODA KODIAQ optimális védelmet nyújt minden utasának. Az Euro NCAP teszt során egyaránt vizsgálják a felnőtt és gyermek utasok, valamint a gyalogosok védelmét, továbbá a biztonságot támogató asszisztensrendszerek működését. Más ŠKODA modellek, így az OCTAVIA, FABIA, RAPID, CITIGO, YETI és SUPERB után a KODIAQ már a patinás cseh gyártó hetedik autója, amely a legjobb biztonsági osztályzatot kapja. Az öt csillag a ŠKODA által kifejlesztett magas szintű biztonsági rendszerek elismerése.

“Az Euro NCAP az egyik legszigorúbb biztonsági teszt. Éppen ezért nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a legjobb eredményt értük el a teszt során”

– fogalmazott Christian Strube, a ŠKODA igazgatótanácsának a műszaki fejlesztés területéért felelős tagja.

“A ŠKODA KODIAQ innovatív technikák és okos megoldások hosszú sorát vonultatja fel. Növeltük a passzív biztonságot, még úgy is, hogy az autó formája már önmagában is nagyban hozzájárul a biztonsághoz. Emellett kiterjesztettük a fejlett asszisztensrendszerek körét, hogy a balesetek még nagyobb mértékben elkerülhetők legyenek.”

Az Euro NCAP kiváló, 92 százalékos értékelést adott a felnőtt utasok biztonságára. A fallal történő oldalütközés esetére pedig maximális pontszámot kapott a ŠKODA KODIAQ, megvédve a test minden sérülékeny pontját az adott körülmények között. Méltatták emellett a nyaki gerinccsigolyák védelmét egy hátulról ütközés esetén. Az Euro NCAP külön kiemelte a szériafelszereléshez tartozó vészfékrendszer kiváló működését, ami a városi forgalomra jellemző kis sebességek mellett is remekül teljesít, de sztrádatempónál is megelőz szinte minden ütközést. Az utasai védelme mellett a ŠKODA KODIAQ a gyalogosokra is vigyáz. Az Euro NCAP maximális pontszámot adott a gyalogosok lábának védelmére a lökhárítók esetében. A medencecsont védelme szintén jó értékelést kapott, továbbá a gyalogos fejét is jó vagy megfelelő biztonságban találták.

A ŠKODA KODIAQ biztonsági berendezései semmilyen kívánnivalót nem hagynak maguk után. Az autó kivételesen merev karosszériája és akár kilenc légzsákja baleset esetén kiváló védelmet nyújt. A két első ülés előtt nyíló légzsákokat oldallégzsákok és függönylégzsákok egészítik ki, a sofőrt emellett térdlégzsák is védi, és a hátsó ülések mellett is oldallégzsákokat helyeztek el. Ezeken felül az alapfelszereltség része az összes ülés hárompontos biztonsági öve, amelyeket feszítővel láttak el, valamint a hátsó üléseken az ISOFIX rendszer a gyerekülések csatlakoztatásához. További biztonsági funkció a vészvillogó automata bekapcsolása vészfékezés során, automata ajtónyitás, vészvillogó kapcsolás és az üzemanyag-ellátás megszakítása ütközés esetén. Ha az ütközés már elkerülhetetlen, a proaktív utasvédelmi rendszer (Crew Protect Assist) lezárja az ablakokat és a napfénytetőt, továbbá megfeszíti az első ülések biztonsági öveit. A baleset után pedig a másodlagos ütközés védelem (Multi-Collision Brake) megakadályozza, hogy az autó ellenőrizetlenül gördüljön tovább.

Mindezek mellett a ŠKODA KODIAQ-ot számos kamerával, radar- és szenzor alapú rendszerrel látták el. A Front Assist része a városi vészfék funkció és a gyalogosmonitor, ami a gázolásos baleseteket segít megelőzni. Az Area View rendszer négy kamerája pedig megmutatja, mi történik a szabadidő-autó közvetlen környezetében. A tolatás asszisztens (Manoeuvre Assist) és a kiállás asszisztens (Rear Traffic Alert) rendszerek korlátozott látási viszonyok mellett nyújtanak segítséget, és figyelmeztetnek a rejtett veszélyforrásokra.

Az olyan funkciókkal, mint az adaptív tempomat, a sávtartást segítő, a holttér figyelő, a vészhelyzet-asszisztens, a közlekedési torlódás asszisztens és a közlekedési táblák kameraalapú kijelzése, a ŠKODA további fontos eszközökkel javítja a biztonságot. A fáradtságérzékelő funkció sem kivétel, ez a rendszer elemzi folyamatosan a sofőr viselkedését, és figyelmeztet, ha a fáradtság jeleit érzékeli rajta.

Az Euro NCAP az európai közlekedési minisztériumok, autóklubok és biztosítási társulások szövetsége. Törésteszteket végeznek az új autómodelleken, majd az elérhető biztonsági rendszerek alapján értékelik az autók biztonságosságát. Az Euro NCAP szövetséget 1997-ben alapították. Eleinte a szervezet csupán törésteszteket végzett, ma már az aktív biztonsági rendszerek teljesítménye is beleszámít az összesített értékelésbe.