Már Magyarországon is kaphatók a Huawei legújabb prémium kategóriás okosóra modelljei, a HUAWEI WATCH 4 és a WATCH 4 Pro. Az új modellek futurisztikus dizájnnal érkeznek, önálló eSIM funkciókkal, emellett egyidejűleg hét érték – köztük az EKG, valamint a tüdőfunkció is – figyeléséhez is hozzájárulhatnak. A WATCH-sorozat új tagjai több mint 100 sportolási módot kínálnak, valamint akár 30 méteres mélységig szabadmerülésre is alkalmasak. Ultrahosszú üzemidő módban a HUAWEI WATCH 4 Pro akár huszonegy, a HUAWEI WATCH 4 pedig akár tizennégy napos használatot tesz lehetővé.

Innovatív egészségfigyelő funkciók: EKG, légzés- és alvásfigyelés

A HUAWEI WATCH 4 sorozat alapfelszereltségéhez tartozik az EKG figyelés és a nyolc csatornás optikai pulzusszám-érzékelővel rendelkező TruSeen™ 5.0+ pulzusmérő technológia, amely lehetővé teszi a szívegészségügyi mutatók – például az aritmia, a szívritmus és a pulzusmintázat – pontos monitorozását. Ez a fejlett technológia EKG-elemzést mutat, és figyelmeztetheti a felhasználókat a szívvel kapcsolatos esetleges bizonyos kockázatok, például szabálytalan szívverés és artériás érfalmerevség esetén.

A HUAWEI WATCH 4 sorozat új Légzés egészség funkciójával hozzájárulhat a tüdőfunkció korai károsodásának hatékonyabb felismeréshez: egy szabadalmaztatott légzési spektrumelemző algoritmus segítségével a tüdő egészségét olyan mutatók alapján értékeli, mint a légzésszám, a véroxigénszint és a köhögésünk hangja, valamint olyan kockázati információkat is figyelembe vesz, mint a dohányzás vagy a levegőszennyezés.

A HUAWEI WATCH 4 sorozat órái évek óta fejlesztett és optimalizált, HUAWEI TruSleep™ 3.0 technológián alapuló alvásfigyeléssel rendelkeznek, amely rögzíti az alvás minőségét, automatikusan észleli a felhasználó alvási időtartamát, és több fiziológiai paraméter elemzésével – mint a testmozgás, a pulzusszám és a szívfrekvencia-variabilitás (HRV) – feltünteti az átfogó alvásszerkezetet (beleértve a könnyű alvást, a mély alvást, a REM fázist és az ébrenlétet).

Átlátható eredmények: hét mutatót mér a WATCH 4 sorozat

A HUAWEI WATCH 4 sorozat Egészségügyi Áttekintés (Health Glance) funkciója keretében hét különböző egészségügyi mutatót mér egyidejűleg 60 másodperc alatt, amellyel gyors rálátást kaphatunk a legfontosabb egészségügyi adatainkra. A hagyományos paraméterek mellett – amilyen például a pulzusszám és a véroxigén-szint (SpO2) –, az okosóra lehetővé teszi az EKG figyelést, az artériás érfali merevség észlelését, a stresszszint- és a bőrhőmérséklet-mérést, valamint a tüdőfunkció figyelését. Az Egészségügyi Áttekintés és az Egészségügyi Trendek mód könnyen érthető, diagramokat is tartalmazó áttekintést nyújt, az intelligens egészségügyi emlékeztetők pedig értesítéseket és javaslatokat küldenek a felhasználónak. Az esetleges eltérésekről pedig mindkét modellverzió valós időben figyelmeztet.

A HUAWEI Egészség alkalmazás Egészségközösség megújult funkciója lehetővé teszi, hogy az arra felhatalmazott családtagok és barátok megtekinthessék az eszköz viselőjének egészségügyi adatait, távolról ellenőrizzék egészségi állapotát, és bizonyos esetekben – például, ha az óra viselője elesik, vagy a normálistól eltérő értékei vannak – riasztást kapjanak.

Több mint 100 sportolási mód

A HUAWEI WATCH 4 sorozat modelljei több mint 100 sportolási módot kínálnak. A szigorú víznyomás-teszten átesett, szabadtüdős merülési móddal rendelkező okosórák ellenállnak a sós víznek, a hőmérsékletnek és az ütődéseknek. Emellett a szabadtüdős búvárkodáshoz is alkalmas vízhőmérséklet-figyelővel és iránytűvel is felszerelték őket. A sportolókat és sportolni vágyókat a továbbfejlesztett Tevékenységgyűrű funkció segíti a motiváció fenntartásában, amely értesítéseket küld az előrehaladásról, ösztönözve a felhasználókat arra, hogy elérjék vagy túlteljesítsék céljaikat.

Prémium anyagok, vízállóság és 20 ezer testreszabható számlap

A HUAWEI WATCH 4 Pro repüléstechnikai minőségű titánból készült tokja, valamint a számlapot fedő domború zafírüveg egyszerre kölcsönöz eleganciát és tartósságot a mindennapi viselés során. A HUAWEI WATCH 4 modellverzió pedig fekete rozsdamentes acél tokkal és 3D hajlított üvege pedig letisztult és egyúttal futurisztikus megjelenést nyújt az órának.

A HUAWEI WATCH 4 Pro 1,5 hüvelykes, LTPO flexibilis képernyővel büszkélkedhet, amely 71,72 százalékos képernyő-test aránnyal és rendkívül energiatakarékos, 1Hz-es Always-On Display (AOD) funkcióval rendelkezik. A HUAWEI WATCH 4 szintén 1,5 hüvelykes, 74 százalékos képernyő-test arányú, rugalmas LTPO kijelzővel érkezik. Mindkét okosóra IP68-as por- és vízállósági tanúsítvánnyal, valamint 5ATM-es besorolású vízállósággal akár 30 méteres mélységig szabadmerülésre is alkalmasak.

A HUAWEI WATCH 4 Pro esetében a felhasználók választhatnak a polírozott felületű, titánból készült, cserélhető fémszíj és a sötétbarna, kézzel készült bőrszíj között. A HUAWEI WATCH 4 fekete, rendkívül ellenálló fluoroelasztomer anyagból készült szíjjal rendelkezik, amely sportos, minimalista megjelenést kölcsönöz, és könnyen tisztítható. Ezenfelül a HUAWEI WATCH 4 sorozat több mint 20 ezer óraszámlapot kínál.

Ultrahosszú üzemidő mód: akár 14, illetve 21 napos használatot is lehetővé tesz

A HUAWEI WATCH 4 sorozat magazin-stílusú elrendezése könnyebbé teszi az adatok és aktív alkalmazások áttekintését. A továbbfejlesztett eSIM funkció lehetővé teszi az óráról önállóan történő hívásindítást és az üzenetküldést, míg a Super Link funkció képes összekapcsolni az okosórát az ugyanahhoz a fiókhoz tartozó okostelefonnal és fülhallgatóval, így a felhasználók órájukkal fogadhatnak hívásokat, vezérelhetik a zenelejátszást és távolról is készíthetnek fényképeket. A Huawei első okosórákhoz készült térképalkalmazása, a Petal Térkép okosóra változata (Petal Maps Watch Edition) navigációs szolgáltatásokat nyújt okostelefon nélkül is.

A HUAWEI WATCH 4 sorozat kétmagos kialakításának (Dual-core architecture 2.0) köszönhetően Standard módot és Ultrahosszú üzemidő módot is képes biztosítani. Mind a WATCH 4 és a WATCH 4 Pro a felhasználási mód alapján intelligens elemzéssel állítja be automatikusan az alkalmazások futtatásához szükséges processzort, így megfelelő teljesítmény mellett képesek minimalizálni az energiafogyasztást. A kettős üzemmód lehetővé teszi, hogy Standard módban a HUAWEI WATCH 4 Pro 4,5 nap, a HUAWEI WATCH 4 pedig 3 napos működést biztosítson tipikus felhasználás során. Az Ultrahosszú üzemidő mód a HUAWEI WATCH 4 Pro esetében akár 21 napos, a HUAWEI WATCH 4 esetében pedig 14 napos üzemidőt biztosít. Ebben az üzemmódban a felhasználói élmény nem csorbul, és teljes mértékben használhatók a sportolási módok és az egészségfigyelés.

A gyors és kényelmes töltést a HUAWEI WATCH Wireless SuperCharge funkciója biztosítja: 15 perces töltéssel akár egész napos használatot tesz lehetővé.

Elérhetőség, ár

A HUAWEI WATCH 4 és WATCH 4 Pro Magyarországon 2023. július 12-től érhető el, a WATCH 4 ajánlott fogyasztói ára 179.999 Ft, a WATCH 4 Pro esetében az ajánlott fogyasztói ár 209.999 Ft. További részletek és aktuális árak itt.

