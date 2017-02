Dögös tech trendekkel jön az idei SMART 2017

Ipar 4.0, dolgok internete (IoT), adatvezérelt folyamatok, fintech, medtech, virtuális valóság (VR) és mesterséges intelligencia (AI) – divatos hívószavak, amelyek jelenleg a technológia által leginkább befolyásolt és leggyorsabb ütemben fejlődő területeket jelölik. Legyen szó globális technológiai óriásvállalatról, vagy ambíciózus, innovatív startupról, hazánkban és nemzetközi szinten is jelenleg a fenti területeken folytatják a legjelentősebb fejlesztéseket.

A SMART 2017 konferencián ennek megfelelően a legfrissebb magyar innovációk bemutatkozása mellett nagy multicégek vezető szakemberei is részt vesznek. Előadást tart többek között Claire Penny, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás területén nemzetközileg vezető szerepet betöltő IBM Watson szakértője, Christopher Mattheisen a Magyar Telekom vezérigazgatója, számos hazai és nemzetközi befektető, de részt vesznek az ipar 4.0 úttörőinek számító Audi, a Saab, valamint a fintech szektor nagyvállalati és induló képviselői is.

Élethosszig tartó kódolás

Az informatikus képzés aktuális kérdéseit felvonultató NextGen of IT tematika a munkaerőpiacot érintő HR vonatkozású, kereslet-kínálat kérdésekre keresi a válaszokat és alkalmazható megoldásokat, ahol olyan cégek szólalnak meg, mint a Google, a McKinsey vagy az eltérő képzési modelleket szállító cégek képviselői, mint a CodeCool, a Green Fox Academy, vagy a Mosaik.

Hogyan közlekedik majd a jövő városlakója?

A technológiai fejlődés gyökeresen változtatja meg a közlekedést is, mely ennek megfelelően az egyik legdinamikusabban fejlődő terület jelenleg. A konferencián Vitézy Dávid (MMKM) mutatja be, hogy milyen lesz a közlekedés a jövő városában, míg Michaletzky Bálint, a GreenGo vezetője, a Budapesten közelmúltban indult autómegosztó szolgáltató eddigi tapasztalatairól számol be. Emellett előad a konferencián az egyik legígéretesebb magyar startup, az önvezető technológia területén világszinten a legnagyobb cégek által is keresett megoldást fejlesztő AImotive képviselője is, valamint a Commsignia képviselői is.

Rendhagyó startup „pörzsölés”

A globális vállalatok és már piacképes megoldásokat kínáló innovatív vállalkozások mellett a SMART hagyományosan teret ad a feltörekvő startupoknak is. Nem lesz ez másként idén sem, viszont a korai fázisú cégek a mostani eseményen egy teljesen új, rendhagyó formátumú „mesterkurzuson” vehetnek majd részt. Egy szakmai előválogatást követően a programra jelentkező, korai fázisban lévő startupok, személyes konzultáció keretében kapnak tanácsadást vezető szakértőktől és vállalkozóktól a startup építés szempontjából releváns témákban, úgy mint termékmenedzsment, UX, tőkebevonás, értékesítés, az üzleti modell kialakítása, vagy az agilis módszertan.