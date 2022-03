Egy pendrive-on akarta kimenekíteni teljes vagyonát egy ukrán fiatal

A kriptovaluták háborús időkben is több mint hasznosak, hiszen egy egyedi jelszó mögé helyezhetők, így az eltett pénz nagyobb biztonságban van.

Az amerikai CNBC mutatta be annak, a Fadey néven illetett ukrán fiatalnak a történetét, aki egy pendrive-val a kezében menekült el a háború sújtotta Ukrajnából. A férfi ezen őrizte ugyanis megtakarítása nagy részét, méghozzá bitcoinban.

Fadey – akinek nem ez a valódi neve – arról beszélt, hogy a háború kitörése utáni első napoktól kezdve nehezen lehetett készpénzhez jutni, mert az ATM-ek előtt hosszú sorok kígyóztak. Bár ő is beállt a sorba, hogy pénzt vegyen fel, ez végül nem jött össze.

A férfinak ekkor jutott eszébe, hogy egy pendrive-ján mintegy 2000 dollárnyi (vagyis kb. 683 ezer forintnyi) bitcoin lapul. Ennyiből új életet szinte lehetetlen kezdeni, de ahhoz elegendő, hogy elutazzon – ő pedig éppen ezt tervezte.

A férfi azt is megosztotta, hogy a digitális tárcaként is működő pendrive-on a megtakarításainak nagyjából 40 százalékát őrizte. A pendrive-ot ráadásul egy egyedi jelszó védte, így, ha a kütyüt el is veszítette volna, egy másik ember akkor sem tudott volna vele mit kezdeni. Ráadásul – tette hozzá –a készpénz sokkal feltűnőbb, míg egy sima USB-kulcs szinte senkit nem érdekel.

A Finbold szerint az orosz invázió kezdete óta mindenhonnan özönlenek a kriptovalutákban küldött adományok az ostromlott ország kormányának, hadseregének és segélyszervezeteinek. Ezek mértéke mostanra pedig átlépte a 91,31 millió dollárt.

