Az életet teljes hangerőn kell élni, ezért érdemes felcsavarni a zenét is, hogy egész este tiszta és gazdag hangzásra táncolhassunk.

A Sony bejelentette az X-széria legújabb hangsugárzóit, amikkel minden egyes pillanatból a lehető legtöbbet hozhatjuk ki és olyan hangerő-élményt kínálnak, amelyekre örökké emlékezni fogunk, és együtt énekelhetjük, hogy SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉLET!

A zenék azért készülnek, hogy másokkal is megosszuk őket, az új X-széria hangszóróival ez pedig könnyebb, mint valaha. Az összes új hangszórót kifejezetten arra tervezték, hogy erőteljes és széles tartományban terjedő hangzást biztosítson a zene bármely műfajának közvetítéséhez.

Akár beltéren, akár szabadban, egyedül vagy baráti társasággal hallgatunk zenét, az új X-széria hangszórók bárki stílusához igazodnak – olyan hangszórót választhatunk, amely tökéletesen megfelel a stílusunknak, a hangminőség, hordozhatóság, tartósság és megvilágítás széles választékával.

Tiszta és erőteljes hangzás

Innovatív X-Balanced hangszóróegységek

A hangszórók mindegyike a Sony innovatív, X-Balanced hangszóróegységeit tartalmazza. A nem körkörös membrán nagyobb hangnyomást és kevésbé torz hangot biztosít a hangszórók területének maximalizálásával, ami azt jelenti, hogy gazdagabb, tisztább hangot kap, függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét hallgat.

Omnidirekcionális partihangzás az XP700-zal

Az XP700 három elülső, nagy hatékonyságú magassugárzóval és egy hátsó, szintén nagy hatékonyságú magassugárzóval rendelkezik, amelyek többirányú hangzást nyújtanak ütős és mély basszusokkal, és tiszta hangzásvilággal.

Elsöprő erejű partihangzás az XP500-zal és a XG500-zal

Az XP500 és XG500 két elülső, nagy hatékonyságú magassugárzóval rendelkezik, amelyek együttesen erőteljes hangzást biztosítanak. Ráadásul az XG500 passzív hangsugárzókkal is rendelkezik, amelyek a tiszta basszushang reprodukálására lettek optimalizálva, és együttesen remek hangot biztosítanak, amelyet érdemes másokkal is megosztani.

MEGA BASS és LIVE SOUND

A MEGA BASS funkció a teljes hangtartományban lehetővé teszi a hangszóró mélytartományának kihasználását, ezzel mély és ütős basszust biztosítva.

Az X-széria új hangszóróival bárki élőben élvezheti kedvenc zenéit. A LIVE SOUND üzemmóddal újra és újra létrehozható az egyedi hangulat, mellyel átélhetjük kedvenc zenei élményeinket.

Parti a szabad ég alatt

A vadonatúj XG500 IP66 víz- és porálló besorolásának köszönhetően a felhasználók bárhol, bármikor, aggodalmak nélkül élvezhetik az erőteljes bulihangzást akár a medence mellett, vagy a parkban piknikezés közben, esetleg a tengerparton egy pihentető napon. Az XG500 tartós, víztaszító borítással is rendelkezik, amely szárazon tartja a hangszórót és kirobbanó zenei hangzást biztosít.

Az XP700 és XP500 IPX4 vízálló minősítéssel rendelkezik, így az eső sem állhat útjába a kerti partiknak!

A hordozható buli

Hosszú élettartamú akkumulátor

Az XG500, XP700 és XP500 tartós akkumulátor-élettartamának köszönhetően a hang bárhová elvihető. Amennyiben a hangszórók lemerülnek, rövid töltési idő is elegendő a megfelelő töltöttségi szint eléréséhez.

Mindhárom hangszóró rendelkezik Battery Care üzemmóddal, amely az akkumulátor élettartam növelése érdekében, megakadályozza annak 100%-os vagy túltöltését.

Kényelmes fogantyúk

Az új X-széria tagjai kényelmes fogantyúval rendelkeznek, amely megkönnyíti a hordozást. Ha a hangszóró a szobánkban van, de az udvaron szeretnénk napozni, nincs más dolgunk, mint megfogni a hangszórót, és kivinni a fogantyúk segítségével.

Fényáradat és zene

A vadonatúj háttérvilágítás modern és finom fényeket eredményez. Különféle világítási minták választhatók, amelyek feldobhatják a buli hangulatát vagy éppen megnyugtató, sötét tónusokkal járulnak hozzá egy nyugodt és csendes éjszakához.

A hangulat a tetőfokon

Karaoke

Mindenki imádja a karaoke-t! Az X-széria hangszórói pedig a tökéletes választások duettekhez is. A hangszórók mikrofon és gitár bemenetének köszönhetően felszereltek, így elengedhetetlen tartozékai a páratlan esti élménynek.

Vízszintes vagy függőleges elhelyezés

Az XP700 és az XP500 hangszórók többféleképpen is használhatóak, így lehetőség van akár vízszintes akár függőleges elhelyezésre is. Bármelyik verziót is választjuk, az XP700 érzékelője optimalizálja a hangot az adott elrendezéshez, és remek hangzást biztosít.

Bluetooth® kompatibilitás

Mindhárom hangszóró BLUETOOTH®-kompatibilis, így közvetlenül párosíthatjuk a hangszórót bármely BLUETOOTH®-szal rendelkező eszközhöz, amely egyenesen a hangszóróhoz kapcsolódik.

Party Connect

Mindhárom hangszóró rendelkezik Party Connect funkcióval, amely lehetővé teszi akár 100, kompatibilis hangszóró csatlakoztatását, amelyek ezután szinkronizálódnak a zenével és a fényekkel.

USB csatlakozás

Az új X-széria hangszórói USB csatlakozással és USB töltéssel rendelkeznek, ezáltal tökéletes buli hangszórók, hiszen a zenét USB-port segítségével is csatlakoztathatjuk a digitális fájlok lejátszásához. Ha okostelefonunk lemerül, akár a közvetlenül a hangszóróhoz csatlakoztatva is feltölthetjük.

Sony | Music Center és Fiestable

Az új eszközök kompatibilisek a Sony | Music Center és Fiestable alkalmazásokkal. A Sony | A Music Center segítségével a táncparketten kiválaszthatjuk a lejátszási listákat, léptethetünk a dalok között, valamint megváltoztathatjuk a világítási mintákat és a hangmódokat. A Fiestable hozzáférést biztosít a szórakoztató funkciókhoz, amelyek elősegítik a buli fokozott hangulatának megteremtését, mint például a lejátszási listák készítése, karaoke funkciók, köztük a Voice Changer és az Echo, valamint a DJ vezérlés a hanghatások hozzáadásához.

Elérhetőség

Az SRS-XP700, AZ SRS-XP500 és az SRS-XG500 2021. júniusától lesz elérhető.

A termékek specifikációiért látogasson el az alábbi weboldalakra: